Skispringerin Schmid mit Weltcup-Sieg in China

Skispringerin Katharina Schmid hat das erste Weltcup-Springen der Frauen in China gewonnen. Die Oberstdorferin sicherte sich den Sieg auf der Olympia-Schanze in Zhangjiakou mit einem Vorsprung von 27 Punkten vor der Norwegerin Eirin Maria Kvanal und der Gesamtweltcup-Siegerin Nika Previc aus Slowenien. Die 28 Jahre alte Schmid holte sich ihren zweiten Saison-Sieg bei der zweiten Weltcup-Station mit einer am Ende überragenden Leistung. «Ich bin sehr glücklich, vor allem mit meinem zweiten Sprung», sagte sie. Unter dem Namen Althaus war sie Olympia-Zweite 2022 auf der Normalschanze in Zhangjiakou geworden.Selina Freitag kam in China auf den 17. Rang, Platz 23 belegte Alvine Holz.

