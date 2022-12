So sehen Sie das WM-Achtelfinale Brasilien - Südkorea im Free-TV und Live-Stream

Bei der Weltmeisterschaft 2022 steht das Achtelfinale zwischen Brasilien und Südkorea an. Alle Infos rund um Übertragung, Anstoß, Bilanz und einen Live-Ticker gibt es hier.

Alle, die über die laufende Fußball-Weltmeisterschaft 2022 informiert sind, wissen, dass die Gruppenphase vorbei ist und im Spielplan nun das Achtelfinale ansteht. Insgesamt haben es 16 Mannschaften in die K.O.-Runde geschafft - Deutschland hat den Sprung ins Achtelfinale allerdings verpasst.

Da diese Weltmeisterschaft sehr kurz ist, finden die Spiele in einem kürzeren Zeitraum als üblich statt. Daher steht schon das nächste Spiel zwischen Brasilien und Südkorea auf der Agenda. Die Brasilianer gingen aus Gruppe B als Sieger hervor, während Südkorea in Gruppe H den zweiten Platz belegte.

Möchten Sie gerne mehr zum Achtelfinale zwischen Brasilien und Südkorea erfahren? Wann ist Anstoß der Partei? Wie läuft die Übertragung ab? Gibt es einen Live-Ticker? Wie ist die Bilanz? Wir haben die Details für Sie zusammengetragen.

Brasilien vs. Südkorea im Achtelfinale der Fußball-WM 2022: Termin und Anstoß heute

Das Achtelfinale zwischen Brasilien und Südkorea findet heute am Montag, 5. Dezember 2022, statt. Für alle, die sich fragen, in welchem Stadion das Spiel stattfinden wird, haben wir hier die Antwort parat: Das Spiel wird im Stadium 974 in Doha ausgetragen. Aufgrund der Zeitverschiebung zwischen Deutschland und Katar, die zwei Stunden beträgt, wird das Spiel um 20 Uhr deutscher Zeit angepfiffen.

Achtelfinale Brasilien – Südkorea: Übertragung im Free-TV und gratis im Live-Stream

Die Übertragung der Fußball-Weltmeisterschaft 2022 teilen sich die öffentlich-rechtlichen Sender, ARD und ZDF, mit MagentaTV. Auf MagentaTV werden 16 Spiele exklusiv übertragen. Auf dem kostenpflichtigen Sender sind alle 64 Spiele zu sehen. Die Partie zwischen Brasilien und Südkorea wird aber auch im Free-TV vom ZDF übertragen. Für alle, die am 5. Dezember 2022 keinen Fernseher zur Hand haben oder aus anderen Gründen lieber das Spiel online verfolgen möchten, empfehlen wir den ZDF-Livestream.

Hier erhalten Sie eine Übersicht zum Spiel:

Spiel: Brasilien – Südkorea , Achtelfinale WM 2022

– , Achtelfinale WM 2022 Datum: Montag, 5. Dezember 2022

Montag, 5. Dezember 2022 Uhrzeit: 20.00 Uhr

20.00 Uhr Stadion: Stadium 974 in Doha

Stadium 974 in Übertragung im Free-TV: ZDF

Übertragung im Pay-TV: MagentaTV

MagentaTV Übertragung im Stream: ZDF-Mediathek

Live-Ticker zu Brasilien gegen Südkorea bei der Fußball-WM 2022: Alle Infos

In unserem Datencenter erhalten Sie alle Informationen zum Achtelfinale zwischen Brasilien und Südkorea - Spielstand, Tore, Ein- und Auswechslungen, gelbe und rote Karten inklusive.

Brasilien - Südkorea: Das ist die Bilanz

Brasilien ist als Gruppensieger der Gruppe G hervorgegangen. Dabei konnte das Team zwei Siege einfahren und musste eine Niederlage einstecken. Am ersten Spieltag der Gruppenphase gewann Brasilien gegen Serbien mit 2:0. Am zweiten Spieltag reichte ein Tor gegen die Schweiz, um den zweiten Sieg in der Gruppenphase perfekt zu machen. Lediglich am letzten Spieltag wackelten die Brasilianer und verloren mit 1:0 gegen Kamerun.

Südkorea belegte in Gruppe H den zweiten Platz. Zum Auftakt in diese Weltmeisterschaft gab es gegen Uruguay ein torloses unentschieden. Am zweiten Spieltag mussten die Südkoreaner gegen Ghana eine 3:2 Niederlage verkraften. Dennoch konnte Südkorea das Team um Christiano Ronaldo, also Portugal, am letzten Gruppenspieltag mit 2:1 schlagen und somit ins Achtelfinale einziehen.

Die beiden Teams treffen bei der Weltmeisterschaft in Katar 2022 allerdings nicht das erste Mal aufeinander. Insgesamt spielte Brasilien bereits schon siebenmal gegen Südkorea. Sechs Siege gingen nach Südamerika und nur einer nach Asien.

WM 2022: Das sind alle Teilnehmer im Achtelfinale

Zum Schluss liefern wir Ihnen noch eine Übersicht zu allen Teams, die neben Brasilien und Südkorea im Achtelfinale der Weltmeisterschaft 2022 dabei sind: