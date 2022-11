WM 2022: Belgien im Check – Kader, WM-Historie und Chancen in Katar

Belgien ist bei der WM in Katar 2022 zwar kein Top-Favorit, hat aber durchaus Chancen auf den Titel. Hier haben wir alle Infos zur WM-Historie und zum WM-Kader sowie eine Prognose zum Erfolg der belgischen Nationalmannschaft für Sie.

Blickt man auf die Erfolge der belgischen Nationalmannschaft zurück, könnte man denken, dass die sogenannten "Red Devils" kaum Chancen haben, sich den WM-Titel 2022 in Katar zu sichern. Bisher kann die belgische Auswahl nämlich nur auf drei größere Erfolge zurückblicken: Einen Olympiasieg 1920, den zweiten Platz bei der Europameisterschaft 1980 und den dritten Platz bei der Weltmeisterschaft 2018. Doch gerade die Leistung des Teams bei der Weltmeisterschaft in Russland lässt die fußballbegeisterten Einwohner des deutschen Nachbarstaats hoffen, dass die "Red Devils" auch in diesem Jahr abliefern werden. Das Turnier beginnt am 20. November und wie gewohnt übernehmen die Übertragung der WM 2022 die ARD und das ZDF.

Belgien: WM-Kader 2022 und Prognose

Nicht ohne Grund ist die belgische Nationalmannschaft schon seit vielen Jahren als der "ewige Geheimfavorit" bekannt. Derzeit stehen die Belgier auf der FIFA-Weltrangliste sogar hinter Brasilien auf Rang 2. Im Vergleich dazu belegt Deutschland in dieser Statistik gerade einmal den 11. Platz. Dennoch wird Belgien bei der WM 2022 nicht als Top-Favorit gehandelt - die besten Chancen werden den Fußball-Zauberern aus Brasilien zugeschrieben. Bei der vergangenen WM in Russland gelang es den Belgiern jedoch die Brasilianer im Viertelfinale mit einem 2:1 aus dem Turnier zu kicken: Eine Chance haben sie also auch in diesem Jahr. Die "Red Devils" gehören in jedem Fall zu den zehn besten Fußball-WM-Teams 2022. Das belgische Nationalteam muss laut dem Spielplan der WM in Katar als erstes gegen Kanada ran und hat damit eine gute Chance mit drei Punkten ins Turnier zu starten.

Im Vergleich zu den vorherigen Weltmeisterschaften dürfen die teilnehmenden Nationalteams bei der WM in Katar insgesamt 26 statt wie bisher 23 Spieler für den Kader nominieren. Nationaltrainer Roberto Martínez hat am 10. November die Spieler bekannt gegeben, die für Belgien bei der WM in Katar antreten werden:

Video: SID

Tor:

Koen Casteels ( VfL Wolfsburg )

( ) Thibaut Courtois ( Real Madrid )

( ) Simon Mignolet ( FC Brügge )

Abwehr:

Toby Alderweireleld ( Antwerpen )

( ) Zeno Debast ( Anderlecht )

( ) Wout Faes ( Leicester )

( ) Arthur Theate ( Stade Rennes )

( ) Jan Vertonghen ( Anderlecht )

( ) Thomas Meunier ( Dortmund )

( ) Timothy Castagne ( Leicester )

Mittelfeld:

Yannick Carraso ( Atletico Madrid )

) Thorgan Hazard ( Dortmund )

( ) Eden Hazard ( Real Madrid )

( ) Kevin De Bruyne ( Manchester City )

( ) Leander Dendoncker ( Aston Villa )

( ) Amadou Onana ( Everton )

( ) Youri Tielemans ( Leicester )

( ) Hans Vanaken (Club Brügge )

) Axel Witsel ( Atletico Madrid )

( ) Charles De Ketelaere ( AC Milan )

Angriff:

Dries Mertens ( Galatasaray Istanbul )

( ) Leandro Trossard ( Brighton )

( ) Michy Batshuayi ( Fenerbahce )

( ) Lois Openda ( RC Lens )

( ) Romelu Lukaku ( Inter Mailand )

( ) Jeremy Doku ( Stade Rennes )

WM 2022: Belgien-Trainer Martínez gilt als einer der besten Nationalcoaches

Roberto Martínez kommt aus Spanien und trainiert das belgische Nationalteam seit 2016. Nicht nur gilt der 49-Jährige als einer der besten National-Coaches überhaupt, er genießt auch bei den belgischen Spielern und Fans ein hohes Ansehen. Seine Trainerkarriere begann 2007 beim walisischen Verein Swansea City. Die nächste Station für Martínez war Wigan Athletic, woraufhin er 2013 zum FC Everton wechselte und schließlich 2016 der Nationaltrainer von Belgien wurde.

Roberto Martínez. Foto: Bruno Fahy, BELGA/dpa (Archivbild)

Belgien: Trikot zur WM 2022

Die "Red Devils" haben im September ihr neues Trikot für die WM in Katar auf Twitter vorgestellt. Wie immer ist es natürlich vornehmlich rot, verfügt aber an Kragen, Schulter und am Ärmel auch über schwarze Elemente. Das Auswärtstrikot ist dagegen fast ganz weiß - nur das Adidas-Logo, das Wappen und die Ränder der Ärmel sind in rot, gelb und blau gehalten.



WM 2022: Gruppe von Belgien

Bei der WM in Katar tritt das belgische Nationalteam in Gruppe F an. Dort treffen die "Red Devils" in der Vorrunde auf Kanada, Marokko und Kroatien. Innerhalb der Gruppe gilt Belgien als 2. der FIFA-Weltrangliste als klarer Favorit, wobei auch Kroatien gute Chancen auf einen Einzug ins Achtelfinale haben dürfte. Marokko und Kanada gelten dagegen als Außenseiter und werden es in Gruppe F gegen die beiden europäischen Teams schwer haben.

Gruppe F:

Belgien

Kroatien

Kanada

Marokko

Belgische Nationalmannschaft bei Weltmeisterschaften: WM-Historie von Belgien

Auch wenn die Belgier in diesem Jahr wieder einmal als Geheimfavorit in Katar starten, kann das Team in der WM-Historie nur auf einen größeren Erfolg zurückblicken: Platz 3 bei der WM in Russland 2018. Zuvor haben die roten Teufel 1986 schon einmal um den dritten Platz gespielt, sind damals aber am amtierenden Weltmeister Frankreich gescheitert. Die WM-Platzierungen von Belgien in der Übersicht:

Jahr Gastgeber­land Ergebnis Trainer 1930 Uruguay Vorrunde Hector Goetinck 1934 Italien Achtelfinale – 1938 Frankreich Achtelfinale Jack Butler 1950 Brasilien nicht teil­genommen – 1954 Schweiz Vorrunde Dugald Livingstone 1958 Schweden nicht qualifiziert – 1962 Chile nicht qualifiziert – 1966 England nicht qualifiziert – 1970 Mexiko Vorrunde Raymond Goethals 1974 Deutschland nicht qualifiziert – 1978 Argentinien nicht qualifiziert – 1982 Spanien Zwischen­runde Guy Thys 1986 Mexiko Spiel um Platz 3 – 1990 Italien Achtelfinale – 1994 USA Achtelfinale Paul Van Himst 1998 Frankreich Vorrunde Georges Leekens 2002 Südkorea /​ Japan Achtelfinale Robert Waseige 2006 Deutschland nicht qualifiziert – 2010 Südafrika nicht qualifiziert – 2014 Brasilien Viertelfinale Marc Wilmots 2018 Russland 3. Platz Roberto Martínez 2022 Katar qualifiziert –

WM 2022 in Katar: Spannende Eckdaten und Fakten zum belgischen Nationalteam

Größter Erfolg: 3. Platz WM 2018

WM-Teilnahmen: 14 (inklusive Katar )

) Aktueller Trainer: Roberto Martínez (seit 2016)

(seit 2016) Rekordspieler: Jan Vertonghen (139 Spiele)

(139 Spiele) Rekordtorschütze: Romelu Lukaku (68 Tore)

(68 Tore) Starspieler: Kevin de Bruyne ( Manchester City )

( ) Wertvollster Spieler: Kevin De Bruyne (90 Millionen Euro)

(90 Millionen Euro) Gesamtwert des Kaders: rund 340 Millionen Euro

FIFA-Weltrangliste: 2. Platz

Höchster Sieg: 9:0 gegen San Marino (2019)

(2019) Höchste Niederlage: 1:9 gegen England (1927)

(1927) Spitzname: Red Devils

