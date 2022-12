WM 2022: Alle Ergebnisse und Sieger im Überblick

Bei der Fußball-WM 2022 in Katar werden spannende Partien unter erschwerten Bedingungen erwartet. Gewinnen daher viele Außenseiter? Wir werden es erfahren - und hier finden Sie zeitnah alle Ergebnisse und Sieger.

Die Fußball-Weltmeisterschaft 2022 in Katar ist die erste Winter-WM der Geschichte. Mit Spannung wurde im Vorfeld unter anderem erwartet, welchen Einfluss die Temperaturen auf die Qualität der Spiele haben - und somit auf die Ergebnisse. Hier werden Sie während der WM 2022 zeitnah alle Ergebnisse und Sieger der einzelnen Partien finden. Diese Fragen beantworten wir:

Ergebnisse der Fußball-WM 2022

Wer sind die Gewinner und Sieger?

Wie fallen die Ergebnisse der Gruppenphase aus?

aus? Wer gewinnt das Spiel um Platz 3?

Wer gewinnt das Finale?

Fußball-WM 2022 in Katar: Die Ergebnisse im Überblick

Der Spielplan zur Fußball-WM 2022 und steht fest. Die Spielergebnisse finden Sie immer hier:

Wir benötigen Ihre Einwilligung, um den Inhalt der dpa anzuzeigen Hier kann mit Ihrer Einwilligung ein externer Inhalt angezeigt werden, der den redaktionellen Text ergänzt. Indem Sie den Inhalt über „Akzeptieren und anzeigen“ aktivieren, kann die dpa-infocom GmbH Informationen auf Ihrem Gerät speichern oder abrufen und Ihre personenbezogenen Daten erheben und verarbeiten. Die Einwilligung kann jederzeit von Ihnen über den Schieberegler wieder entzogen werden. Datenschutzerklärung

Wir benötigen Ihre Einwilligung, um das Video von Glomex anzuzeigen Hier kann mit Ihrer Einwilligung ein externer Inhalt angezeigt werden, der den redaktionellen Text ergänzt. Indem Sie den Inhalt über „Akzeptieren und anzeigen“ aktivieren, kann die glomex GmbH Informationen auf Ihrem Gerät speichern oder abrufen und Ihre personenbezogenen Daten erheben und verarbeiten, auch in Staaten außerhalb der EU mit einem niedrigeren Datenschutz Niveau, worin Sie ausdrücklich einwilligen. Die Einwilligung gilt für Ihren aktuellen Seitenbesuch, kann aber bereits währenddessen von Ihnen über den Schieberegler wieder entzogen werden. Datenschutzerklärung Video: SID

Das ist der Rahmenterminkalender der WM 2022 in Katar im Überblick:

Gruppenphase : 20. November 2022 bis 02. Dezember 2022

20. November 2022 bis 02. Dezember 2022 Entscheidungen Gruppenphase : 29. November 2022 bis 02. Dezember 2022

29. November 2022 bis 02. Dezember 2022 Achtelfinals: 3. bis 6. Dezember 2022

3. bis 6. Dezember 2022 Viertelfinals: 9. und 10. Dezember 2022

Halbfinals: 13. und 14. Dezember 2022

13. und 14. Dezember 2022 Spiel um den dritten Platz: 17. Dezember 2022, 16 Uhr

17. Dezember 2022, 16 Uhr Finale: 18. Dezember 2022, 16 Uhr

Infos zur Fußball-WM 2022

Die Fußball-Weltmeisterschaft 2022 ist die 22. Auflage des FIFA-Turniers, der alle vier Jahre stattfindenden internationalen Fußball-Männer-WM, die von den Nationalmannschaften der Mitgliedsverbände der FIFA ausgetragen wird.

Es ist das letzte Turnier, an dem 32 Mannschaften teilnehmen, da für das Turnier 2026 in den USA, Mexiko und Kanada eine Aufstockung auf 48 Mannschaften geplant ist.

Erste Fußball-WM in der arabischen Welt

Es ist zugleich die erste Weltmeisterschaft, die in der arabischen Welt ausgetragen wird und die zweite Weltmeisterschaft, die nach dem Turnier 2002 in Südkorea und Japan komplett in Asien stattfindet.

Der aktuelle Weltmeister ist Frankreich. Aufgrund der großen Hitze im Sommer in Katar wird diese WM von Ende November bis Mitte Dezember ausgetragen und ist damit das erste WM-Turnier, das nicht im Mai, Juni oder Juli stattfindet. Zudem wird es in einem verkürzten Zeitrahmen von etwa 29 Tagen gespielt. Alle Ergebnisse und Sieger der WM 2022 finden Sie hier.

Lesen Sie dazu auch

Die Ergebnisse und Sieger der WM 2022 in Katar

Derzeit steht das Viertelfinale der WM 2022 in Katar an. Hier finden Sie die Ergebnisse und Sieger der bisherigen Spiele:

Gruppenphase Sonntag, 20. November:

Gruppe A Katar - Ecuador 0:2

Gruppenphase Montag, 21. November:

Gruppe B England - Iran 6:2 Gruppe A Senegal - Niederlande 0:2 Gruppe B USA - Wales 1:1

Gruppenphase Dienstag, 22. November:

Gruppe C Argentinien - Saudi-Arabien 1:2 Gruppe D Dänemark - Tunesien 0:0 Gruppe C Mexiko - Polen 0:0 Gruppe D Frankreich - Australien 4:1

Gruppenphase Mittwoch, 23. November:

Gruppe F Marokko - Kroatien 0:0 Gruppe E Deutschland - Japan 1:2 Gruppe E Spanien - Costa Rica 7:0 Gruppe F Belgien - Kanada 1:0

Gruppenphase Donnerstag, 24. November:

Gruppe G Schweiz - Kamerun 1:0

Gruppe H Urugay - Südkorea 0:0

Gruppe H Portugal - Ghana 3:2

Gruppe G Brasilien - Serbien 2:0



Gruppenphase Freitag, 25. November:

Gruppe B Wales - Iran 0:2 Gruppe A Katar - Senegal 1:3 Gruppe A Niederlande - Equador 1:1

Gruppe B England - USA 0:0





Gruppenphase Samstag, 26. November:

Gruppe D Tunesien - Australien 0:1 Gruppe C Polen - Saudi-Arabien 2:0 Gruppe D Frankreich - Dänemark 2:1 Gruppe C Argentinien - Mexico 2:0

Gruppenphase Sonntag, 27. November:

Gruppe E Japan - Costa Rica 0:1 Gruppe F Belgien - Marokko 0:2 Gruppe F Kroatien - Kanada 4:1 Gruppe E Spanien - Deutschland 1:1

Gruppenphase Montag, 28. November:

Gruppe G Kamerun - Serbien 3:3 Gruppe H Südkorea - Ghana 2:3 Gruppe G Brasilien - Schweiz 1:0 Gruppe H Portugal - Uruguay 2:0

Gruppenphase Dienstag, 29. November:

Gruppe A Niederlande - Katar 2:0 Gruppe A Ecuador - Senegal 1:2 Gruppe B Iran - USA 0:1 Gruppe B Wales - England 0:3

Gruppenphase Mittwoch, 30. November:

Gruppe D Tunesien - Frankreich 1:0 Gruppe D Australien - Dänemark 1:0 Gruppe C Saudi-Arabien - Mexiko 1:2 Gruppe C Polen - Argentinien 0:2

Gruppenphase Donnerstag, 1. Dezember:

Gruppe F Kroatien - Belgien 0:0 Gruppe F Kanada - Marokko 1:2 Gruppe E Deutschland - Costa Rica 4:2 Gruppe E Spanien - Japan 1:2

Gruppenphase Freitag, 2. Dezember

Gruppe G Kamerun - Brasilien 1:0 Gruppe G Serbien - Schweiz 2:3 Gruppe H Ghana - Uruguay 0:2 Gruppe H Südkorea - Portugal 2:1

Achtelfinale, 3. Dezember

Niederlande - USA 3:1 Argentinien - Australien 2:1

Achtelfinale, 4. Dezember

Frankreich - Polen 3:1 England - Senegal 3:0

Achtelfinale, 5. Dezember

Japan - Kroatien 1:1 (1:3 n.E.) Brasilien - Südkorea 4:1

Achtelfinale, 6. Dezember

Marokko - Spanien 0:0 (3:0 n.E.) Portugal - Schweiz 6:1

Viertelfinale, 9. Dezember

Kroatien - Brasilien 1:1 (4:2 n.E.) Niederlande - Argentinien 2:2 (3:4 n.E.)

Viertelfinale, 10. Dezember

Marokko - Portugal 1:0 England - Frankreich 1:2

Halbfinale, 13. Dezember

Argentinien-Kroatien

Halbfinale, 14. Dezember

Frankreich -Marokko

WM 2022: Deutschland-Kader

Mehr Infos zur WM 2022: