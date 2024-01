Vierschanzentournee: Skispringen in Bischofshofen 2024 - Termine, Zeitplan, Datum und Uhrzeit

Das Skispringen in Bischofshofen findet auch 2024 wieder am Dreikönigstag statt. Wir liefern alle Infos rund um Termine, Zeitplan, Datum und Uhrzeit.

Jedes Jahr aufs Neue findet das Skispringen im österreichischen Bischofshofen statt. Da der Termin alljährlich auf den Dreikönigstag fällt, ist die Veranstaltung gemeinhin auch als "Dreikönigsspringen" bekannt. Es handelt sich dabei um das Finale der Vierschanzentournee. Diese findet bereits zum 72. Mal statt. Zentraler Ort des Geschehens ist die Paul-Außerleitner-Schanze am Fuße des Hochkönigs, einem Gipfel in den Berchtesgadener Alpen. Der Kampf um die heißbegehrte Siegtrophäe geht dort in die letzte Runde. Allgemein gilt der Tourneesieg als eine der größten Auszeichnungen im Skisprung-Sport und wird mit einem goldenen Adler belohnt.

Auch 2024 wird am Dreikönigstag das Skispringen in Bischofshofen ausgetragen. Für gewöhnlich reisen zu diesem Anlass rund 25.000 Zuschauer aus aller Welt an, um das Event live vor Ort zu verfolgen. Wir haben die wichtigsten Infos rund um Termine, Zeitplan, Datum und Uhrzeit zusammengefasst.

Skispringen in Bischofshofen 2024: Finale der Vierschanzentournee beim Dreikönigsspringen

Das große Finale der 72. Vierschanzentournee wird vom 5. bis zum 6. Januar 2024 in Bischofshofen, Österreich ausgetragen. Damit fällt das Skispringen auch in diesem Jahr natürlich wieder auf den Dreikönigstag.

Skispringen in Bischofshofen 2024: Zeitplan und Termine der Vierschanzentournee

Am 5. Januar 2024 beginnen die teilnehmenden Skispringer ab 16.30 Uhr mit der Qualifikation. Ingesamt können sich fünfzig Teilnehmer für die nächste Runde qualifizieren. Richtig spannend wird es dann am darauffolgenden Tag: Am 6. Januar starten die fünfzig qualifizierten Skispringer erneut ab 16.30 Uhr zum ersten Wertungsdurchgang. Nur dreißig Springer können sich für das anschließende Finale qualifizieren. Dabei entscheidet sich dann, welcher der dreißig verbleibenden Athleten sich den Tagessieg und gleichzeitig den Gesamtsieg der Vierschanzentournee sichern kann. Die Erstplatzierten des Wettbewerbs in Bischofshofen sowie die Gewinner der Gesamttournee werden bei der geplanten Siegesfeier im Stadion gebührend gefeiert.

Eine Übersicht des Programms beim Skispringen in Bischofshofen 2024:

Datum Uhrzeit Veranstaltung 4. Januar 2024 16 Uhr Mannschaftsführersitzung, Pressezentrum, Ö-Haus an der Schanze 5. Januar 2024 13 Uhr Stadioneinlass 14.15 Uhr Offizielles Training 16.30 Uhr Qualifikation 6. Januar 2024 13 Uhr Stadioneinlass 15 Uhr Probedurchgang (50 Teilnehmer) 16.30 Uhr Erster Wertungsdurchgang (KO-Modus) anschließend Finaldurchgang (30 Teilnehmer) anschließend Siegerehrung 19.30 Uhr Veranstaltungsende

Der Austragungsort beim Skispringen 2024 in Bischofshofen

Bischofshofen hat etwa 10.570 Einwohner und liegt, umgeben von imposanten Gipfeln, im Pongau im Bundesland Salzburg in Österreich, etwa 50 km südlich der Landeshauptstadt. Ihren Bekanntheitsgrad verdankt die kleine Stadt in erster Linie dem Finale der Vierschanzentournee, welche dort alljährlich ausgetragen wird und Besucher beziehungsweise Zuschauer aus aller Welt anlockt. Bischofshofen gilt allgemein als Sport-und Urlaubsstadt. Das Städtchen befindet sich inmitten der Skigebiete von Ski amadé, mit mehr als 270 Liftanlagen und 860 Pistenkilometern.

Eine zentrale Rolle beim Finale der Vierschanzentournee spielt die Paul-Außerleitner-Schanze von Bischofshofen. Sie wurde zu Ehren des österreichischen Skispringers Paul Außerleitner benannt, der Mitglied des Skiclubs Bischofshofen war und am 5. Januar 1952 beim Training für das Dreikönigsspringen tödlich verunglückte. Außerleitner galt als einer der Pioniere des Skispringens nach Ende des Zweiten Weltkriegs. Die nach ihm benannte Schanze liegt im Sepp-Bradl-Stadion, das wiederum den Namen des ersten Tourneesiegers Sepp „Buwi" Bradl trägt.