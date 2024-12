Nach Operation: Ski-Star Shiffrin droht Saison-Aus

Ski-Star Mikaela Shiffrin kehrt diesen Winter womöglich nicht mehr in den Weltcup zurück. Wegen Komplikationen nach ihrer Sturzverletzung deutete die Amerikanerin nun an, dass ein Comeback unklar sei. «Ich denke, wenn alles perfekt gelaufen und die Drainage einfach entfernt worden wäre, wären wir ziemlich sicher gewesen, dass die Saison möglich ist», sagte sie dem Portal skiracing.com.

So aber hänge ihr Rückkehr von den Entwicklungen in den nächsten Wochen und Monaten ab, erklärte die verletzte Ausnahmeathletin. Sie habe zwar keine großen Schmerzen und könne langsam gehen oder Treppen steigen. Um zu sagen, wann und ob sie noch in dieser Saison wieder fährt, sei es aber zu früh.

Komplikationen bei Genesung

Shiffrin war bei ihrem Heimrennen, dem Riesenslalom in Killington, Ende November gestürzt und hatte dabei eine heftige Stichwunde im Bauch erlitten. Seitdem fällt sie aus. Vergangenen Donnerstag hatte sie sich einer «kleinen unerwarteten Operation» unterziehen müssen, wie sie auf Instagram mitteilte.

Die Genesung verlief nämlich nicht so wie erhofft. Flüssigkeit habe entfernt und ein Muskelriss in der Nähe des Beckens behandelt werden müssen, berichtete Shiffrin. Derzeit erholt sich die 29-Jährige in ihrer Heimat in Colorado.

Shiffrin steht aktuell bei 99 Weltcup-Siegen. In Killington war sie auf dem Weg, die lange Zeit für unerreichbar gehaltene Marke von 100 Erfolgen zu knacken, ehe sie ihr Sturz heftig ausbremste.

Folgenschwerer Sturz: Seit ihrem Heimrennen fällt Mikaela Shiffrin verletzt aus. Foto: Robert F. Bukaty/AP/dpa