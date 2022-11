WM 2022: Eröffnungsspiel Katar - Ecuador live im Free-TV und Stream

Bei der Fußball-WM 2022 ist das Eröffnungsspiel Katar - Ecuador live im Free-TV und Stream zu sehen. Hier finden Sie alle Infos rund um Übertragung und Anstoß sowie einen Live-Ticker zum Spiel.

Am 20. November 2022 steigt in Katar das Eröffnungsspiel der Gastgeber gegen Ecuador. Den bisherigen Gepflogenheiten entsprechend fällt die Eröffnungsfeier mit dem ersten Spiel zusammen - im ursprünglichen Spielplan war diese Begegnung erst als Spiel Nr. 3 vorgesehen. Nun denn.

In der Gruppenphase der Fußball-Weltmeisterschaft 2022 in Katar spielen die Gastgeber demzufolge am 1. Spieltag der Gruppe A gegen Ecuador. Der Modus bei der WM 2022 sieht vor, dass jedes Team nur einmal gegen die anderen Länder in seiner WM-Gruppe spielt. Die Erst- und Zweitplatzierten erreichen das Achtelfinale, die jeweils Dritten und Vierten dürfen wieder nach Haus.

Wenn die Punkte keine eindeutige Rangfolge ergeben, zählt zunächst die Tordifferenz. Sollte auch diese kein Resultat zeitigen, wird die Gesamtzahl der geschossenen Tore herangezogen.

Von Katar und Ecuador werden jetzt also sowohl Tore als auch Punkte erwartet. Die Einzelheiten zur Übertragung der Partie im Free-TV und kostenlosen Live-Stream, den Anstoßtermin und eine gemeinsame Bilanz der beiden Teams finden Sie hier bei uns.

WM-Eröffnungsspiel Katar - Ecuador: Termin und Uhrzeit für den Anstoß

Der Spielplan zur Fußball-WM 2022 sagt uns: Die Eröffnungs-Partie Katar - Ecuador wird am 20.11.22 um 17 Uhr im Al-Bayt Stadium von Al-Khor angepfiffen. Das ist eines der acht Stadien in Katar, in denen die Matches stattfinden. Hier kommen die Fakten und Zahlen.

Katar - Ecuador bei der WM in Katar: Eröffnungsspiel-Übertragung im Free-TV und gratis im Live-Stream

Läuft die Begegnung Katar gegen Ecuador im Free-TV oder kostenlosen Live-Stream übertragen? Davon können Sie getrost ausgehen, denn die öffentlich-rechtlichen Big Two haben sich die Rechte für die meisten der WM-Spiele gekauft - unter anderem natürlich für das Eröffnungsspiel. Das läuft im ZDF, sowohl im linearen TV als auch im Live-Stream.

Die komplette Übersicht zur Übertragung der WM im Free-TV und Live-Stream zeigt auch, dass nicht alles im ZDF und der ARD zu sehen sein wird: 16 Spiele laufen nämlich ausschließlich bei MagentaTV. Der Pay-TV-Sender der Telekom zeigt aber auch alle anderen WM-Partien.

Spiel: Katar - Ecuador , 1. Gruppenspiel Gruppe A, gleichzeitig Eröffnungsspiel

- , 1. Gruppenspiel Gruppe A, gleichzeitig Datum: Sonntag, 20. November 2022

Sonntag, 20. November 2022 Stadion: Al-Bayt Stadium, Al-Khor

Al-Bayt Stadium, Al-Khor Uhrzeit: 17 Uhr

17 Uhr Übertragung im Free-TV: ZDF

Übertragung im kostenlosen Live-Stream: ZDF

Übrigens: Die Zeitverschiebung zwischen Katar und Deutschland beträgt im Winter zwei Stunden. In Katar ist es also zwei Stunden später als in Deutschland. Europäische Fans können die WM-Spiele daher jederzeit tagsüber verfolgen. Wir geben Ihnen alle Termine in deutscher Zeit.

Live-Ticker zu Katar - Ecuador bei der WM 2022: Spielstand und Ergebnis

Sie können das Spiel Katar gegen Ecuador bei der WM 2022 hier im Live-Ticker verfolgen:

Bilanz von Katar vs. Ecuador: Haben die Teams schon mal gegeneinander gespielt?

Laut fussballdaten.de haben Katar und Ecuador bisher dreimal gegeneinander gespielt. Die ersten beiden Begegnungen waren Testspiele im vorigen Jahrtausend - 1996. Die letzte Begegnung - ebenfalls ein Testspiel - fand im Oktober 2018 statt. Sie endete mit einem 4:3-Sieg für Katar. Insgesamt sieht die Bilanz so aus: Jeder einen Sieg, einmal Remis. Auch das Torverhältnis ist ausgeglichen: 6:6.