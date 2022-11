Skispringerin Althaus auf dem Podest: Rang zwei

Skispringerin Katharina Althaus hat sich einen Tag nach ihrem Fehlstart stark zurückgemeldet und den ersten Podestplatz der neuen Weltcup-Saison eingefahren.

Die 26 Jahre alte Oberstdorferin belegte am Sonntag im polnischen Wisla den zweiten Platz und musste sich nur Österreichs Topathletin Eva Pinkelnig geschlagen geben.

Althaus sprang 123 und 131 Meter, nachdem sie nur den 21. Platz am Vortag erreicht hatte. Vor allem der zweite Sprung bei dem auf Matten ausgetragenen Wettbewerb stach heraus. Frida Westman aus Schweden komplettierte als Dritte das Podium.

"Nach gestern war ich heute doppelt nervös. Ich freue mich mega, dass ich jetzt auf dem Podest stehe", sagte Althaus. "So kann es wegen mir gerne weitergehen." Hinter Althaus holten auch Selina Freitag (19.), Agnes Reisch (20.), Luisa Görlich (22.), Anna Rupprecht (23.) und Pauline Heßler (27.) Weltcup-Punkte. Der Weltverband Fis hat das erste Wochenende in diesem Winter nach vorne gezogen, um der Fußball-WM in Katar (20. November bis 18. Dezember) auszuweichen. Erstmals werden Winter-Springen auf Matten statt auf Kunstschnee ausgetragen.

(dpa)