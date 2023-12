Vierschanzentournee in Oberstdorf 2023/24: Termine, Zeitplan, Datum und Uhrzeit

Zum 72. Mal startet die Vierschanzentournee 2024 mit dem Auftakt in Oberstdorf. Die genauen Termine sowie den gesamten Zeitplan des Wettkampfs in Oberstdorf gibt es hier.

In diesem Jahr findet die 72. Vierschanzentournee statt. Der erste Wettkampf des historischen Wettbewerbs wird in Oberstdorf ausgetragen. Jedes Jahr schauen hier rund 40.000 Wintersportfans das Skispringen vor Ort an. Bei einer Anlauflänge von 105 Metern erreichen die Skispringer eine Absprunggeschwindigkeit von etwa 92 km/h. Im Letzten Jahr gewann der Norweger Halvor Egner sowohl den Wettkampf in Oberstdorf als auch die Gesamtwertung. Auch in diesem Jahr gilt er als Favorit für die Vierschanzentournee 2023/24. Die beste deutsche Platzierung erzielte im vergangenen Jahr Anderas Wellinger, der am Ende den 11. Platz belegte.

Die Schattenbergschanze in Oberstdorf ist schon seit dem Winter 1952/53 der Austragungsort für den Auftakt der Vierschanzentournee kurz vor dem Jahreswechsel. Aber auch andere Weltcup-Verantstaltungen werden in Oberstdorf ausgetragen, unter ihnen sind zum Beispiel die Nordische Kombination oder der Langlauf. Wann findet das Skispringen in Oberstdorf in diesem Jahr statt und wie sieht der Zeitplan aus? die Antworten darauf und alle Infos zur Vierschanzentournee in Oberstdorf 2023 haben wir hier für Sie.

Vierschanzentournee in Oberstdorf 2023/24: Termine im Überblick

Die traditionssreiche Vierschanzentournee findet zwischen Weihnachten und dem Dreikönigstag im neuen Jahr statt. Der Auftakt des Wettkampfes wird in Oberstdorf ausgetragen. Los geht es mit dem Training und der Qualifikation am 28. Dezember 2023. Der Probedurchgang und das eigentliche Skispringen finden dann am 29. Dezember 2023 statt. Übertragen wird das ganze sowohl im linearen TV-Programm als auch im Stream. ARD, ZDF und Eurosport übertragen den Wettkampf im TV und bieten gleichzeitig einen Live-Stream an.

Skispringen in Oberstdorf 2023/24: Zeitplan der Vierschanzentournee

Der Wettkampf in Oberstdorf wird über zwei Tage ausgetragen. Neben dem eigentlichen Rennen steht auch ein Training, die Qualifikation und ein Probedurchgang an. Die Siegerehrung wird ebenfalls am zweiten Tag durchgeführt. Im ersten Durchgang werden die 50 qualifizierten Springer in Paare aufgeteilt. Dabei tritt der Erstplatzierte aus der Qualifikation gegen den Letztplatzierten aus der Qualifikation an. Die Gewinner der 25 Duelle und die fünf Punktbesten Verlierer erreichen den zweiten Durchgang. In diesem springen die insgesamt 30 Athleten dann nacheinander, der Sportler mit den meisten Punkten gewinnt.

Zeitplan Skispringen in Oberstdorf 2023/24:

Donnerstag, 28. Dezember 2023, Oberstdorf , 14 Uhr, offizielles Training

, 14 Uhr, offizielles Training Donnerstag, 28. Dezember 2023, Oberstdorf , 16.30 Uhr, Qualifikation

, 16.30 Uhr, Qualifikation Freitag, 29. Dezember 2023, Oberstdorf , 15.45 Uhr, Probedurchgang

, 15.45 Uhr, Freitag, 29. Dezember 2023, Oberstdorf , 17.15 Uhr, erster Wertungsdurchgang

, 17.15 Uhr, erster Wertungsdurchgang Freitag, 29. Dezember 2023, Oberstdorf , anschließend, Finale und Siegerehrung

Tickets für die Vierschanzentournee in Oberstdorf 2023/24

Schon seit September kann man Tickets für das Skispringen in Oberstdorf kaufen. Die Tickets für den Wettkampf sind bereits ausverkauft. Wer trotzdem live dabei sein möchte, hat noch die Möglichkeit Tickets für die Qualifikation erwerben. Die Preise dafür starten ab 18 Euro.