Skeleton: Hannah Neise fährt bei Weltcup auf das Podium

Skeleton-Olympiasiegerin Hannah Neise ist beim Weltcup in Pyeongchang (Südkorea) auf Rang zwei gefahren. Die 24-Jährige vom BSC Winterberg musste sich am zweiten Tag auf der Olympia-Bahn von 2018 nur der Britin Freya Tarbit geschlagen geben. Janine Flock (Österreich) wurde Dritte vor Jacqueline Pfeifer von der RSG Hochsauerland.

Neise erwischte in beiden Läufen keinen guten Start, konnte sich von Rang vier nach dem ersten Durchgang aber verbessern. Im ersten Weltcup der Saison am Samstag war sie Sechste geworden. Corinna Leipold, die an diesem Wochenende erstmals im Weltcup fährt, landete am Sonntag auf Rang zehn.

Bei den Männern steht das zweite Rennen in Pyeongchang ab 12 Uhr deutscher Zeit an. Die Skeletonis starten in diesem Jahr zuerst in die Saison, die Bob-Sportler kommen erst Anfang Dezember dazu.