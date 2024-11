Skeleton: Frauen fahren beim Weltcup-Auftakt zu langsam

Für die deutschen Skeleton-Frauen hat es beim Weltcup-Auftakt nicht für einen der vorderen Plätze gereicht. Auf der Olympia-Bahn von 2018 in Pyeongchang (Südkorea) wurde Hannah Neise vom BSC Winterberg beste Deutsche und landete auf Rang sechs. Den Sieg sicherte sich die Britin Amelia Coltman vor Janine Flock aus Österreich und Nicole Rocha Silveira aus Brasilien.

Am frühen Nachmittag beginnt an gleicher Stelle auch für die Männer die Weltcup-Saison. Bereits am Sonntag steht in Pyeongchang das zweite Weltcup-Rennen an. Die Skeletonis starten in diesem Jahr zuerst in die Saison, die Bob-Sportler kommen erst Anfang Dezember dazu.