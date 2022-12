WM 2022: England im Check – Kader, WM-Historie und Chancen in Katar

Seit dem Jahr 1966 wartet die englische Nationalmannschaft auf einen großen Titel. Wie stehen die Chancen bei der WM 2022 in Katar? Der Kader von England, die WM-Historie und die Gruppe im Überblick.

"It's coming home", sangen die englischen Fußball-Fans während der EM 2021 immer wieder. Der Hintergrund: Die Halbfinals und das Finale der Europameisterschaft, die in zehn europäischen Städten und der aserbaidschanischen Hauptstadt Baku stattfand, stiegen in London. Endlich sollte die englische Nationalmannschaft wieder einen großen internationalen Titel "nach Hause" holen. Der letzte große Triumph war den Three Lions bei der WM 1966 im eigenen Land gelungen, inklusive des legendären Wembley-Tores im Finale gegen Deutschland.

England schaffte es bei der EM 2021 bis ins Endspiel, verlor dieses jedoch tragisch im Elfmeterschießen gegen Italien. Die englischen Fans warten daher weiter auf einen Titel und hoffen, dass dieser in Katar geholt werden kann. Unmöglich erscheint das nicht.

England: WM-Kader 2022 und Prognose

Die englische Nationalmannschaft gehört neben Frankreich, Brasilien, Argentinien und Spanien zum engsten Favoritenkreis der Mannschaften, die für die WM 2022 in Katar qualifiziert sind. Bei der EM 2021 hat das Team gezeigt, dass sie zu den derzeit besten der Welt gehört. Im Kader findet sich eine gute Mischung aus Talent und Erfahrung. Trainer Gareth Soutghate hatte es nicht leicht, sich für den 26-Mann-Kader zu entscheiden, den er etwa eine Woche vor dem Turnier bekanntgab.

Tor:

Die Position des Torhüters war über Jahre hinweg die große Schwachstelle des englischen Spiels. Diese Zeiten gehören der Vergangenheit an. Mit Jordan Pickford haben die Three Lions eine starke und unumstrittene Nummer eins. Mit dem 23 Jahre alten Aaron Ramsdale haben die Engländer zudem ein großes Torwart-Talent, welches mit nach Katar fahren wird. Routinier Nick Pope hat auch ein Ticket erhalten.

Jordan Pickford ( FC Everton )

( ) Aaron Ramsdale ( FC Arsenal )

( ) Nick Pope ( Newcastle United )

Abwehr:

In der Viererkette der Engländer, auf die Southgate setzt, ist absolute Weltklasse zu erkennen. Eine wirkliche Schwachstelle gibt es nicht. In der Innenverteidigung sind Harry Maguire und John Stones gesetzt. Rechts dürfte Kyle Walker einen Platz sicher haben und links muss sich Southgate zwischen Luke Shaw und Ben Chilwell entscheiden. Er hat aber auch noch weitere Alternativen.

Harry Maguire ( Manchester United )

( ) John Stones ( Manchester City )

( ) Kyle Walker ( Mancheser City )

( ) Luke Shaw ( Manchester United )

( ) Kieran Trippier ( Newcastle United )

( ) Trent Alexander-Arnold ( FC Liverpool )

( ) Eric Dier ( Tottenham Hotspur )

( ) Conor Coady ( FC Everton )

( ) Ben White ( FC Arsenal )

Mittelfeld:

Im Mittelfeld findet sich Talent, wo man nur hinsieht. Auf den defensiveren Positionen kämpfen vor allem Declan Rice, Kalvin Phillips und Jordan Henderson um zwei Plätze in der Startelf. Auch Jude Bellingham dürfte sich hier Chancen ausrechnen. Offensiver hat Southgate noch mehr Optionen. Mason Mount, Phil Foden, Jack Grealish, Raheem Sterling, Marcus Rashford und Bukayo Saka – wohl dem, der solch eine Auswahl hat. Jadon Sancho bekam kein Ticket.

Declan Rice ( West Ham United )

( ) Jude Bellingham ( Borussia Dortmund )

( ) Jordan Henderson ( FC Liverpool )

( ) Mason Mount ( FC Chelsea )

( ) Kalvin Phillips ( Manchester City )

) James Maddison ( Leicester City )

( ) Conor Gallagher ( FC Chelsea )

( ) Phil Foden ( Manchester City )

( ) Raheem Sterling ( FC Chelsea )

( ) Marcus Rashford ( Manchester United )

( ) Bukayo Saka ( FC Arsenal )

( ) Jack Grealish ( Manchester City )

Sturm:

Im Sturm ist die Sache für Southgate einfacher. Harry Kane ist als Mittelstürmer gesetzt und dürfte einen heißen Anwärter auf den Torschützenkönig bei der WM 2022 darstellen. Als Backup agiert Callum Wilson.

Harry Kane ( Tottenham Hotspur )

( ) Callum Wilson ( Newcastle United )

WM 2022: England-Trainer Southgate erlangte als Spieler tragische Berühmtheit

Gareth Southgate ist in der Fußballwelt vielen wegen seines verschossenen Elfmeters im Halbfinale der EM 1996 in England bekannt. Die Three Lions unterlagen in der Folge dem späteren Turniersieger Deutschland. Southgate spielte auf der Position des Innenverteidigers, wechselte dann nach seinem Karriereende 2006 schnell auf die Trainerbank. Er coachte den FC Middlesbrough und die U21-Nationalmannschaft, bevor er 2016 Cheftrainer der Three Lions wurde. Im EM-Finale 2021 holte ihn seine Vergangenheit im Elfmeterschießen ein. Das will der 52-Jährige in Katar gerne vergessen machen.

England: WM-Trikot 2022 in Katar

Die englische Nationalmannschaft ist mit zwei Trikots zur WM 2022 in den Wüstenstaat Katar gereist, die sehr unterschiedlich sind. Das Heim-Trikot ist im klassischen Weiß der Three Lions gehalten, allerdings an den Schultern und am Kragen mit Himmelblau und Marineblau kombiniert. Die Hosen sind dunkelblau. Das zweite Trikot ist komplett in Rot gehalten.

Harry Kane führt im roten WM-Trikot der Engländer einen Elfmeter gegen Deutschland aus. Foto: Eibner-pressefoto, dpa (Archivbild)

WM 2022: England-Gruppe im Überblick

England wird in der Gruppenphase der WM 2022 in Katar auf den Nachbarn Wales treffen. Ein brisantes Duell. Insgesamt war die Gruppe machbar und die Three Lions sind zusammen mit den USA in das Achtelfinale eingezogen.

Gruppe B:

England

Iran

USA

Wales

Englische Nationalmannschaft bei Weltmeisterschaften: WM-Historie von England

Unter allen qualifizierten Mannschaften bei der WM 2022 blickt England auf eine der längsten und vor allem lebendigsten WM-Traditionen zurück. Nicht umsonst wird die Insel gerne als das "Mutterland des Fußballs" bezeichnet. Allerdings konnten sich die Engländer erst einmal zum Weltmeister küren und nahmen an den ersten Turnieren noch nicht teil.

Jahr Gastgeberland Ergebnis Trainer 1930 Uruguay nicht teilgenommen

1934 Italien nicht teilgenommen

1938 Frankreich nicht teilgenommen

1950 Brasilien Vorrunde Walter Winterbottom 1954 Schweiz Viertelfinale Walter Winterbottom 1958 Schweden Vorrunde Walter Winterbottom 1962 Chile Viertelfinale Walter Winterbottom 1966 England Weltmeister Alf Ramsey 1970 Mexiko Viertelfinale Alf Ramsey 1974 Deutschland nicht qualifiziert

1978 Argentinien nicht qualifiziert

1982 Spanien Zwischenrunde Ron Greenwood 1986 Mexiko Viertelfinale Bobby Robson 1990 Italien Spiel um Platz 3 Bobby Robson 1994 USA nicht qualifiziert

1998 Frankreich Achtelfinale Glenn Hoddle 2002 Südkorea / Japan Viertelfinale Sven-Göran Eriksson 2006 Deutschland Viertelfinale Sven-Göran Eriksson 2010 Südafrika Achtelfinale Fabio Capello 2014 Brasilien Vorrunde Roy Hodgson 2018 Russland Spiel um Platz 3 Gareth Southgate 2022 Katar qualifiziert Gareth Southgate

WM 2022 in Katar: Spannende Zahlen, Daten und Fakten rund um England

Größter Erfolg: Weltmeister 1966

WM-Teilnahmen: 16 (inklusive Katar )

) Aktueller Trainer: Gareth Southgate (seit 2016)

(seit 2016) Rekordspieler: Peter Shilton (125 Länderspiele)

(125 Länderspiele) Rekordtorschütze: Wayne Rooney (53 Tore)

(53 Tore) Starspieler: Harry Kane ( Tottenham Hotspur )

( ) Wertvollster Spieler: Harry Kane , Jude Bellingham , Phil Foden (alle 90 Millionen Euro)

, , (alle 90 Millionen Euro) Gesamtwert des Kaders: rund 1,35 Milliarden Euro

Weltrangliste: 5. Platz

Höchster Sieg: 13:0 gegen Irland (1882)

(1882) Höchste Niederlage: 1:7 gegen Ungarn (1954)

(1954) Spitzname: Three Lions

WM 2022: Alle Gruppen im Überblick

Gruppe A:

Gruppe C:

Gruppe D:

Gruppe E:

Gruppe F:

Gruppe G:

Gruppe H: