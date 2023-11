Wellinger gewinnt erste Skisprung-Quali des Winters

Der mit großen Zielen gestartete Andreas Wellinger zeigt sich direkt in Topform. Am Samstag wartet eine besondere Motivation auf den Skispringer.

Skisprung-Olympiasieger Andreas Wellinger befindet sich pünktlich zum Start in den Winter in Bestform. Der 28 Jahre alte Bayer gewann im finnischen Ruka die Qualifikation.

Mit seinem Sprung auf 144 Meter ließ Wellinger den Schweizer Gregor Deschwanden und Teamkollege Stephan Leyhe hinter sich. Im Team von Bundestrainer Stefan Horngacher gilt der Goldgewinner von Pyeongchang 2018 als größte Hoffnung im Weltcup.

Auch die weiteren deutschen Springer Philipp Raimund (6.), Karl Geiger (7.), Pius Paschke (13.) und Martin Hamann (18.) schafften es problemlos unter die besten 50. Am Samstag (16.15 Uhr) steht das erste Weltcup-Einzel des Winters auf dem Programm. Der Sieger übernimmt das Gelbe Trikot des Gesamtführenden, was zum Auftakt einen besonderen Reiz darstellt.

Es ist für die Skispringer eine Saison ohne Nordische Ski-Weltmeisterschaft und ohne Olympische Winterspiele. Die Höhepunkte sind die Vierschanzentournee rund um den Jahreswechsel sowie die Skiflug-WM am Kulm in Österreich im Januar. Wellinger hat bereits in der Vorbereitung einen starken Eindruck hinterlassen.

