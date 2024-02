Biathletin Tannheimer holt WM-Gold bei Juniorinnen

Den Namen Julia Tannheimer könnte man in Zukunft öfter im Biathlon-Zirkus hören. Die 18-Jährige holt WM-Gold bei den Juniorinnen und hofft auf eine Karriere im Weltcup.

Biathlon-Nachwuchshoffnung Julia Tannheimer hat ihren ersten größeren Titel eingefahren.

Die 18-Jährige sicherte sich bei der Junioren-Weltmeisterschaft im estnischen Otepää Gold im Einzel. Sie setzte sich trotz einer Strafminute mit sehr deutlichem Vorsprung vor vier fehlerfrei gebliebenen Kontrahentinnen durch. In der Mixed-Staffel hatte es für die laufstarke Ulmerin bereits Silber gegeben, wie auch für Leonhard Pfund (20), der ebenfalls Weltmeister im Einzel wurde.

Tannheimer, im Vorjahr dreimalige Jugend-Weltmeisterin, hatte Anfang des Jahres bei den Heimrennen in Ruhpolding mit Rang 15 im Sprint ein viel beachtetes Weltcup-Debüt gefeiert. Sie will im Juni ihr Abitur machen, danach dürfte dann die Fokussierung auf den Sport folgen. "Ihr gehört die Zukunft", hatte Sportdirektor Felix Bitterling bereits in Ruhpolding gesagt.

