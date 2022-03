DSV-Biathlet Doll Dritter bei Fillon-Maillet-Sieg

Ex-Weltmeister Benedikt Doll ist im vorletzten Sprintrennen des Winters im Biathlon-Weltcup auf Rang drei gelaufen.

Der Schwarzwälder lag in Otepää/Estland 11,1 Sekunden hinter Quentin Fillon Maillet.

Der zweimalige Olympiasieger aus Frankreich setzte sich mit einem Vorsprung von 7,2 Sekunden vor dem Norweger Sturla Holm Laegreid durch und steht vor dem Gewinn des Gesamtweltcups.

Doll blieb genau wie 22 weitere Skijäger am Schießstand fehlerfrei und holte seinen dritten Podestplatz in diesem Winter. Roman Rees leistete sich ebenfalls keinen Fehlschuss und kam mit einem Rückstand von 29,6 Sekunden auf den Sieger auf Rang fünf. Siebter wurde Erik Lesser, der einmal in die Strafrunde musste - eine halbe Minute fehlte dem Ex-Weltmeister auf den Sieger. "Mit dem einen Fehler stehend, da bin ich sehr am Hadern, sonst wäre heute wieder ein Podiumsplatz herausgesprungen", sagte Lesser.

Johannes Kühn (2 Fehler/1:05,6 Minuten zurück) kam auf Rang 23, Philipp Nawrath (2/1:30,3) wurde 33. und David Zobel (4/2:18,7) belegte Platz 60. In Otepää geht es am Freitag mit dem Frauen-Sprint weiter, Verfolgungsrennen stehen in Estland nicht auf dem Wettkampfprogramm.

© dpa-infocom, dpa:220310-99-465982/3 (dpa)