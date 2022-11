WM 2022: So sehen Sie Dänemark – Tunesien live im Free-TV & Stream

Bei der WM in Katar spielt Dänemark gegen Tunesien. Alle Infos rund um Übertragung im Free-TV und Live-Stream, den genauen Termin sowie einen Live-Ticker finden Sie hier.

Auf die dänische Nationalmannschaft wartet im ersten Spiel in Gruppe D Tunesien. Dänemarks Topspieler Eriksen kündigte kürzlich an, trotz der Aussicht auf Sanktionen gegen die Strafbarkeit von Homosexualität in Katar zu demonstrieren. Deshalb soll die dänische Kapitänsbinde beim Spiel Dänemark -Tunesien für Vielfalt und Toleranz werben.

Wie der Protest bei der Partie Dänemark gegen Tunesien letztendlich aussehen wird, kann man nur beim Spiel selbst sehen. Da Dänemark vs. Tunesien im Free-TV und Live-Stream übertragen wird, können Sie das von zuhause aus tun: Alle Informationen zum WM-Spiel Dänemark gegen Tunesien, zur Übertragung im TV und Stream und zum Termin gibt es hier. Außerdem haben wir einen Live-Ticker zur Begegnung für Sie, der über alle Tore, Karten und Highlights informiert.

Dänemark vs. Tunesien bei der WM 2022: Termin und Anstoß

Das Gruppe-D-Spiel zwischen Dänemark und Tunesien bei der WM in Katar findet am Dienstag, 22. November, statt. Anstoß der Partie ist um 14 Uhr. Die Partie wird im Education City Stadium in ar-Rayyan ausgetragen, einem von acht Stadien bei der WM in Katar. Aufgrund der Zeitverschiebung ist es in Katar später Nachmittag, wenn der Ball rollt.

WM in Katar 2022: Dänemark - Tunesien live im Free-TV und Stream

Ein Blick auf die Übersicht zur Übertragung der WM 2022 im Free-TV und Live-Stream verrät: Das Spiel Dänemark - Tunesien wird im Free-TV gezeigt. Das ZDF überträgt, gemeinsam mit der ARD, einen Großteil der Gruppenspiele der WM in Katar im frei empfangbaren Fernsehen. Die restlichen Partien, die nicht im Free-TV gesendet werden, können bei MagentaTV gesehen werden. Wie für alle Spiele bei ARD und ZDF gibt es auch bei Dänemark gegen Tunesien einen kostenfreien Live-Stream.

Der folgenden Übersicht können Sie alle Informationen zur Übertragung der Partie Dänemark - Tunesien entnehmen:

Spiel: Dänemark - Tunesien , Gruppenspiel, Gruppe D

- , Gruppenspiel, Gruppe D Datum: Dienstag, 22. November 2022

Dienstag, 22. November 2022 Uhrzeit: 14 Uhr

14 Uhr Stadion: Education City Stadium , ar-Rayyan

, ar-Rayyan Übertragung im Free-TV: ZDF

Übertragung im Pay-TV: MagentaTV

Übertragung im Live-Stream: ZDF

WM-Live-Ticker: Tore, Aufstellung und Spielverlauf bei Dänemark gegen Tunesien

Alternativ zur Übertragung im TV oder Stream kann man Dänemark - Tunesien auch im Live-Ticker verfolgen. So verpassen Sie keine Tore, Auswechslungen und Karten und bekommen außerdem alle Highlights des Spiels als Kommentar.

Gruppe D bei der WM in Katar: Das sind die Teams

Abgesehen von Dänemark und Tunesien sind Frankreich und Australien in Gruppe D. Von allen Teams, die bei der WM 2022 mitspielen, gehört Frankreich sicherlich zu den Top-Favoriten auf den Weltmeistertitel und damit auch auf den Gruppensieg in Gruppe D. Laut Spielplan der WM 2022 geht es für Dänemark im Anschluss an Tunesien gegen Frankreich. Entsprechend dem Modus bei der WM in Katar spielt in der Gruppenphase jedes Team nur einmal gegeneinander. Die besten zwei Mannschaften erreichen die nächste Runde. Neben Frankreich hat auch Dänemark gute Chancen, es ins Achtelfinale der WM 2022 zu schaffen. (AZ)