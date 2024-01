Snowboarderin Morgan Zweite bei Prestige-Weltcup in Laax

Freestyle-Snowboarderin Annika Morgan holt ihr bestes Weltcup-Ergebnis - und das bei den prestigeträchtigen Laax Open in der Schweiz. Auch Noah Vicktor erreicht das Finale, patzt dort aber.

Die deutsche Snowboarderin Annika Morgan hat es bei den prestigeträchtigen Laax Open in der Schweiz auf das Podest geschafft und den größten Erfolg ihrer Weltcup-Karriere gefeiert.

Die 21-Jährige wurde Zweite des Slopestyle-Wettkampfs, bei dem über Schanzen zu springen und Geländer zu rutschen ist. Sie musste sich knapp der Olympia-Zweiten Julia Marino aus den USA geschlagen geben.

Die Laax Open sind die wichtigsten Events in Europa für Freestyle-Snowboarder und -Skifahrer. "Krass", sagte die Athletin aus Miesbach in Oberbayern unmittelbar nach ihrem finalen Lauf. "Ich habe nicht erwartet, dass ich Zweite werde. Es ist so krass, ich checke es irgendwie gar nicht."

Bei den Männern hatte Noah Vicktor das Finale der besten Zwölf erreicht. Dort patzte der Sportler aus Bischofswiesen dann aber in beiden Läufen und kam auf Rang neun.

(dpa)