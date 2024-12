Ski-Star Odermatt mit erstem Saisonsieg im Weltcup

Nach zwei verpassten Chancen hat Ski-Star Marco Odermatt den ersten Saisonsieg im Weltcup gefeiert. Beim Super-G in Beaver Creek verwies der Schweizer seinen großen Speed-Rivalen Cyprien Sarrazin aus Frankreich auf Platz zwei. Nur 0,18 Sekunden trennten die zwei Ski-Asse, die sich in der vorigen Saison - unter anderem in Kitzbühel - spektakuläre Duelle geliefert hatten. Dritter wurde überraschend der Österreicher Lukas Feuerstein (+0,47).

Die deutschen Starter konnten erwartungsgemäß nicht in die vorderen Plätze fahren. Romed Baumann wurde 21. mit 1,36 Sekunden Rückstand auf Odermatt; der Routinier war der einzige DSV-Athlet in den Punkterängen. Luis Vogt landete auf dem 34. Platz (+1,83). Jacob Schramm wurde 38. (+2,29). Simon Jocher verlor früh auf der Strecke seinen rechten Stock, fuhr dennoch weiter, schied dann aber nach einem Fahrfehler aus.

Odermatt gelingt «Revanche»

Odermatt ist erneut der Topfavorit auf den Gewinn des Gesamtweltcups - nachdem er im vorigen Winter bereits die große Kristallkugel sowie die Disziplinwertungen in Abfahrt, Super-G und Riesenslalom gewonnen hatte. Beim Saisonauftakt in Sölden schied der 27-Jährige im Oktober überraschend im Riesentorlauf - seiner stärksten Disziplin - aus.

Bei der Abfahrt in Beaver Creek am Freitag musste er sich dem Schweizer Teamkollegen Justin Murisier geschlagen geben. «Ich wollte diese Revanche heute wahrnehmen», sagte Odermatt danach im ORF.

Riesenslalom zum Abschluss des Colorado-Wochenendes

Zum Abschluss des Rennwochenendes in Colorado steht am Sonntag (18.00/21.00 Uhr/MEZ/Eurosport und sportschau.de) ein Riesenslalom auf dem Programm. Dort will Odermatt erneut seiner Favoritenrolle gerecht werden und die Führung im Gesamtweltcup von Henrik Kristoffersen aus Norwegen übernehmen. Der Deutsche Skiverband hat Alexander Schmid, Stefan Luitz, Jonas Stockinger, Fabian Gratz und Anton Grammel gemeldet.