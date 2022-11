WM 2022: Belgien – Kanada live im Free-TV und Stream sehen - alle Infos zur Übertragung

Bei der WM 2022 spielt in der Gruppenphase Belgien gegen Kanada. Wir haben alle Infos rund um Übertragung im Free-TV und Stream, Termin, Anstoß und einen Live-Ticker zum Spiel für Sie.

Die WM 2022 in Katar hat am 20. November mit dem Spiel zwischen Katar und Ecuador begonnen. Es ist nicht nur die erste Weltmeisterschaft, die im Winter stattfindet - Katar hat gleich zu Beginn des Turniers für noch eine Premiere gesorgt: Zum ersten Mal in der WM-Geschichte hat ein Gastgeber das Eröffnungsspiel verloren. Katar unterlag Ecuador mit einem klaren 0:2. Große Chancen auf den Einzug ins Achtelfinale hatte dem Wüstenstaat aber ohnehin niemand zugerechnet.

Am vierten Tag der WM in Katar trifft Belgien in Gruppe F auf Kanada. Wie schon so oft gilt Belgien unter den Teams bei der WM 2022 als Geheimfavorit. Die belgische Nationalmannschaft läuft mit Superstars wie Romelu Lukaku, Kevin De Bruyne und Eden Hazard auf und gehört zumindest auf dem Papier zur Weltklasse. Denn trotz der starken Mannschaft und der großen Namen im Kader hat sich Belgien bisher noch nie einen WM-Titel sichern können. Kanada geht dagegen als Außenseiter ins Match und dürfte im Duell mit den Red Devils kaum eine Chance haben.

WM-Spiel Belgien gegen Kanada: Termin und Uhrzeit für den Anstoß

In der Gruppenphase treffen die Nationalmannschaften von Belgien und Kanada laut Spielplan der WM am 23. November 2022 aufeinander. Anstoß ist um 20 Uhr im Al Rayyan Stadium. Das Stadion in der Stadt ar-Rayyan war 2011 bereits ein Austragungsort der Asienmeisterschaft und ist eines von acht WM-Stadien in Katar.

Wir benötigen Ihre Einwilligung, um das Video von Glomex anzuzeigen Hier kann mit Ihrer Einwilligung ein externer Inhalt angezeigt werden, der den redaktionellen Text ergänzt. Indem Sie den Inhalt über „Akzeptieren und anzeigen“ aktivieren, kann die glomex GmbH Informationen auf Ihrem Gerät speichern oder abrufen und Ihre personenbezogenen Daten erheben und verarbeiten, auch in Staaten außerhalb der EU mit einem niedrigeren Datenschutz Niveau, worin Sie ausdrücklich einwilligen. Die Einwilligung gilt für Ihren aktuellen Seitenbesuch, kann aber bereits währenddessen von Ihnen über den Schieberegler wieder entzogen werden. Datenschutzerklärung Video: ProSieben

Vor Ort in Katar ist es übrigens bereits 22 Uhr, wenn der Ball zwischen Belgien und Kanada ins Rollen kommt. Aufgrund der Zeitverschiebung ist der Wüstenstaat der deutschen Winterzeit zwei Stunden voraus.

Belgien - Kanada: Übertragung im Free-TV und gratis im Live-Stream

Die Übertragung der Fußball-WM 2022 im TV und Live-Stream übernehmen wie gewohnt die ARD und das ZDF. Die beiden Öffentlich-Rechtlichen zeigen jedoch nicht alle Spiele des Turniers im Free-TV und Gratis-Stream, da 16 Begegnungen exklusiv von MagentaTV übertragen werden. Bei dem Pay-TV-Sender der Telekom gibt es hingegen alle 64 Spiele des Turniers zu sehen. Was die Spiele der DFB-Elf angeht, besteht aber kein Grund zur Sorge: Alle Spiele mit deutscher Beteiligung werden im Free-TV gezeigt.

Alle Infos zur Übertragung der Partie zwischen Belgien und Kanada im Überblick:

Lesen Sie dazu auch

Spiel: Belgien - Kanada , Gruppenphase WM 2022, Gruppe F

Belgien - , WM 2022, Gruppe F Datum: Mittwoch, 23. November

Mittwoch, 23. November Stadion: Al Rayyan Stadium , ar-Rayyan

, ar-Rayyan Uhrzeit: 20 Uhr

20 Uhr Übertragung im Free-TV: ARD

Übertragung im Pay-TV: MagentaTV

MagentaTV Übertragung im kostenlosen Live-Stream: ARD

Live-Ticker zum Spiel Belgien - Kanada: Spielstand, Ergebnis und alle Highlights des Spiels

Wenn Sie auf der Suche nach einer Alternative zur Übertragung im Fernsehen und Stream sind, dann verfolgen Sie die Partie zwischen Belgien und Kanada doch hier bei uns im Live-Ticker. So verpassen Sie keine Tore, Karten und Auswechslungen und werden außerdem über alle Highlights des Spiels informiert.

Wir benötigen Ihre Einwilligung, um den Inhalt der dpa anzuzeigen Hier kann mit Ihrer Einwilligung ein externer Inhalt angezeigt werden, der den redaktionellen Text ergänzt. Indem Sie den Inhalt über „Akzeptieren und anzeigen“ aktivieren, kann die dpa-infocom GmbH Informationen auf Ihrem Gerät speichern oder abrufen und Ihre personenbezogenen Daten erheben und verarbeiten. Die Einwilligung kann jederzeit von Ihnen über den Schieberegler wieder entzogen werden. Datenschutzerklärung

Belgien gegen Kanada bei der WM 2022: Bilanz der beiden Nationalteams

Laut fussballdaten.de standen sich Belgien und Kanada bisher erst ein einziges Mal auf dem Rasen gegenüber. Das Testspiel fand 1989 statt und ist damit schon so lange her, dass sich aus dem 2:0-Sieg der Belgier kaum Rückschlüsse auf das anstehende Gruppenspiel ziehen lassen. Das soll aber nicht bedeuten, dass es keine Prognose für das Duell zwischen Belgien und Kanada gibt: Die Red Devils gehen als klare Favoriten ins Match. Ein Sieg für Kanada wäre nicht nur ein traumhafter Start für die nordamerikanischen Underdogs, sondern eine echte Sensation. (AZ)