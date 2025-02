Snowboarder Hofmeister und Huber feiern Doppelsieg

Das deutsche Snowboard-Team hat beim Weltcup in Kanada einen Doppelsieg gefeiert. Ramona Hofmeister wiederholte im zweiten Parallel-Riesenslalom der Damen in Val St. Come ihren Erfolg vom Vortag. Elias Huber feierte bei den Herren den ersten Weltcup-Sieg seiner Karriere.

«Elias und ich ganz oben – wie cool. Das hat er sich richtig verdient. Wenn du zu zweit im Team so einen Erfolg feierst, wenn du die Emotionen teilen kannst, dann ist das nochmal was ganz anderes. Nochmal so viel besser. Einfach ein besonderes Erlebnis, an das man sich erinnert», sagte Hofmeister.

Huber freute sich über einen überraschenden Erfolg: «Ich weiß überhaupt nicht, wie mir geschieht und wie das passiert ist. Zu dem Sieg bin ich irgendwie gekommen wie die Jungfrau zum Kind», sagte er.

Ausnahmeathletin Hofmeister setzte sich im Finale gegen die Schweizerin Julie Zogg durch. Für die 28-Jährige vom WSV Bischofswiesen war es der fünfte Sieg in den vergangenen sechs Einzel-Rennen.

Huber: «Heute fand ich's sogar schwierig, mich zu motivieren»

Ihren schwachen Saisonstart hat die viermalige Gesamtweltcupsiegerin längst abgehakt. Stattdessen nährt sie mit ihrem aktuellen Triumphzug die deutschen Hoffnungen auf eine erfolgreiche Snowboard-WM im März in der Schweiz.

Huber krönte seinen famosen Tag nur kurz nach Hofmeisters Sieg mit dem Final-Erfolg gegen den Südtiroler Roland Fischnaller. Bislang war ein zweiter Platz im slowenischen Rogla Ende Januar das beste Weltcup-Ergebnis des 25-Jährigen gewesen.

«Heute fand ich's sogar schwierig, mich zu motivieren bei den Bedingungen. Schönes Snowboarden – das gab's heute echt nicht. Irgendwie aber hab' ich mich da durchgekämpft… irre. Echt irre», sagte Huber.