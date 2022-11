WM 2022: So sehen Sie Argentinien - Saudi-Arabien live im Free-TV und Stream

Bei der WM in Katar spielt Argentinien gegen Saudi-Arabien. Alle Informationen rund um Übertragung im TV und Live-Stream, einen Live-Ticker und den Termin gibt es hier.

Julian Alvarez von Manchester City, Angel Di Maria von Juventus Turin, Paulo Dybala vom AS Rom und allen voran Ausnahmespieler Lionel Messi von Paris St. Germain: Der Kader von Argentinien enthält den ein oder anderen klangvollen Namen. Doch reichen Spieler von Weltklasse-Format aus, um bei der WM in Katar 2022 erfolgreich zu sein?

Im ersten Spiel der Argentinier bei der WM in Gruppe C geht es gegen das Team aus Saudi-Arabien. Deren Kader hat bei weitem nicht die Menge an Starspielern wie die argentinische Mannschaft, die Favoritenrolle in der Partie Argentinien - Saudi-Arabien steht also bereits fest.

Ob die Elf rund um Messi und Co. dieser Rolle auch gerecht werden können, oder ob der Underdog aus Saudi-Arabien einen Achtungserfolg feiern kann, wird sich zeigen. Wenn Sie das Spiel Argentinien vs. Saudi-Arabien verfolgen möchten, ob live im TV, Live-Stream oder Live-Ticker, haben wir die nötigsten Informationen zusammengetragen.

WM 2022: Termin und Anstoß beim Spiel Argentinien gegen Saudi Arabien in Katar

Anstoß bei der Partie Argentinien vs. Saudi-Arabien ist am Dienstag, 22. November, um 11 Uhr. Aufgrund der Zeitverschiebung fällt das Spiel in die Mittagshitze - Anpfiff nach katarischer Ortszeit ist um 13 Uhr. Austragungsort ist das Lusail Iconic Stadium in Lusail. Ausgehend von der Hauptstadt Katars Doha liegt Lusail im Norden. Das Stadion liegt jedoch nicht auf einer der kleinen "Inseln", wie man sie aus Dubai von der "Palm Jumeirah" kennt, sondern weiter im Landesinneren - allerdings ist der Persische Golf trotzdem nur wenige Kilometer entfernt.

WM in Katar 2022: Übertragung von Argentinien - Saudi Arabien im TV und Live-Stream - auch im Free-TV?

Saudi-Arabien ist die erste Bewährungsprobe für Lionel Messi und Argentinien auf dem Spielplan bei der WM in Katar 2022. Die meisten WM-Spiele werden kostenlos von den öffentlich-rechtlichen Sendern ARD und ZDF übertragen, doch einige Partien sind exklusiv nur auf MagentaTV zu sehen. Wie sieht es mit der WM-Übertragung im Free-TV und Live-Stream aus? Gehört auch das Gruppenspiel zwischen Argentinien und Saudi-Arabien zu den frei empfangbaren Partien? Nein, das Spiel Argentinien vs. Saudi-Arabien wird nur auf dem Pay-TV-Sender der Telekom übertragen.

Alle Informationen zu Argentinien - Saudi-Arabien kurz und knapp zusammengefasst:

Spiel: Argentinien vs. Saudi-Arabien , Gruppe C

vs. , Gruppe C Datum: Dienstag, 22. November 2022

Dienstag, 22. November 2022 Uhrzeit: 11.00 Uhr

11.00 Uhr Stadion: Lusail Iconic Stadium

Free-TV: -

- Pay-TV: MagentaTV

MagentaTV kostenloser Live-Stream: -

Live-Ticker zur WM in Katar: Tore und Ergebnisse bei Argentinien vs. Saudi Arabien

Da das Spiel Argentinien gegen Saudi-Arabien nicht im Free-TV oder im Gratis-Stream übertragen wird, bietet sich ein Live-Ticker an, um trotzdem über Tore, Ein- und Auswechslungen sowie den generellen Spielverlauf informiert zu sein.

WM 2022: Bilanz Argentinien gegen Saudi-Arabien

Das Aufeinandertreffen bei der WM in Katar ist nicht das erste Spiel der Argentinier gegen Saudi-Arabien. Laut ZDF kam es zu vier Begegnungen der beiden WM-Teams, von denen Argentinien zwei gewinnen konnte. Saudi-Arabien gewann keines der Spiele, erzwang allerdings zwei Unentschieden.

