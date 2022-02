Raceboarder wünschen sich weitere Disziplinen bei Olympia

Die deutschen Snowboarder würden künftig gerne wieder mehr alpine Wettbewerbe bei Olympischen Winterspielen bestreiten.

"Allein für den Kopf wäre es einfacher, wenn man wüsste, dass man noch eine zweite Chance hat", sagte die zweimalige Gesamtweltcupsiegerin Ramona Hofmeister. Es wäre "super", wenn noch ein oder zwei Wettkämpfe hinzukommen würden.

Anders als im Weltcup fahren die Raceboarder bei Olympia nur im Parallel-Riesenslalom. Der Parallel-Slalom gehörte einzig 2014 zum olympischen Programm, ein Teamevent noch nie. "So eine extra Medaillenmöglichkeit wäre eine super Sache", sagte Cheftrainer Paul Marks. Gerade das deutsche Team schickt bei den Spielen in China sowohl bei den Damen als auch den Herren am Dienstag aussichtsreiche Medaillenkandidaten ins Rennen. Neben Hofmeister gehört auch Stefan Baumeister, Gesamtweltcup-Zweiter von 2019/2020, zu den Favoriten.

© dpa-infocom, dpa:220206-99-998478/2 (dpa)

Homepage der Olympischen Winterspiele 2022

Olympia-Zeitplan

Olympia-Nachrichten

Homepage von Snowboard Germany