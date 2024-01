Vierschanzentournee 2023/24: Zeitplan und Übertragung live im TV oder Stream – alle Termine, Orte und Schanzen im Überblick

Exklusiv Die Vierschanzentournee findet dieses Jahr zum 72. Mal statt. Wann werden die Wettkämpfe ausgetragen und wo werden sie im TV und Stream übertragen? Antworten gibt es hier.

Am Ende jeden Jahres steht die Vierschanzentournee im Wintersport an. In diesem Jahr findet die Vierschanzentournee bereits zum 72. Mal statt. Die vergangene Tournee gewann der Norweger Halvor Egner dicht gefolgt von dem Polen Dawid Kubacki. Die beste deutsche Platzierung schaffte Andreas Wellinger, er landete auf dem 11. Platz. Halvor Egner schaffte es in der Saison 22/23 drei von vier Wettkämpfen zu gewinnen und gilt somit auch in dieser Saison als einer der Favoriten für den Gesamtsieg. Wann finden die vier Wettkämpfe in dieser Saison statt und wo werden sie im TV und Stream übertragen?

Vierschanzentournee 2023/24: Zeitplan

Die Vierschanzentournee findet traditionsgemäß zwischen Weihnachten und dem Dreikönigstag statt. Die vier Wettkämpfe sind Teil des Zeitplans vom Gesamt-Weltcup und werden in Deutschland und Österreich ausgetragen. Durch die Übertragung des Weltcups im TV und Stream lässt sich jeder der Wettkämpfe live verfolgen.

Los geht es am 29. Dezember 2023 mit dem Auftaktspringen in Oberstdorf, der letzte Wettkampf wird am 6. Januar 2024 in Bischofshofen ausgetragen. Vorher finden die anderen beiden Wettkämpfe statt. Am 1. Januar 2024 findet das Skispringen in Garmisch-Patenkirchen. Zwei Tage später, am 3. Januar 2024, ist die Vierschanzentournee in Innsbruck zu Gast. Am Tag vor den Wettkämpfen gibt es außerdem jeweils ein offizielles Training und eine Qualifikationsrunde.

Zeitplan Vierschnazentournee 23/24:

28. Dezember 2023, Oberstdorf , 14 Uhr, offizielles Training

, 14 Uhr, offizielles Training 28. Dezember 2023, Oberstdorf , 16.30 Uhr, Qualifikation

, 16.30 Uhr, Qualifikation 29. Dezember 2023, Oberstdorf , 15.45 Uhr, Probedurchgang

, 15.45 Uhr, 29. Dezember 2023, Oberstdorf , 17.15 Uhr, Wettkampf

, 17.15 Uhr, 31. Dezember 2023, Garmisch-Partenkirchen , 11.45 Uhr, offizielles Training

, 11.45 Uhr, offizielles Training 31. Dezember 2023, Garmisch-Partenkirchen , 14 Uhr, Qualifikation

, 14 Uhr, Qualifikation 1. Januar 2024, Garmisch-Partenkirchen , 12.30 Uhr, Probedurchgang

1. Januar 2024, Garmisch-Partenkirchen , 14 Uhr, Wettkampf

2. Januar 2024, Innsbruck , 11.15 Uhr, offizielles Training

, 11.15 Uhr, offizielles Training 2. Januar 2024, Innsbruck , 13.30 Uhr, Qualifikation

, 13.30 Uhr, Qualifikation 3. Januar 2024, Innsbruck , 12 Uhr, Probedurchgang

, 12 Uhr, 3. Januar 2024, Innsbruck , 13.30 Uhr, Wettkampf

, 13.30 Uhr, 5. Januar 2024, Bischofshofen , 14.25 Uhr, offizielles Training

, 14.25 Uhr, offizielles Training 5. Januar 2024, Bischofshofen , 16.30 Uhr, Qualifikation

, 16.30 Uhr, Qualifikation 6. Januar 2024, Bischofshofen , 15.30 Uhr, Probedurchgang

, 15.30 Uhr, 6. Januar 2024, Bischofshofen , 16.30 Uhr, Wettkampf

Übertragung der Vierschanzentournee 2023/24

Wo wird die Vierschanzentournee in der Saison 23/24 übertragen? Wie auch in den letzten Jahren können die Zuschauer und Zuschauerinnen die Wettkämpfe live im Free-TV verfolgen. Die beiden öffentlich-rechtlichen Sender ARD und ZDF übertragen die Wettkämpfe live. Auch bei Eurosport kann man die Sportler im TV verfolgen. Alle drei Sender bieten außerdem zusätzlich zur Übertragung im linearen TV-Programm einen Livestream auf den jeweiligen Websites an.

Tickets für die Vierschanzentournee 2023/24

Es besteht noch immer die Möglichkeit, Tickets für die Vierschanzentournee zu erwerben. Dabei gibt es verschiedene Ticketoptionen. Man kann entweder ein Kombiticket für beide Tage erwerben oder nur für einzelne Tage und Programmpunkte. Lediglich die Tickets für den Wettkampf in Oberstdorf sind bereits ausverkauft. Die Ticketpreise für die Wettkämpfe variieren leicht je nach Austragungsort, ein Kombiticket gibt es ab einem Preis von 42 Euro.

Die Schanzen der Standorte im Überblick

Die Paul-Außerleitner-Schanze in Bischofshofen ist mit einer Länge von 362 Metern die größte Schanze der Vierschanzentournee. Die Hillsize von 142 Metern macht sie zu einer herausfordernden Anlaufstelle für die Skispringer, wobei der aktuelle Schanzenrekord bei 145 Metern liegt.

Das Neujahrsspringen in Garmisch-Partenkirchen findet auf der Olympiaschanze statt, die bereits seit 1921 in Betrieb ist. Seit ihrer Neugestaltung im Jahr 2007 beträgt die Hillsize 140 Meter und der Schanzenrekord wird vom polnischen Springer Dawid Kubacki gehalten, der im Neujahrsspringen 2021 eine Weite von 144,0 Metern erreichte.

Die Schattenbergschanze in Oberstdorf ist seit 1953 der traditionsreiche Austragungsort für das Auftaktspringen der Vierschanzentournee. Im Jahr 2003 wurde die Schanze neu gebaut und ihre Hillsize beträgt 137 Meter. Der Schanzenrekord liegt bei 143,5 Metern, aufgestellt durch den Norweger Sigurd Pettersen im Jahr 2003.

Die Bergisel-Schanze in Innsbruck ist ein Wahrzeichen der Stadt. Die Schanze erfuhr im Jahr 2001 einen Umbau und zählt seither zu den architektonisch bedeutsamsten Sportbauwerken in Österreich. Die Hillsize beträgt 130 Meter. Ein besonderes Merkmal ist das 100.000 Euro teure Windnetz, das vor einigen Jahren installiert wurde, um witterungsbedingte Absagen der Springen zu verhindern.