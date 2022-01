Positiver Corona-Test: Skirennfahrerin Hilzinger fällt aus

Skirennfahrerin Jessica Hilzinger ist positiv auf das Coronavirus getestet worden.

Die 24-Jährige vom SC Oberstdorf kann deshalb nicht an den Weltcup-Rennen in Kranjska Gora teilnehmen, wie der Deutsche Skiverband (DSV) am Donnerstag mitteilte.

In Slowenien stehen für die alpinen Damen am Samstag und Sonntag ein Riesenslalom und ein Slalom an. Beim Torlauf im kroatischen Zagreb hatte Hilzinger als 21. am Dienstag ihr bestes Saisonergebnis eingefahren.

