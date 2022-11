WM 2022: Costa Rica im Check – Kader, WM-Historie und Chancen in Katar

Costa Rica ist in der Gruppenphase der WM 2022 einer der Gegner von Deutschland. Im WM-Check haben wir alle Infos rund um Kader, Trainer und WM-Historie und verraten Ihnen, wie die Chancen von Costa Rica in Katar stehen.

Costa Rica hat sich als letztes von den insgesamt 32 Teams bei der WM 2022 für das Turnier qualifiziert. Mit einem 1:0 Sieg gegen Neuseeland sorgte die Nationalmannschaft aus Zentralamerika dafür, dass die "All Whites" ihren australischen Inselnachbarn nicht nach Katar folgen durften. In der Gruppenphase trifft Costa Rica unter anderem auf Deutschland und Spanien und damit auf zwei Mannschaften, die bei der WM in Katar als Mitfavoriten auf den Titel gelten. Wie die Chancen für Costa Rica stehen und welche Spieler Nationaltrainer Luis Fernando Suárez mit zur Winter-WM nimmt, verraten wir Ihnen hier.

Costa Rica: WM-Kader 2022 und Prognose

Costa Rica hätte es wohl in keiner Gruppe bei der WM 2022 wirklich leicht gehabt, doch dass die Mannschaft ausgerechnet in Gruppe E starten muss, dürfte auch dem hoffnungsvollsten costa-ricanischen Fußball-Fan die Suppe versalzen haben. Deutschland und Spanien werden wohl eindeutig eine Nummer zu groß für die zentral-amerikanische Mannschaft sein, was nicht nur an der Qualität der beiden europäischen Fußballmächte liegt. Denn auch der Kader von Costa Rica hat abgesehen von Star-Torwart Keylor Navas, kaum Spieler von internationaler Klasse zu bieten. Die Chancen für einen Einzug ins Achtelfinale stehen für das costa-ricanische Nationalteam also eher schlecht. Selbst gegen Japan dürfte die Mannschaft durchaus herausgefordert werden - einen leichten Gegner gibt es für Costa Rica in der Gruppenphase nicht.

Der 15. November war für alle Nationaltrainer die Deadline für die Bekanntgabe des finalen WM-Kaders. Hier finden Sie alle Nationalspieler, die Teamchef Luis Fernando Suárez für die WM in Katar nominiert hat. Mit diesem WM-Kader tritt Costa Rica in Katar an:

Wir benötigen Ihre Einwilligung, um das Video von Glomex anzuzeigen Hier kann mit Ihrer Einwilligung ein externer Inhalt angezeigt werden, der den redaktionellen Text ergänzt. Indem Sie den Inhalt über „Akzeptieren und anzeigen“ aktivieren, kann die glomex GmbH Informationen auf Ihrem Gerät speichern oder abrufen und Ihre personenbezogenen Daten erheben und verarbeiten, auch in Staaten außerhalb der EU mit einem niedrigeren Datenschutz Niveau, worin Sie ausdrücklich einwilligen. Die Einwilligung gilt für Ihren aktuellen Seitenbesuch, kann aber bereits währenddessen von Ihnen über den Schieberegler wieder entzogen werden. Datenschutzerklärung Video: dpa

Tor:

Keylor Navas ( Paris St. Germain )

( ) Esteban Alvarado (CS Herediano)

(CS Herediano) Patrick Sequeira (Club Deportivo Lugo)

Abwehr:

Francisco Calvo ( Konyaspor )

( ) Daniel Chacon ( Colorado Rapids )

( ) Oscar Duarte (Al-Wehda)

(Al-Wehda) Keysher Fuller (CS Herediano)

Carlos Martinez ( San Carlos )

( ) Ronald Matarrita ( Cincinnati )

( ) Bryan Oviedo (Real Salt Lake)

(Real Lake) Juan Pablo Vargas (Millonarios)

(Millonarios) Kendall Waston (Saprissa)

Mittelfeld:

Brandon Aguilera ( Nottingham Forest)

( Forest) Jewison Bennette ( Sunderland )

) Celso Borges (LD Alajuelense)

(LD Alajuelense) Anthony Hernandez ( Puntarenas )

( ) Douglas Lopez (CS Herediano)

(CS Herediano) Bryan Ruiz (LD Alajuelense)

(LD Alajuelense) Youstin Salas (Saprissa)

Yeltsin Tejeda (CS Herediano)

(CS Herediano) Gerson Torres (CS Herediano)

(CS Herediano) Roan Wilson (Grecia)

(Grecia) Alvaro Zamora (Saprissa)

Angriff:

Joel Campbell (Leon)

(Leon) Anthony Contreras (CS Herediano)

(CS Herediano) Johan Venegas (LD Alajuelense)

WM 2022: Costa Rica-Trainer Suárez war bereits in sechs lateinamerikanischen Ländern als Coach tätig

Der Kolumbianer Luis Fernando Suárez war von 1980 bis 1995 als Spieler aktiv und begann vier Jahre später seine Karriere als Trainer bei Atlético Nacional und damit bei dem Verein, dem er zuvor schon als Spieler 13 Jahre lang treu geblieben war. 2004 übernahm Suárez dann zum ersten Mal die Leitung einer Nationalmannschaft und schaffte es 2006 mit Ecuador ins Achtelfinale der WM in Deutschland einzuziehen, wo nach einer 0:1 Niederlage gegen England Schluss war. In seiner Trainer-Karriere hat der 62-Jährige neben Kolumbien auch in Mexiko und Peru Teams trainiert, war außerdem Nationalcoach von Honduras und seit 2021 ist er Teamchef der costa-ricanischen Nationalmannschaft. Unter seiner Führung gelang es Costa Rica sich im entscheidenden Match gegen Neuseeland für die WM in Katar zu qualifizieren.

Luis Fernando Suárez. Foto: Rhona Wise, dpa (Archivbild)

Costa Rica: Trikot zur WM 2022

Costa Rica tritt mit zwei sehr schlichten Trikots bei der WM in Katar an. Das Heimtrikot ist vornehmlich in Rot gehalten, lediglich die breiten blauen Ärmelbändchen bringen noch eine andere Farbe ins Spiel. Das Auswärtstrikot ist identisch, nur dass hier Weiß statt Rot die Grundfarbe ist. Sie können sich beide Trikots der costra-ricanischen Nationalmannschaft auf der Website nurfussball.com ansehen.

WM 2022: Gruppe von Costa Rica

Die Auslosung der Gruppe dürfte wohl keinem costa-ricanischen Fußball-Fan große Freude bereitet haben. Costa Rica hat in Gruppe E kaum eine Chance auf den Einzug ins Achtelfinale. Ein einzelner Sieg in der Gruppenphase sollte bereits ein Grund zur Freude sein.

Gruppe E:

Spanien

Deutschland

Japan

Costa Rica

Costa-ricanische Nationalmannschaft bei Weltmeisterschaften: WM-Historie von Costa Rica

Nicht einmal zehn Jahre liegt der größte Erfolg der costa-ricanischen Nationalmannschaft nun zurück: Bei der WM 2014 in Brasilien schaffte es das Team ins Viertelfinale. Dort schaffte es Costa Rica bis ins Viertelfinale, das sich gegen Holland schließlich zu einem Elfmeterkrimi entwickelte. Am Ende stand es zwar 4:3 für die Niederländer, aber nichtsdestotrotz hatte die costa-ricanische Mannschaft das beste WM-Ergebnis der Landesgeschichte erzielt. Das ist die WM-Historie von Costa Rica im Überblick:

Jahr Gastgeberland Ergebnis Trainer 1930 Uruguay nicht teilgenommen – 1934 Italien nicht teilgenommen – 1938 Frankreich nicht teilgenommen – 1950 Brasilien nicht teilgenommen – 1954 Schweiz nicht teilgenommen – 1958 Schweden nicht qualifiziert – 1962 Chile nicht qualifiziert – 1966 England nicht qualifiziert – 1970 Mexiko nicht qualifiziert – 1974 Deutschland nicht qualifiziert – 1978 Argentinien nicht qualifiziert – 1982 Spanien nicht qualifiziert – 1986 Mexiko nicht qualifiziert – 1990 Italien Achtelfinale Bora Milutinović 1994 USA nicht qualifiziert – 1998 Frankreich nicht qualifiziert – 2002 Südkorea / Japan Vorrunde Alexandre Guimarães 2006 Deutschland Vorrunde Alexandre Guimarães 2010 Südafrika nicht qualifiziert – 2014 Brasilien Viertelfinale Jorge Luis Pinto 2018 Russland Vorrunde Óscar Ramírez 2022 Katar qualifiziert Luis Fernando Suárez

WM 2022 in Katar: Daten, Zahlen und spannende Fakten zur costa-ricanischen Nationalmannschaft

Größter Erfolg: Nord- und Zentralamerikameister 1963, 1969, 1989; Viertelfinale der WM 2014

WM-Teilnahmen: 6 (inklusive Katar )

) Rekordspieler: Celso Borges : (153 Einsätze, Stand: 16. November 2022)

: (153 Einsätze, Stand: 16. November 2022) Rekordtorschütze: Rolando Fonseca (47 Tore)

(47 Tore) Aktueller Trainer: Luis Fernando Suárez

Starspieler: Keylor Navas ( Paris St. Germain )

( ) Wertvollster Spieler: Keylor Navas (5 Millionen Euro)

(5 Millionen Euro) Gesamtwert des Kaders: rund 19 Millionen Euro

Spitzname: Los Ticos

FIFA-Weltrangliste: 31. Platz

Höchster Sieg: 12:0 gegen Puerto Rico (1946)

(1946) Höchste Niederlage: 0:7 gegen Mexiko (1975)

WM 2022: Alle Gruppen im Überblick

Gruppe A:

Gruppe B:

Gruppe C:

Gruppe D:

Gruppe E:

Spanien

Deutschland

Japan

Costa Rica

Gruppe F:

Gruppe G:

Gruppe H: