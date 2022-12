WM 2022: Brasilien im Check – Kader, WM-Historie und Chancen in Katar

Die brasilianische Nationalmannschaft geht als Top-Favorit in die WM 2022 in Katar. Der Kader, die WM-Historie und die wichtigsten Fakten zu Brasilien im Überblick.

Der brasilianische Fußball gilt als der schönste der Welt, geprägt von Trickreichtum, Kreativität und jeder Menge Offensive. In Brasilien wird der Fußball mehr als Religion verehrt, denn als Sport gelebt. Die Fans im größten Land Südamerikas hatten dabei schon viel zu feiern. Die brasilianische Nationalmannschaft konnte bereits fünf Mal die Fußball-Weltmeisterschaft gewinnen. Öfter hat keine andere Nation den größten Titel im internationalen Fußball holen können. Doch der letzte Coup bei einer WM liegt für Brasilien schon 20 Jahre zurück. Gelingt in Katar der nächste ganz große Wurf? Im Achtelfinale geht es erst einmal gegen Südkorea, Brasilien gilt hier als haushoher Favorit.

Brasilien: WM-Kader 2022 und Prognose

Die Chancen für einen weiteren WM-Titel stehen für die Brasilianer alles andere als schlecht. Von vielen Buchmachern, Experten und Fußball-Fans wird die Selecao neben Frankreich, Spanien, England und dem große Konkurrenten Argentinien als Favorit auf einen Erfolg in Katar gehandelt. Das liegt vor allem am Kader, welchen Brasilien mit in den Wüstentstaat nimmt. So viel Talent und Qualität hat womöglich keine andere Mannschaft der WM-Teilnehmer zu bieten. Angeführt wird die Mannschaft von Superstar Neymar, aber auch sonst ist der WM-Kader der Selecao von Stars gespickt.

Das sind die 26 Spieler, welche Brasiliens Nationaltrainer Tite mit nach Katar genommen hat:

Tor:

Über Jahre hinweg hatte Brasilien ein echtes Torwartproblem. Diese Zeiten sind aber vorbei. Derzeit kann Coach Tite sogar auf zwei Keeper zurückgreifen, welche das Format Weltklasse besitzen. In der Qualifikation hatte Alisson die Nase vorn. Er wird wohl auch bei der WM 2022 die Nummer eins der Brasilianer sein. Als dritter Keeper wird der erfahrene Weverton mitreisen, der seine komplette Karriere in der Heimat verbrachte.

Alisson ( FC Liverpool )

) Ederson ( Manchester City )

) Weverton (Palmeiras)

Verteidigung:

Tite bevorzugt ein System mit vier Verteidigern. Brasilien dürfte derzeit eine der besten Verteidigungsreihen der Welt haben, was alles andere als selbstverständlich ist. Die Defensive galt lange als Schwäche der Brasilianer. Der Coach hat eine Menge an starken Verteidigern in der engeren Auswahl.

Thiago Silva ( FC Chelsea )

( ) Marquinhos ( Paris Saint-Germain )

) Eder Militao ( Real Madrid )

( ) Dani Alves (UNAM Pumas)

(UNAM Pumas) Danilo ( Juventus Turin )

) Alex Sandro ( Juventus Turin )

( ) Bremer ( Juventus Turin )

) Alex Telles ( FC Sevilla )

Mittelfeld:

Wer zieht die Fäden im brasilianischen Spiel? Einen ganz klaren Kandidaten gibt es dafür nicht, aber viel Potenzial. Tite kann im Mittelfeld auf eine Menge Erfahrung zurückgreifen – und auch auf den üblichen Trickreichtum, des brasilianischen Fußballs.

Casemiro ( Manchester United )

( ) Fred ( Manchester United )

) Bruno Guimaraes ( Newcastle )

( ) Fabinho ( FC Liverpool )

) Lucas Paqueta ( West Ham United )

) Everton Ribeiro (Flamengo)

Angriff:

Im Sturm hat Brasilien ein Überangebot zu bieten. Tite hat die Qual der Wahl. Klar ist, dass sich vieles um Neymar dreht. Vinicius Junior und Richarlison sollten ebenfalls eine wichtige Rolle einnehmen. Roberto Firmino fehlt überraschend im Aufgebot von Tite.

Neymar ( Paris Saint-Germain )

( ) Vinicius Junior ( Real Madrid )

) Richarlison ( Tottenham Hotspur )

( ) Gabriel Martinelli ( FC Arsenal )

( ) Rapinha ( FC Barcelona )

) Rodrygo ( Real Madrid )

) Gabriel Jesus ( FC Arsenal )

( ) Pedro (Flamengo)

Antony ( Manchester United )

WM 2022: Brasilien-Trainer Tite hat viel Erfahrung

Tite, bürgerlich Adenor Leonardo Bachi, trainiert die brasilianische Fußball-Nationalmannschaft seit dem Jahr 2016. Der 61-Jährige hat viel Erfahrung. Seine Karriere als Trainer begann im Jahr 1990. Tite coachte vor allem in Brasilien, trainierte aber auch schon in den Vereinigten Arabischen Emiraten. In seiner Heimat gilt Tite als echter Fußball-Fachmann und genießt viel Rückhalt. Taktisch setzt er zumeist auf ein 4-2-3-1 oder ein 4-3-3-System. Auch ein 4-1-4-1 kommt gelegentlich zum Einsatz.

Brasilien: Trikot zur WM 2022

In Katar wird Brasilien im klassischen Gelb und Blau antreten. Das Heimtrikot ist in gelb gehalten, die Hose in blau und die Stutzen sind weiß. Das aktuelle Auswärtstrikot der Selecao ist blau, was ebenfalls typisch ist.

Neymar trägt das aktuelle Brasilien-Trikot Foto: Silvia Izquierdo, dpa (Archivbild)

WM 2022: Gruppe von Brasilien

Brasilien ist für die WM-Endrunde in Katar in die Gruppe G gelost worden. In dieser trafen die Brasilianer auf zwei europäische und eine afrikanische Nation. Die Selecao war von Anfang an haushoher Favorit auf den Gruppensieg, den sie sich dann auch tatsächlich holte.

Gruppe G:

Brasilien

Serbien

Schweiz

Kamerun

Brasilianische Nationalmannschaft bei Weltmeisterschaften: WM-Historie von Brasilien

Den letzten WM-Titel konnte Brasilien im Jahr 2022 feiern. Bei der WM 2018 war im Viertelfinale Schluss. Traumatisch war zuletzt die Heim-WM 2014. Die Brasilianer schieden im Halbfinale nach einem 1:7 gegen die deutsche Nationalmannschaft aus. Es war eine der dunkelsten Stunden im brasilianischen Fußball. Hier die Platzierungen bei Weltmeisterschaften im Überblick:

Jahr Gastgeberland Ergebnis Trainer 1930 Uruguay Vorrunde Píndaro de Carvalho Rodrigues 1934 Italien Achtelfinale Luís Vinhaes 1938 Frankreich Spiel um Platz 3 Adhemar Pimenta 1950 Brasilien Finalrunde Flávio Costa 1954 Schweiz Viertelfinale Zezé Moreira 1958 Schweden Weltmeister Vicente Feola 1962 Chile Weltmeister Aymoré Moreira 1966 England Vorrunde Vicente Feola 1970 Mexiko Weltmeister Mário Zagallo 1974 Deutschland Spiel um Platz 3 Mário Zagallo 1978 Argentinien Spiel um Platz 3 Cláudio Coutinho 1982 Spanien Zweite Finalrunde Telê Santana 1986 Mexiko Viertelfinale Telê Santana 1990 Italien Achtelfinale Sebastião Lazaroni 1994 USA Weltmeister Carlos Alberto Parreira 1998 Frankreich Finale Mário Zagallo 2002 Südkorea / Japan Weltmeister Luiz Felipe Scolari 2006 Deutschland Viertelfinale Carlos Alberto Parreira 2010 Südafrika Viertelfinale Dunga 2014 Brasilien Spiel um Platz 3 Luiz Felipe Scolari 2018 Russland Viertelfinale Tite 2022 Katar qualifiziert Tite

WM 2022 in Katar: Spannende Daten und Fakten rund um Brasilien

Größter Erfolg: Weltmeister 1958, 1962, 1970, 1994, 2002

WM-Teilnahmen: 22 (inklusive Katar )

) Aktueller Trainer: Tite (seit 2016)

Rekordspieler: Cafu (142 Länderspiele)

Rekordtorschütze: Pelé (77 Tore)

Starspieler: Neymar ( Paris Saint-Germain )

( ) Wertvollster Spieler: Vinicius Junior (120 Millionen Euro)

Gesamtwert des Kaders: Rund 1,05 Milliarden Euro

Weltrangliste: 1. Platz

Höchster Sieg: 10:1 gegen Bolivien (1949)

(1949) Höchste Niederlage: 1:7 gegen Deutschland (2014)

(2014) Spitzname: Selecao

