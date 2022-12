So sehen Sie das WM-Achtelfinale Argentinien - Australien im Free-TV und gratis als Live-Stream

Im Achtelfinale der WM 2022 trifft Argentinien auf Australien. Alles Infos rund um Übertragung im Free-TV und Gratis-Stream, Anstoß, Bilanz und einen Live-Ticker gibt es hier.

Die umstrittene Fußball-WM geht in ihre nächste Phase - das Achtelfinale steht ins Haus. Schon die Ergebnisse, Sieger und Randerscheinungen der Gruppenphase waren für einige Überraschungen gut - Fußballzwerge wuchsen über sich selbst hinaus, Favoriten netzten den Rasen mit bitteren Zähren der Enttäuschung, und ausgerechnet in Katar pfeift eine Frau das erste Männer-WM-Spiel der Geschichte. Doch seien wir ehrlich: Richtig spannend wird es erst jetzt.

Der für viele Teams ziemlich frustrierende Modus der Gruppenphase - Erster und Zweiter kommen ins Achtelfinale, die beiden Letzten nach Haus - weicht nunmehr dem noch erbarmungsloseren K.o.-Prinzip. Adieu Tabellen-Arithmetik, jeder Kampf wird an Ort und Stelle entschieden.

Alle Details zur Übertragung des Matches Argentinien vs. Australien im TV und Livestream, den Anstoßtermin, einen kostenlosen Live-Ticker und die Bilanz der beiden Mannschaften finden Sie hier bei uns.

WM-Spiel Argentinien - Australien: Termin und Uhrzeit für den Anstoß beim Achtelfinale

Der Spielplan zur Fußball-WM 2022 sagt es uns: Das Spiel Argentinien gegen Australien wird heute am 3. Dezember 2022 um 20 Uhr unserer Zeit im Ahmed bin Ali Stadium angepfiffen. Diese Arena befindet sich im Ort al-Rayyan. Sie ist eines der acht Stadien in Katar, in denen die Spiele ausgetragen werden.

Achtelfinale Argentinien - Australien bei der WM 2022: Übertragung im Free-TV und als kostenloser Live-Stream

Das Spiel Argentinien gegen Australien läuft live im Free-TV und als Gratis-Stream im Ersten der ARD. Die Begegnung wird auch im Pay-TV TV bei MagentaTV und zeitgleich beim Streaming-Dienst des Telekom-Ablegers übertragen.

A propos: Wie läuft das so mit den Öffentlich-Rechtlichen? Bei näherem Hinsehen entdeckt man in den Daten zur Übertragung der WM im Free-TV und Live-Stream bedauerliche Löcher. ARD und ZDF haben sich zwar die Rechte an den meisten Übertragungen gesichert, doch 16 der Matches laufen exklusiv bei MagentaTV. Der Pay-TV-Sender der Deutschen Telekom übertragt allerdings auch alle anderen Spiele.

Spiel: Argentinien - Australien , Achtelfinale

- , Achtelfinale Datum: Samstag, 3. Dezember 2022

Samstag, 3. Dezember 2022 Uhrzeit: 20 Uhr

20 Uhr Stadion: Ahmed bin Ali Stadium , al-Rayyan

Ahmed bin , al-Rayyan Übertragung im Free-TV: ARD

Gratis-Livestream: Mediathek der ARD

Mediathek der ARD Übertragung im Pay-TV: Magenta TV

Magenta Gebührenpflichtiger Live-Stream: Magenta TV

Es gibt eine Zeitverschiebung zwischen hier und dem Golf - im Winter ist es in Katar zwei Stunden später als in Deutschland. Trotzdem kann man hierzulande sämtliche Matches tagsüber miterleben. Unsere Uhrzeiten geben wir Ihnen immer in mitteleuropäischer Zeit.

Live-Ticker zu Argentinien gegen Australien im Achtelfinale der WM 2022: Spielstand und Ergebnis

Keine Lust mehr auf bewegte Bilder? Dann haben wir eine vorbildlich getextete Alternative für Sie: Das Achtelfinal-Spiel zwischen Argentinien und Australien läuft nämlich 1:1 in unserem Datencenter - völlig kostenlos für Sie. Der Live-Ticker versorgt Sie zuverlässig mit allen Infos über Treffer, Aufstellung und Karten sowie allen sonstigen Details der Begegnung.

Bilanz zwischen Argentinien und Australien: Sind die beiden Teams sich schon mal auf dem Platz begegnet?

Ja, insgesamt sechsmal. Laut fussballdaten.de gab es dabei fünf Siege für Argentinien, eine der Begegnungen (ein Testspiel im Jahr 1988) konnten die Australier für sich entscheiden. Kein Unentschieden also. Die Torbilanz beträgt 11:6 für die Lateinamerikaner.

Google riskiert eine Prognose: Die Suchmaschine bewertet die Chancen für einen Sieg der Argentinier mit satten 82 Prozent, während sie den Männern von Down Under nur magere fünf Prozent zutraut. Ein Remis hat Google mit 13 Prozent aus seinem Kaffeesatz herausgerechnet.