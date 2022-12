Halbfinale Argentinien – Kroatien bei der WM 2022: Übertragung im Free-TV und Live-Stream

Messi oder Modric: Wer zieht ins Finale ein? Alles Infos über Termin, Austragungsort, Live-Ticker und Übertragung im Free-TV und Live-Stream des Halbfinals.

Heute ist es so weit: Die Fußball-Weltmeisterschaft 2022 in Katar geht in die nächste Runde. Am 13. und 14. Dezember werden laut Spielplan zur Fußball-WM 2022 die beiden Halbfinalpartien ausgetragen, die entscheiden, welche Nationalmannschaften am Sonntag, dem 18. Dezember. im Finale stehen werden. Den Anfang machen am Dienstag Argentinien um Superstar Lionel Messi und Kroatien um Mittelfeld-Dirigent Luka Modric.

Für beide Weltstars ist es die vermutlich letzte Chance auf einen WM-Titel. Sowohl Messi als auch Modric erreichten schon einmal ein WM-Finale, scheiterten dort aber. Messi im Jahr 2014 an Deutschland und Modric 2018 an Frankreich. Wer wird dieses Jahr ins Finale einziehen und eine weitere Chance auf den höchsten Titel der Fußballwelt haben?

Beide Mannschaften haben im Viertelfinale ein Elfmeterschießen hinter sich, Argentinien konnte die Niederlande schlagen und Krotien besiegte Titelfavorit Brasilien vom Punkt. Alles, was Sie über das Halbfinale zwischen Argentinien und Kroatien wissen müssen, lesen Sie hier.

Halbfinale Argentinien – Kroatien bei der WM 2022: Termin, Anstoßzeit und Ort

Das Halbfinale zwischen Argentinien und Kroatien wird heute am Dienstag, dem 13. Dezember, um 20 Uhr deutscher Zeit angepfiffen. In der katarischen Planstadt Lusail wird es dann bereits 22 Uhr sein. Das Spiel wird im Lusail Iconic Stadium ausgetragen, das knapp 89.000 Plätze bietet und auch Austragungsort des Endspiels am Sonntag sein wird. Das Stadion ist eines von acht Stadien in Katar.

Halbfinale Argentinien – Kroatien bei der WM 2022: Übertragung im Free-TV und gratis im Live-Stream

Das Halbfinale zwischen Argentinien und Kroatien am Dienstag, dem 13. Dezember, wird in der ARD übertragen. Wer keinen Fernseher besitzt, kann das Spiel auch im ARD-Livestream verfolgen. Außerdem wird die Partie noch beim Pay-TV-Anbieter MagentaTV übertragen, so wie alle 64 Spiele der Fußball-WM 2022 in Katar. Eine Übersicht über die wichtigsten Fakten zum Spiel:

Spiel: Argentinien – Kroatien , WM-Halbfinale

– , WM-Halbfinale Datum: Dienstag, 13. Dezember 2022

Dienstag, 13. Dezember 2022 Stadion: Lusail Iconic Stadium , Lusail

, Uhrzeit: 20 Uhr

20 Uhr Übertragung im Free-TV: ARD

Übertragung im Pay-TV: MagentaTV

Übertragung im kostenlosen Live-Stream: ARD

Live-Ticker zum Halbfinale Argentinien – Kroatien bei der Fußball-WM 2022: Spielstand und Ergebnis

Wer keine Möglichkeit hat, das Halbfinale zwischen Argentinien und Kroatien im Fernsehen oder Live-Stream zu verfolgen, aber dennoch im Minutentakt Updates erhalten möchte, der kann auf den Live-Ticker zurückgreifen. Damit verpasst man kein Tor, keine Gelbe Karte und keine Auswechslung, auch wenn man das Spiel nicht sehen kann.

Fußball-WM 2022: Argentinien oder Kroatien im Finale?

Wer hat jetzt also die besseren Karten, am Sonntag, dem 18. Dezember, wieder im Lusail Iconic Stadium auf dem Rasen zu stehen und um den Titel zu spielen? In der Historie ist das Duell Argentinien gegen Kroatien sehr ausgeglichen, von den fünf Begegnungen konnte jede Nation zwei für sich entscheiden, ein Spiel ging unentschieden aus. Auch sonst sind die Teams auf Augenhöhe, auch wenn Argentinien mit Lionel Messi einen Superstar hat, der immer noch Seinesgleichen sucht.

Beide Teams mussten im Viertelfinale schon ins Elfmeterschießen und haben Nerven gezeigt. Die Partie am Dienstag verspricht also, spannend bis zum Schluss zu werden.