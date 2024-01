Voigt und Strelow hoffen auf WM-Einsatz im Single-Mixed

Zum ersten Mal gewinnen zwei deutsche Biathleten ein Single-Mixed-Rennen. Dadurch bringen sich Vanessa Voigt und Justus Strelow in eine gute Position für eine mögliche WM-Nominierung.

Vanessa Voigt und Justus Strelow träumen nach dem ersten Sieg eines deutschen Duos im Single-Mixed-Wettbewerb von einer Nominierung in dieser Disziplin bei der Biathlon-Weltmeisterschaft im tschechischen Nove Mesto.

"Ich hoffe, dass ich das Rennen dort laufen darf", sagte Strelow der Deutschen Presse-Agentur. Nur einmal musste er nachladen, Teamkollegin Voigt traf alle 20 Scheiben. "Das zu wiederholen, wird sehr schwer. Aber man wird sehen, was die Zeit bringt", fügte Strelow an.

Voigt schoss mit mehr Risiko als sonst und sammelte weiter Selbstvertrauen vor der Medaillenjagd vom 7. bis zum 18. Februar. "Ich hoffe, ich habe mich für so ein Rennen qualifiziert. Es war total cool, zum ersten Mal ein Single-Mixed-Rennen zu laufen", sagte die 26-Jährige. "Man muss aber schon schauen, denn der Single-Mixed-Wettkampf ist immer mittendrin bei der WM, und da kommt es dann darauf an, wie es mit den Körnern aussieht. Aber natürlich würde ich gerne an den Start gehen."

Sportdirektor Felix Bitterling vom Deutschen Skiverband macht seinen beiden Schützlingen Hoffnung. "Es ist viel zu früh, um schon eine Entscheidung zu treffen. Aber das war ein historischer Tag, und sie sind die beiden Sieger. Demnach sind sie in enger Diskussion für einen WM-Auftritt", sagte der Sportdirektor.

