Doppel-Podest für Rodlerinnen bei WM-Generalprobe

Bei der WM-Generalprobe der Rennrodlerinnen und Rennrodler in Oberhof haben es zwei deutsche Damen-Doppelsitzer auf das Podest geschafft. Beim sechsten Saisonsieg der Europameisterinnen Selina Egle und Lara Kipp aus Österreich belegten die Ex-Weltmeisterinnen Jessica Degenhardt und Cheyenne Rosenthal Platz zwei. Erstmals in diesem Winter schaffte es die frühere Einzel-Weltmeisterin Dajana Eitberger mit ihrer neuen Partnerin Magdalena Matschina auf das Podium und wurde Dritte.

Nach sieben von neun Weltcup-Stationen liegen Degenhardt/Rosenthal in der Gesamtwertung 90 Punkte hinter den Spitzenreiterinnen Egle/Kipp. In Oberhof betrug der Rückstand auf die in dieser Saison überragenden Österreicherinnen 0,100 Sekunden.

Deutsches Top-Duo setzt auf WM

«Wir können uns jede Woche über einen zweiten Platz freuen, aber wir wollen auch mal gewinnen», sagte Jessica Degenhardt und kündigte an: «Ein Zehntel kann man aufholen, das sollte das Ziel für die WM sein.» Auch ihre Partnerin gab sich kämpferisch: «Wir geben uns auf keinen Fall geschlagen.» Der Rodel-Weltcup in Oberhof endet am Sonntag, dann stehen auch die Einsitzerrennen der Männer auf dem Wettkampf-Programm. Die Medaillen bei der Weltmeisterschaft im kanadischen Whistler werden vom 6. bis 9. Februar vergeben.