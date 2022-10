WM 2022: Dänemark im Check – Kader, WM-Historie und Chancen in Katar

Die dänische Nationalmannschaft hat sich wieder um den Beinamen "Danish Dynamite" verdient gemacht. Doch wie stehen die Chancen bei der WM 2022? Kader, Prognose und WM-Historie im großen Check.

"Danish Dynamite" ist zurück. Im Jahr 1992 hatte die dänische Nationalmannschaft mit erfrischendem Offensivfußball diesen Beinamen verdient. Dänemark gewann damals die Europameisterschaft und sorgte für eine große Überraschung. Nun ist der Hype rund um den dänischen Fußball zurück. Bei der EM 2021 stürmte die Mannschaft bis ins Halbfinale, scheiterte in diesem nur knapp im Wembley Stadium gegen Gastgeber England.

Die WM-Qualifikation war in der Folge eindrucksvoll, Dänemark gewann die ersten acht Spiele allesamt. Doch was ist bei der WM 2022 drin?

Dänemark: WM-Kader 2022 und Prognose

In Katar bleibt Dänemark eine Rolle als Geheimfavorit, wenn man alle qualifizierten Teams der WM 2022 betrachtet. Große Fußball-Nationen um Brasilien, Argentinien, Titelverteidiger Frankreich, Spanien und England gehen als Top-Favoriten ins Rennen. Die Buchmacher sehen auch Deutschland, die Niederlande, Portugal und Belgien noch vor den Dänen, wenn es um den Weltmeister geht. In der Rolle des Underdogs unter den erweiterten Favoriten scheint sich Dänemark aber wohlzufühlen. Der Kader ist zudem vielversprechend – und voller Optionen für Nationaltrainer Kasper Hjulmand, der 23 Spieler für die WM 2022 auswählen muss.

Tor:

Im Tor der Dänen gibt es eine ganz klare Nummer eins: Kasper Schmeichel. Als Ersatz für den erfahrenen Keeper dürften die Bundesliga-Legionäre Frederik Rönnow und Oliver Christensen mit nach Katar fliegen.

Kasper Schmeichel ( OGC Nizza )

Schmeichel ( ) Frederik Rönnow ( Union Berlin )

) Oliver Christensen ( Hertha BSC )

Abwehr:

In der Defensive setzt Hjulmand in der Regel auf eine Dreierkette. Abwehrchef ist der Kapitän Simon Kjaer. Favoriten auf die beiden anderen Startplätze dürften Andreas Christensen und Jannik Vestergaard sein, die früher beide bei Borussia Mönchengladbach spielten. Hjulmand hat aber auch noch andere Optionen und kann auch auf eine Viererkette wechseln. In dieser fehlt den Dänen aber ein wirklich guter Linksverteidiger. Rechts kann Joakim Maehle spielen.

Simon Kjaer ( AC Mailand )

( ) Andreas Christensen ( FC Barcelona )

( ) Jannik Vestergaard ( Leicester City )

( ) Joakim Maehle ( Atalanta Bergamo )

) Rasmus Kristensen ( Leeds United )

( ) Jens Stryger Larsen ( Trabzonspor )

( ) Joachim Andersen ( Crystal Palace )

Mittelfeld:

In der Zentrale im Mittelfeld hat Dänemark mit Pierre Emile Höjbjerg und Thomas Delaney zwei Spieler mit internationalem Format zu bieten. Superstar Christian Eriksen, der seit seinem Herzstillstand bei der EM mit einem Defibrillator spielt, ist auch wieder bei voller Stärke. Er soll die Fäden im offensiven Mittelfeld ziehen. Auf den Außen hat Hjulmand einige Optionen für den Kader. Maehle kann auch im Mittelfeld zum Einsatz kommen.

Pierre Emile Höjbjerg ( Tottenham Hotspur )

( ) Thomas Delaney ( FC Sevilla )

( ) Christian Eriksen ( Manchester United )

( ) Daniel Wass (Bröndby IF)

(Bröndby IF) Mathias Jensen ( FC Brentford )

( ) Christian Nörgaard ( FC Brentford )

) Philip Billing ( AFC Bournemouth )

( ) Jesper Lindström ( Eintracht Frankfurt )

Angriff:

Unter Hjulmand tritt die dänische Nationalmannschaft immer wieder mit verschiedenen Angriffsformationen an. Das macht Dänemark unberechenbar. Genug Optionen hat der Coach für dieses Vorgehen auch bei der WM 2022. Als Mittelstürmer kann der Leipziger Yussuf Poulsen auflaufen. Rechts könnte Martin Braithwaite und links Mikkel Damsgaard stürmen. Dänemark hat aber noch viel mehr Offensiv-Talente in den eigenen Reihen.

Yussuf Poulsen ( RB Leipzig )

( ) Mikkel Damsgaard ( FC Brentford )

) Martin Braithwaite ( Espanyol Barcelona )

( ) Robert Skov ( TSG Hoffenheim )

( ) Andreas Skov Olsen ( FC Brügge )

Olsen ( ) Jacob Bruun Larsen ( TSG Hoffenheim )

( ) Mohamed Daramy ( FC Kopenhagen )

) Kasper Dolberg ( FC Sevilla )

( ) Jonas Wind ( VfL Wolfsburg )

( ) Andreas Cornelius ( FC Kopenhagen )

WM 2022: Dänemark-Trainer Hjulmand – als Sportinvalide an der Seitenlinie

Die Karriere des Fußballspielers Kasper Hjulmand war nicht sonderlich erfolgreich – und auch nicht sonderlich lang. Mit 26 Jahren beendete er seine aktive Laufbahn wegen seiner Sportinvalidität. Er begann früh, sich auf das Amt des Trainers vorzubereiten und wurde nach seinem Karriereende Jugendtrainer. Im Jahr 2012 konnte Hjulmand seinen größten Erfolg feiern, als er mit dem FC Nordsjaelland dänischer Meister wurde. Im Jahr 2020 übernahm er dann das Amt des Nationaltrainers. International ist der Trainer ein recht unbeschriebenes Blatt.

Dänemark: Trikot zur WM 2022 in Katar

Die dänische Fußball-Nationalmannschaft will mit der Trikotwahl zur WM 2022 provozieren. In Katar sollen die dänischen Spieler in Schwarz auflaufen. Das ist als Kritik am Veranstalter Katar zu betrachten. "Auch wenn wir die dänische Nationalmannschaft nach Kräften unterstützen, sollte dies nicht mit der Unterstützung eines Turniers verwechselt werden, das Tausende von Menschen das Leben gekostet hat", erklärte der Ausrüster Hummel. Das dänische Trikot sorgt also schon vor dem Startschuss in Katar für Aufsehen. Während des Turniers könnte es für einige Blicke sorgen.

WM 2022: Dänemark-Gruppe im Überblick

Dänemark wurde in der Gruppenphase der WM-Endrunde 2022 in Katar der Titelverteidiger Frankreich zugelost. "Danish Dynamite" stellt aber den Favoriten auf den zweiten Platz dar.

Gruppe D:

Frankreich

Dänemark

Australien

Tunesien