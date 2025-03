Skiflug-Weltcup der Frauen abgesagt

Wegen stürmischen Windes ist der Skiflug-Weltcup der Frauen in Vikersund abgesagt worden. Diese Entscheidung traf die Jury nach einer mehrmaligen Start-Verschiebung. Die 22 Teilnehmerinnen mussten nach langem Warten somit unverrichteter Dinge ihre Sachen packen.

Bereits am Samstag hatte der starke Wind den Zeitplan erheblich durcheinandergewirbelt. Der Wettkampf war am Vormittag vor der letzten Starterin abgebrochen und am Nachmittag nachgeholt worden. Selina Freitag wurde dabei mit einem Flug auf 200 Meter Dritte hinter den beiden Sloweninnen Nika Prevc (213,5) und Ema Klinec (204,5).