WM 2022: So sehen Sie Costa Rica gegen Deutschland live im Free-TV und Stream

Bei der Fußball-WM 2022 ist das Spiel Deutschland - Costa Rica live im Free-TV und Stream zu sehen. Hier gibt es die Infos rund um Übertragung, Anstoß, Aufstellung sowie einen Live-Ticker.

In der Gruppenphase der Fußball-Weltmeisterschaft 2022 in Katar spielt Deutschland am letzten Spieltag der Gruppe E gegen Costa Rica. Da der Modus bei der WM 2022 dem Meisterschafts-System entspricht, spielt jede Mannschaft nur einmal gegen die anderen Nationen in der WM-Gruppe. Die Erst- und Zweitplatzierten dürfen dann am Achtelfinale der Weltmeisterschaft teilnehmen, der dritte und vierte Platz scheiden aus.

Wenn die erspielten Punkte nicht ausreichen, eine eindeutige Rangliste festzulegen, wird zunächst die Tordifferenz herangezogen. Sollte auch diese Differenz keine Entscheidung bringen, zählt die Gesamtzahl der erzielten Tore.

Beim dritten und letzten Spiel in Gruppe E muss Deutschland gegen Costa Rica gewinnen, um noch eine Chance auf das Achtelfinale zu haben. Alle Details zur Übertragung im Free-TV und kostenlosen Live-Stream der Partie Costa Rica - Deutschland sowie den Anstoßtermin, einen Live-Ticker und die Bilanz finden Sie hier.

Wir benötigen Ihre Einwilligung, um das Video von Glomex anzuzeigen Hier kann mit Ihrer Einwilligung ein externer Inhalt angezeigt werden, der den redaktionellen Text ergänzt. Indem Sie den Inhalt über „Akzeptieren und anzeigen“ aktivieren, kann die glomex GmbH Informationen auf Ihrem Gerät speichern oder abrufen und Ihre personenbezogenen Daten erheben und verarbeiten, auch in Staaten außerhalb der EU mit einem niedrigeren Datenschutz Niveau, worin Sie ausdrücklich einwilligen. Die Einwilligung gilt für Ihren aktuellen Seitenbesuch, kann aber bereits währenddessen von Ihnen über den Schieberegler wieder entzogen werden. Datenschutzerklärung Video: SID

WM-Spiel Costa Rica gegen Deutschland: Termin und Uhrzeit für den Anstoß

Ein Blick auf den Spielplan bei der WM 2022 in Katar verrät: Die Partie Costa Rica - Deutschland wird um 20 Uhr angepfiffen. Der letzte Spieltag in Gruppe E fällt auf Donnerstag, den 1. Dezember 2022. An diesem Tag spielt auch Spanien gegen Japan, da die WM-Regeln besagen, dass die letzte Gruppenspiele am selben Tag ausgetragen werden müssen.

Deutschland - Costa Rica bei der WM in Katar: Übertragung im Free-TV und gratis im Live-Stream

Wird das Spiel von Deutschland gegen Costa Rica im Free-TV oder kostenlosen Live-Stream übertragen? Ja! Denn ARD und ZDF haben sich Rechte für einen Großteil der Spiele bei der Fußball-Weltmeisterschaft sichern können. Die Übersicht zur Übertragung der WM im Free-TV und Live-Stream zeigt: 16 Spiele laufen exklusiv auf MagentaTV. Der Pay-TV-Sender der Telekom zeigt aber auch alle anderen WM-Partien. Im Fall des Spiels Costa Rica vs. Deutschland übernimmt die ARD die Übertragung, sowohl im TV als auch im Live-Stream.

Spiel: Costa Rica - Deutschland , 3. Gruppenspiel, Gruppe E

- , 3. Gruppenspiel, Gruppe E Datum: Donnerstag, 1. Dezember

Donnerstag, 1. Dezember Stadion: Al Bayt Stadium , al-Chaur

, al-Chaur Uhrzeit: 20 Uhr

20 Uhr Übertragung im Free-TV: ARD

Übertragung im Pay-TV: MagentaTV

MagentaTV Übertragung im kostenlosen Live-Stream: ARD

Aufstellung von Deutschland gegen Costa Rica

Kurz vor dem Anpfiff der WM-Partie zwischen Costa Rica und Deutschland finden Sie hier die Aufstellung der DFB-Elf:

Wir benötigen Ihre Einwilligung, um den Inhalt der dpa anzuzeigen Hier kann mit Ihrer Einwilligung ein externer Inhalt angezeigt werden, der den redaktionellen Text ergänzt. Indem Sie den Inhalt über „Akzeptieren und anzeigen“ aktivieren, kann die dpa-infocom GmbH Informationen auf Ihrem Gerät speichern oder abrufen und Ihre personenbezogenen Daten erheben und verarbeiten. Die Einwilligung kann jederzeit von Ihnen über den Schieberegler wieder entzogen werden. Datenschutzerklärung

Die Deutsche Nationalmannschaft bei der Fußball-WM 2022 in der Gruppe E

Deutschland spielt in Gruppe E, gemeinsam mit den Nationen Spanien, Costa Rica und Japan. Das Spiel gegen Costa Rica ist das letzte der insgesamt drei Gruppenspiele. Deutschland muss gewinnen, um es ins Achtelfinale zu schaffen. Gleichzeitig muss Japan gegen Spanien verlieren. Sollte Japan gewinnen, müsste die DFB-Elf gegen Costa Rica ähnlich hoch gewinnen, wie es zuvor Spanien beim 7:0 Schützenfest gelungen ist.

Live-Ticker zum Spiel Costa Rica - Deutschland: Spielstand und Ergebnis

Neben der Übertragung im TV und Stream lässt sich die Begegnung zwischen Costa Rica und Deutschland auch bei uns im Live-Ticker verfolgen:

Wir benötigen Ihre Einwilligung, um den Inhalt der dpa anzuzeigen Hier kann mit Ihrer Einwilligung ein externer Inhalt angezeigt werden, der den redaktionellen Text ergänzt. Indem Sie den Inhalt über „Akzeptieren und anzeigen“ aktivieren, kann die dpa-infocom GmbH Informationen auf Ihrem Gerät speichern oder abrufen und Ihre personenbezogenen Daten erheben und verarbeiten. Die Einwilligung kann jederzeit von Ihnen über den Schieberegler wieder entzogen werden. Datenschutzerklärung

WM 2022: Spielplan von Deutschland in Katar

Die Gruppenspiele der deutschen Nationalmannschaft finden Sie in der unten stehenden Tabelle:

Datum Spiel Uhrzeit Sender 23. November Deutschland - Japan 14.00 Uhr ARD 27. November Spanien – Deutschland 20.00 Uhr ZDF 1. Dezember Costa Rica – Deutschland 20.00 Uhr ARD

Bilanz von Costa Rica vs. Deutschland: Haben die Teams bereits gegeneinander gespielt?

Ja, Deutschland hat schon einmal gegen Costa Rica gespielt, und zwar vor heimischem Publikum in München. Damals, bei der WM 2006 in Deutschland, gewann die deutsche Elf mit 4:2. Laut DFB erzielten die Tore Lahm, Frings und Klose, der sogar zwei Mal den Ball im Netz von Costa Rica versenkte.

(AZ)