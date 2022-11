WM 2022: So sehen Sie Deutschland gegen Japan live im Free-TV und Stream

Bei der Fußball-WM 2022 ist das Spiel Deutschland - Japan live im Free-TV und Stream zu sehen. Hier gibt es die Infos rund um Übertragung, Anstoß und Aufstellung.

Im ersten Spiel der Fußball-Weltmeisterschaft 2022 in Katar trifft die DFB-Elf auf Japan. Im Kader der japanischen Elf befinden sich einige Namen, die dem geneigten Bundesliga-Fan bekannt vorkommen dürften: So steht unter anderem Daichi Kamada von Eintracht Frankfurt im Aufgebot der Japaner. Andere Spieler kommen vom VfL Bochum, dem FC Schalke 04, dem VfB Stuttgart und dem SC Freiburg. Auch aus der 2. Bundesliga sind Spieler für das Team aus Japan nach Katar gereist, zum Beispiel Ao Tanaka von Fortuna Düsseldorf.

Das deutsche Nationalteam besteht zu Großteilen aus Spielern, die bei Bundesligisten unter Vertrag stehen: Ganze 20 Fußballer verdienen ihr Geld in der höchsten Spielklasse in Deutschland. Die verbleibenden sechs Spieler aus dem 26 Mann starken Kader für die WM in Katar spielen in England (4) und Spanien (2).

WM-Spiel Deutschland gegen Japan: Termin und Uhrzeit für den Anstoß

Die WM-Premiere der deutschen Nationalmannschaft findet am Mittwoch, 23. November, statt. Um 14 Uhr ist Anpfiff im Khalifa International Stadium. Das Stadion liegt in ar-Rayyan, westlich der Hauptstadt von Katar, Doha. Das Stadion hat Platz für insgesamt 40.000 Zuschauerinnen und Zuschauer.

Deutschland - Japan: Übertragung im Free-TV und gratis im Live-Stream

Welcher Sender überträgt das WM-Spiel Deutschland vs. Japan? Die Übertragung der Fußball-WM 2022 im TV und Live-Stream übernehmen die ARD und das ZDF. Sie zeigen 48 von 64 Spielen bei der Weltmeisterschaft in Katar. Auf MagentaTV sind alle Spiele zu sehen - 16 davon exklusiv.

Das Gruppenspiel Deutschland - Japan läuft kostenlos in der ARD. Damit wird das Auftaktspiel der Deutschen bei der Fußball-WM in Katar im Free-TV übertragen, gleichzeitig kann man auch auf den Live-Stream der ARD zurückgreifen.

Die wichtigsten Informationen zum Spiel Deutschland gegen Japan zusammengefasst:

Spiel: Deutschland - Japan , Gruppenspiel, Gruppe E

- , Gruppenspiel, Gruppe E Datum: Mittwoch, 23. November

Mittwoch, 23. November Stadion: Khalifa International Stadium , ar-Rayyan

, ar-Rayyan Uhrzeit: 14.00 Uhr

14.00 Uhr Übertragung im Free-TV: ARD

Übertragung im kostenlosen Live-Stream: ARD

Die Deutsche Nationalmannschaft bei der Fußball-WM 2022 in der Gruppe E

Deutschland spielt in Gruppe E, gemeinsam mit den Nationen Spanien, Costa Rica und Japan.

Spielplan der DFB-Elf bei der WM 2022 in Katar

Die Spiele der deutschen Nationalmannschaft finden Sie in der unten stehenden Tabelle, falls Sie sich für die anderen Gruppen interessieren, werfen Sie am besten einen Blick auf den vollständigen Spielplan der WM 2022.

Datum Spiel Uhrzeit Sender 23. November Deutschland - Japan 14.00 Uhr ARD 27. November Spanien – Deutschland 20.00 Uhr ZDF 1. Dezember Costa Rica – Deutschland 20.00 Uhr ARD





Bilanz von Deutschland vs. Japan: Haben die Teams bereits gegeneinander gespielt?

Bisher gab es laut DFB zwei Aufeinandertreffen der beiden Nationalmannschaften aus Deutschland und Japan. In den Jahren 2004 und 2006 konnte sich zunächst das Team aus der Bundesrepublik mit 3:0 durchsetzen, das Freundschaftsspiel 2006 endete 2:2-Unentschieden. Die deutsche Elf lag damals mit zwei Toren zurück, ehe Miroslav Klose und Bastian Schweinsteiger zum endgültigen Endstand ausglichen. Beide Spieler gehören heute nicht mehr zum Kader der Nationalmannschaft - die aktuellen Spieler mit Anzahl der Länderspiele und Toren finden sich auf der Webseite des Deutschen Fußballbundes. (AZ)