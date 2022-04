WM 2022: Auslosung der Gruppen - Übertragung im Free-TV und Live-Stream

Auf wen trifft Deutschland in der Gruppenphase der Fußball-WM in Katar? Das klärt sich am 1. April 2022. Wie Sie die Auslosung live verfolgen können und alle Infos dazu hier.

64 Spiele, 32 Nationen – vom 21. November bis zum 18. Dezember 2022 findet die Fußball-WM in Katar statt. Und am 21. November startet die Gruppenphase: Doch welche Mannschaften treten gegeneinander an? Das wird am 1. April 2022 per Auslosung in Doha entschieden. Alle Infos zur Auslosung und der Übertragung im Free-TV und Live-Stream lesen Sie hier.

Gruppenauslosung der Fußball-WM: Der Termin 2022

Die Auslosung der Gruppen für die Fußball-Weltmeisterschaft 2022 ist für den 1. April 2022 um 18 Uhr geplant. Der Termin folgt auf den FIFA-Kongress in Doha einen Tag vorher, am 31. März 2022. Allerdings stehen zu diesem Zeitpunkt noch nicht alle Nationen fest, die an der WM teilnehmen. Der Grund: Die interkontinentalen Play-offs wurden wegen Corona in den Juni verschoben.

Hier finden Sie alle Infos zur Gruppenauslosung auf einen Blick:

Ereignis : Auslosung der Gruppen der FIFA WM 2022

: der Gruppen der WM 2022 Datum : Donnerstag, 1. April 2022, 18 Uhr

: Donnerstag, 1. April 2022, 18 Uhr Ort : Doha

: Teilnehmer : 32 Nationen aus 5 bis 6 Kontinenten

: 32 Nationen aus 5 bis 6 Kontinenten Lostöpfe : 4 mit je 8 Teams

: 4 mit je 8 Teams Deutschland : ist in Lostopf 2 gesetzt

WM 22: Free-TV und Live-Stream? Die Übertragung der Auslosung der Gruppen

Wann ist die Gruppenauslosung der Fußball-WM 2022 live und kostenlos im Fernsehen zu verfolgen? Welche Sender übertragen das Ereignis im Free-TV? Gibt es online einen Live-Stream? Auf der Webseite des Weltverbandes FIFA wird die Auslosung im kostenlosen Live-Stream übertragen. Das Erste überträgt die WM-Auslosung ab 17.55 Uhr im Rahmen der Sportschau im Free-TV. Außerdem wird es auch einen kostenlosen Live-Stream auf sportschau.de geben. Magenta TV überträgt die Auslosung live und in voller Länge. Der Start der Auslosung ist um 18 Uhr, das Ende um 19.30 Uhr.

Was : WM 2022 – Gruppenauslosung im im Free-TV, Pay-TV und Live-Stream

: WM 2022 – im im Free-TV, Pay-TV und Live-Stream Start Auslosung : 18.00 Uhr

: 18.00 Uhr Ende Auslosung : 19.30 Uhr

: 19.30 Uhr Free-TV: Das Erste ab 17.55 Uhr

Das Erste ab 17.55 Uhr kostenlose Live-Streams: fifa.com ab 18 Uhr, sportschau.de ab 17.55 Uhr

fifa.com ab 18 Uhr, sportschau.de ab 17.55 Uhr Pay-TV: Magenta TV ab 17.30 Uhr

Wissenswertes zur Auslosung der Gruppen in der Fußball-WM 22

Die Einordnung der 32 Teams in die vier Lostöpfe orientiert sich an der FIFA-Weltrangliste. Zum aktuellen Zeitpunkt stehen bereits 20 Teilnehmer der Fußball-WM 2022 fest (Ende März 2022), weitere 12 Teams werden sich noch qualifizieren.

Lostopf 1: Katar , Belgien , Brasilien , Frankreich , Argentinien , England , Spanien , Portugal

, , , , , , , Lostopf 2 : Kroatien , Schweiz , Deutschland , Niederlande , Dänemark , Uruguay

: , , , , , Lostopf 3 : Iran , Japan , Serbien , Südkorea , Schweden, Senegal , Marokko

: , , , , Schweden, , Lostopf 4: Kanada , Ecuador , Saudi Arabien , Tunesien , Ghana, Kamerun

Drei Ausscheidungsspiele können erst im Juni 2022 stattfinden, darum wird im Lostopf 4 mit drei Platzhaltern ausgelost, die für die Gewinner dieser Playoffs stehen. Die Qualifikationsspiele mit ukrainischer und russischer Beteiligung wurden auf unbestimmte Zeit verlegt oder abgesagt.

Die deutsche Mannschaft qualifizierte sich bereits im Oktober 2021 für die WM. Die schlechtere Position der Weltrangliste trägt dazu bei, dass Deutschland in Lostopf 2 gelandet ist und in der Gruppenphase auf eine Top-Nation treffen wird.

