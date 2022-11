WM 2022: Argentinien im Check – Kader, WM-Historie und Chancen in Katar

Wenn die WM 2022 in Katar beginnt, wird Argentinien zu den Topfavoriten gehören. Der argentinische Kader, die WM-Historie und die spannendsten Fakten im Überblick.

Seit am 20. November die WM 2022 in Katar begonnen hat, fiebern auch die fußballverrückten Argentinier mit. Die argentinische Nationalmannschaft ist für die WM-Endrunde qualifiziert und gehört zu den Favoriten auf den Turniersieg. Oft hat man den Eindruck, dass der Fußball eher als Religion, denn als Sport gesehen wird. Das haben die Argentinier mit ihren Nachbarn aus Brasilien gemeinsam. Das Turnier in Katar könnte dabei ein ganz besonderes werden – aus mehreren Gründen.

Argentinien: WM-Kader 2022 und Prognose

Bei den Buchmachern wurde Argentinien vor Beginn des Turniers unter den qualifizierten Teams bei der WM 2022 gleich hinter den Brasilianern als Topfavorit Nummer zwei auf den WM-Titel gesehen. Die Chancen stehen also gut, was auf ein Team zurückzuführen ist, bei dem die Mischung stimmen könnte. Der unumstrittene Anführer der Albiceleste (die Weiß-Himmelblauen) ist Lionel Messi. Der Superstar ist mittlerweile 35 Jahre alt und wird in dem Wüstenstaat wohl seine letzte Weltmeisterschaft spielen. Für Argentinien ist die WM-Endrunde daher eine besondere. Mit einem der besten Fußballer aller Zeiten ist es den Argentiniern bislang nicht gelungen, einen WM-Titel zu holen. Das soll sich ändern.

Neben Messi gibt es aber auch noch viele andere Topspieler in den Reihen der Argentinier. Der 26 Mann starke Kader für die WM 2022 wurde rund eine Woche vor dem Turnier bekanntgegeben. So sieht er aus.

Tor:

Im Tor könnte eine Schwachstelle der argentinischen Nationalmannschaft liegen. Stammkeeper ist England-Legionär Emiliano Martinez, der sein Geld bei Aston Villa verdient. Ein guter Torwart, der aber nicht über das Format Weltklasse verfügt.

Emiliano Martinez ( Aston Villa )

( ) Franco Armani (River Plate )

(River ) Geronimo Rulli ( FC Villarreal )

Abwehr:

Argentiniens Coach Lionel Scaloni bevorzugt Systeme mit vier Verteidigern. Es trifft sich gut, dass er eine große Auswahl an Top-Verteidigern hat. In der Innenverteidigung dürften der erfahrene Nicolas Otamendi (Benfica Lissabon) und der 24 Jahre alte Cristian Romero gesetzt sein. Auf den Positionen links und rechts ist die Sache weniger klar. Folgende Abwehrspieler haben ein Ticket für die WM 2022 ergattern können.

Gonzalo Montiel ( FC Sevilla )

( ) Nahuel Molina ( Atletico Madrid )

) German Pezzella ( Betis Sevilla )

) Cristian Romero ( Tottenham Hotspur )

( ) Nicolas Otamendi ( Benfica Lissabon )

( ) Lisandro Martinez ( Manchester United )

( ) Juan Foyth ( FC Villarreal )

( ) Nicolas Tagliafico ( Olympique Lyon )

( ) Marcos Acuna ( FC Sevilla )

Mittelfeld:

Mit Leandro Paredes und Rodrigo de Paul stehen Scaloni zwei hervorragende Strategen im Mittelfeld zur Verfügung. Gesetzt dürften Angel Di Maria und Giovani Lo Celso sein. Auch andere Akteure dürfen sich Hoffnung auf Spielzeit machen.

Leandro Paredes ( Juventus Turin )

( ) Guido Rodriguez ( Betis Sevilla )

( ) Enzo Fernandez ( Benfica Lissabon )

( ) Rodrigo De Paul ( Atletico Madrid )

) Exequiel Palacios ( Bayer Leverkusen )

) Alejandro Gomez ( FC Sevilla )

( ) Alexis Mac Allister ( Brighton & Hove Albion )

Angriff:

Im Sturm findet sich die große Stärke der Argentinier. Das liegt zu einem Teil an Kapitän Lionel Messi, der bei seiner wohl letzten WM-Teilnahme noch einmal alles rausholen will. Mit Paulo Dybala und Lautaro Martinez, die beide in Italien spielen, verfügt die argentinische Nationalmannschaft über zwei weitere Weltklasse-Stürmer.

Paulo Dybala ( AS Rom )

( ) Lionel Messi ( Paris St. Germain )

( ) Angel Di Maria ( Juventus Turin )

) Nicolas Gonzalez ( AC Florenz )

( ) Joaquin Correa ( Inter Mailand )

( ) Lautaro Martinez ( Inter Mailand )

( ) Julian Alvarez ( Manchester City )

Lionel Messi (r) feiert seinen dritten Treffer beim Freundschaftsspiel gegen Estland. Zeigt sich der Superstar auch in Katar in Torlaune? Foto: Alvaro Barrientos, dpa (Archivbild)

WM 2022: Argentinien-Trainer Scaloni ist noch recht unerfahren

Für einen Nationaltrainer ist Scaloni im Trainer-Business noch recht frisch. Er agierte als Co-Trainer des FC Sevilla und der argentinischen Nationalmannschaft, bevor er 2018 zum Chefcoach befördert wurde. Der 44-Jährige verbrachte den Großteil seiner Spieler-Karriere in Europa, besitzt auch die spanische und die italienische Staatsbürgerschaft. Bei der WM 2006 in Deutschland trat er noch als Spieler an. Nun soll Scaloni Argentinien zum ersehnten WM-Titel führen. Gruppe C im Porträt: Der Unvollendete strebt nach einem denkwürdigen Abschied

Argentinien: Trikot zur WM 2022 in Katar

In Katar laufen die Argentinier in ihrem klassischen Design auf. Das Trikot der Albiceleste für die WM 2022 ist von weißen und himmelblauen Längsstreifen geprägt.

WM 2022: Argentinien-Gruppe im Überblick

In der Gruppenphase wird Argentinien als klarer Favorit ins Rennen gehen. Die Albiceleste wurden mit Mexiko, Polen und Saudi-Arabien in die Gruppe C gewählt.

Gruppe C:

Brasilianische Nationalmannschaft bei Weltmeisterschaften: WM-Historie von Argentinien

Zweimal jubelte Argentinien bereits über einen WM-Titel. Der letzte liegt aber schon eine ganze Weile zurück. Im Jahr 2014 hätten sich die Argentinier ausgerechnet im brasilianischen Rio de Janeiro, im Land des großen Konkurrenten, zum Weltmeister krönen können. Doch im WM-Finale unterlagen sie Deutschland.

Jahr Gastgeberland Ergebnis Trainer 1930 Uruguay Finale Francisco Olazar 1934 Italien Achtelfinale Felipe Pascucci 1938 Frankreich zurückgezogen --- 1950 Brasilien zurückgezogen --- 1954 Schweiz keine Teilnahme --- 1958 Schweden Vorrunde Guillermo Stábile 1962 Chile Vorrunde Juan Carlos Lorenzo 1966 England Viertelfinale Juan Carlos Lorenzo 1970 Mexiko nicht qualifiziert --- 1974 Deutschland Zwischenrunde Vladislao Cap 1978 Argentinien Weltmeister César Luis Menotti 1982 Spanien Zwischenrunde César Luis Menotti 1986 Mexiko Weltmeister Carlos Bilardo 1990 Italien Finale Carlos Bilardo 1994 USA Achtelfinale Alfio Basile 1998 Frankreich Viertelfinale Daniel Passarella 2002 Südkorea / Japan Vorrunde Marcelo Bielsa 2006 Deutschland Viertelfinale José Pekerman 2010 Südafrika Viertelfinale Diego Maradona 2014 Brasilien Finale Alejandro Sabella 2018 Russland Achtelfinale Jorge Sampaoli 2022 Katar qualifiziert Lionel Scaloni

WM 2022 in Katar: Spannende Zahlen, Daten und Fakten rund um Brasilien

Größter Erfolg: Weltmeister 1978, 1986

WM-Teilnahmen: 18 (inklusive Katar )

) Aktueller Trainer: Lionel Scaloni (seit 2018)

(seit 2018) Rekordspieler: Lionel Messi (164 Länderspiele)

(164 Länderspiele) Rekordtorschütze: Lionel Messi (90 Tore)

(90 Tore) Starspieler: Lionel Messi ( Paris Saint-Germain )

( ) Wertvollster Spieler: Lautaro Martinez (75 Millionen Euro)

(75 Millionen Euro) Gesamtwert des Kaders: Rund 650 Millionen Euro

Weltrangliste: 3. Platz

Höchster Sieg: 12:0 gegen Ecuador (1942)

(1942) Höchste Niederlage: 1:6 gegen Spanien (1993)

(1993) Spitzname: Albiceleste

WM 2022: Alle Gruppen im Überblick

