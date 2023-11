Rodel-Bundestrainer Loch: Nominierung nach Punkten

Die Rennrodler starten bald in die Saison. Für die Weltcup-Nominierung war eine Liste wichtig.

Gut zwei Wochen vor dem Saisonauftakt hat Rennrodel-Bundestrainer Norbert Loch sein Team für die ersten Rennen in Nordamerika nominiert.

Julia Taubitz, Felix Loch, Jessica Degenhardt/Cheyenne Rosenthal und Hannes Orlamünder/Paul Gubitz führen das deutsche Weltcupteam nach vier Qualifikationen Anfang Dezember in die neue Saison.

"Am Ende haben wir eine Punkteliste und auf Basis dieser Punkteliste haben wir unsere Nominierung gemacht", sagte der 61-jährige Loch nach dem letzten Ausscheidungsrennen am Mittwoch in Winterberg. Zuvor wurden zwei Qualifikationen auf der WM-Bahn von Altenberg und ein weiteres Rennen in Oberhof gefahren. Für die Weltcup-Qualifikation war keine Athletin und kein Athlet gesetzt.

Bei den Damen gehören neben Julia Taubitz (Oberwiesenthal) auch Anna Berreiter (Berchtesgaden) und Merle Fräbel (Suhl) zum deutschen Aufgebot. Auch bei den Herren wurden nur drei der möglichen vier Plätze vergeben. Max Langenhan (Friedrichroda), Felix Loch (Berchtesgaden) und David Nößler (Schmalkalden) werden beim Auftakt am 8. Dezember in Lake Placid (USA) dabei sein.

Im Damen-Doppel werden in diesem Winter zwei deutsche Schlitten an den Start gehen. Neben den Weltmeisterinnen Jessica Degenhardt (Altenberg) und Cheyenne Rosenthal (Winterberg) wurden auch Dajana Eitberger (Ilmenau) und Saskia Schirmer (Berchtesgaden) nominiert.

Bei den Herren starten neben den Olympiasiegern Tobias Wendl (Berchtesgaden) und Tobias Arlt (Königssee) auch Hannes Orlamünder und Paul Gubitz (beide Zella-Mehlis) in beiden Nordamerika-Rennen. Max Ewald (Suhl) und Jakob Jannusch (Sonneberg/Schalkau) fahren beim Auftakt in Lake Placid; Moritz Jäger (Zella-Mehlis) und Valentin Steudte (Suhl) starten dann eine Woche später im kanadischen Whistler.

