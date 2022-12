So sehen Sie das WM-Achtelfinale England - Senegal im TV und Live-Stream

Bei der WM 2022 trifft England im Achtelfinale auf den Senegal. Alles Infos rund um Übertragung, Anstoß, Bilanz und einen Live-Ticker gibt es hier.

Am 3. Dezember 2022 hat das Achtelfinale der Fußball-WM 2022 in Katar begonnen. Ein Blick auf den Spielplan zur Fußball-WM 2022 verrät: Heute, am 4. Dezember trifft England im Achtelfinale auf den Senegal.

England hat bisher eine starke WM gespielt, besiegte Wales mit 3:0 und zog mit sieben Punkten in die Ko.-Phase ein. Doch auch Afrika-Meister Senegal hat geliefert und sich mit einem 2:1 Sieg gegen Ecuador als Gruppen-Zweiter für die Ko.-Phase qualifiziert. Superstar Sadio Mané ( FC Bayern), der wegen einer Verletzung nicht an der WM teilnehmen konnte, ist mit Sicherheit stolz auf sein Team.

England vs. Senegal im Achtelfinale der Fußball-WM 2022: Termin und Anstoß

Am Sonntag, den 4. Dezember 2022 spielt England im Achtelfinale der Fußball-WM gegen Senegal. Anpfiff ist um 20 Uhr deutscher Zeit, also um 22 Uhr Ortszeit in Katar.

Gespielt wird im al-Bayt-Stadion. Diese Arena befindet sich in al-Chaur, eine Küstenstadt im Norden Katars. Das al-Bayt-Stadion ist eines der acht Stadien in Katar, in denen die Matches stattfinden.

Achtelfinale England – Senegal: Übertragung im TV oder Live-Stream - auch im Free-TV?

Das Achtelfinale England - Senegal wird nicht in der ARD oder im ZDF zu sehen sein - das Spiel wird nicht im Free-TV zu sehen sein. Die Partie wird es also exklusiv bei MagentaTV übertragen.

Die Übertragung der WM im TV und Live-Stream übernimmt die Telekom für alle Spiele. Im Pay-TV und im kostenpflichtigen Stream von MagentaTV können Abonnenten alle Begegnungen ansehen. ARD und ZDF zeigen jedoch 48 von den insgesamt 64 WM-Spielen im Free-TV.

Hier eine Übersicht über alle wichtigen Infos zum Spiel England – Senegal:

Spiel: England – Senegal , Achtelfinale WM 2022

– , Achtelfinale WM 2022 Datum: Sonntag, 4. Dezember 2022

Sonntag, 4. Dezember 2022 Uhrzeit: 20.00 Uhr

20.00 Uhr Stadion: al Bayt Stadion, al-Chaur

al Bayt Stadion, Übertragung im Free-TV: --

-- Übertragung im Pay-TV: MagentaTV

Kostenpflichtiger Live-Stream: MagentaTV

Gibt es eine Zeitverschiebung zwischen Deutschland und den Golfstaaten? Ja, im Winter ist es in Katar zwei Stunden später als bei uns - wir Europäer können die Spiele also problemlos tagsüber verfolgen. Unsere Termine bekommen Sie immer in Mitteleuropäischer Zeit.

Live-Ticker zu England gegen Senegal bei der Fußball-WM 2022: Alle Infos

Wer das Spiel England – Senegal live verfolgen will, aber kein MagentaTV-Abo besitzt, kann den Live-Ticker verwenden. Mit dem Live-Ticker haben Sie die Möglichkeit, den kompletten Spielverlauf inklusive Tore, gelben und roten Karten, sowie Auswechslungen zeitgleich zur TV-Ausstrahlung zu verfolgen.

Bilanz: England vs. Senegal

Es gibt keine Bilanz. Das Spiel am 4. Dezember ist eine Premiere. England und der Senegal treffen erstmals aufeinander.

England geht mit dem wenstlich stärkeren Kader als Favorit ins Match. Auch unsere Lieblings-Suchmaschine Google wagt eine Prognose für das Spiel England vs. Senegal und bewertet die Chance für einen Sieg der Engländer mit 63 Prozent, ein Unentschieden mit 24 Prozent und einen Sieg für den Senegal mit 13 Prozent.