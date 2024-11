Gold in Finnland: Curling-Männer holen EM-Titel

Die deutschen Curling-Männer sind nach 20 Jahren wieder die Nummer eins in Europa. Das Team um Skip Marc Muskatewitz setzte sich im finnischen Lohja im EM-Finale mit 9:7 gegen Titelverteidiger und Rekordchampion Schottland durch. Den letzten großen Titel im Männerbereich gab es 2004. Damals führte Sebastian Stock die deutsche Crew in Bulgarien zum EM-Sieg.

Das Ticket für die Weltmeisterschaft im kommenden Jahr in Kanada hatte das Team von Bundestrainer Uli Kapp schon im Turnierverlauf gelöst. Dort geht es dann auch um die Qualifikation für die Olympischen Winterspiele 2026 in Italien. Zuletzt waren deutsche Curler 2014 in Sotschi bei Olympia dabei.