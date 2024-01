Skispringerin Schmid fehlt in Villach

Ohne die formschwache Dreifach-Weltmeisterin Katharina Schmid treten die deutschen Skispringerinnen beim Weltcup in Villach an.

Schmid, frühere Althaus, lässt den Weltcup am Mittwoch und Donnerstag aus und absolviert stattdessen einen Trainingsblock, wie der Deutsche Skiverband (DSV) mitteilte.

Schmid kann ihr eigentliches Leistungsvermögen in dieser Saison bislang nicht abrufen und belegte bei der Two Nights Tour rund um den Jahreswechsel in Garmisch-Partenkirchen und Oberstdorf die Plätze 12 und 16.

Die 27-Jährige ist eigentlich die beste deutsche Springerin. Bei der WM im slowenischen Planica wurde sie im vergangenen Jahr Weltmeisterin auf der Normalschanze, im Team und im Mixed-Team. Für den DSV starten in Villach Selina Freitag (WSC Erzgebirge Oberwiesenthal), Luisa Görlich (WSV 08 Lauscha), Pauline Heßler (WSV 08 Lauscha), Agnes Reisch (WSV Isny), Anna Rupprecht (SC Degenfeld) und Juliane Seyfarth (WSC Ruhla).

