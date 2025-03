Langläuferin Rydzek gewinnt erstmals Weltcup-Sprint

Langläuferin Coletta Rydzek hat vollkommen überraschend den Sprint-Weltcup im finnischen Lahti gewonnen. Die 27 Jahre alte Allgäuerin gewann den Endlauf in der freien Technik vor der Norwegerin Kristine Stavaas Skistad und Nadine Fähndrich aus der Schweiz. Rydzek zeigte ein taktisch hervorragendes Rennen und hatte sich bereits im Halbfinale überraschend als Siegerin durchgesetzt.

Für die Deutsche war es der erste Weltcup-Sieg überhaupt. Im Ziel wartete bereits ihr Bruder Johannes Rydzek - selbst Olympiasieger in der Nordischen Kombination - und umarmte die jüngere Schwester emotional und innig. Rydzek streckte ihre Skier in die Höhe und brüllte beim Siegerinnenfoto die Freude in den Nachthimmel von Lahti. «Sensationell gemacht», sagte Ex-Bundestrainer Jochen Behle am Mikrofon von Eurosport.

«Wollte um das Podium mitkämpfen»

Auch Rydzek war euphorisch. «Das ist unglaublich. Ich hätte nie gedacht, dass ich das mal erreichen könnte. Ich mag diese Strecke und wollte um das Podium mitkämpfen», sagte Rydzek völlig überwältigt am Stadionmikrofon. Die große Feier werde es erst nach Abschluss der Wettbewerbe in Lahti geben. Bei den Männern siegte wie gewohnt der sechsfache Trondheim-Weltmeister Johannes Kläbo aus Norwegen.

Rydzek kann es selbst nicht glauben. Foto: Emmi Korhonen/Lehtikuva/dpa