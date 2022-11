WM 2022: Frankreich - Dänemark live im Free-TV und Stream sehen

Am 2. Spieltag der Gruppenphase bei der WM 2022 trifft Frankreich auf Dänemark. Alle Infos rund um Übertragung live im TV und Stream, Termin für den Anstoß und einen Live-Ticker zum Spiel haben wir hier für Sie.

Nicht nur aufgrund der Kontroverse um den Standort Katar hat die WM 2022 für Schlagzeilen gesorgt. Auch bei den Ergebnissen der Weltmeisterschaft gab es die ein oder andere Sensation: Die Niederlage von Argentinien gegen Saudi-Arabien wird wohl als eine der größten WM-Überraschungen aller Zeiten in die Geschichte eingehen. Auch die schwache Leistung von Deutschland im Spiel gegen Japan war unerwartet - angesichts der Leistungen der DFB-Elf in den vergangenen Turnieren, war die 1:2 Niederlage aber nicht unvorhersehbar.

Dänemark hat beim WM-Auftakt gegen Tunesien auch nicht die Erwartungen erfüllt. Am Ende reichte es gegen den nordafrikanischen Außenseiter nur für ein 0:0. Der amtierende Weltmeister Frankreich wurde im Spiel gegen Australien aber der Favoriten-Rolle gerecht: Trotz einer frühen 1:0-Führung gingen die Socceroos dann doch mit einem Endstand von 1:4 unter. Dänemark braucht nun dringend Punkte, wenn es noch mit dem Einzug ins Achtelfinale klappen soll. Ob die Dänen gegen Frankreich eine Chance haben, können Sie live im Free-TV und Stream verfolgen. Alle Infos zur Übertragung und einen Live-Ticker zum Spiel haben wir hier für Sie.

WM-Spiel Frankreich gegen Dänemark: Termin und Uhrzeit für den Anstoß

Der Spielplan der WM 2022 verrät, wie es am Samstag für die beiden Nationalteams in Gruppe D weitergeht: Die Partie zwischen Frankreich und Dänemark findet heute am 26. November 2022 statt. Anstoß ist um 17 Uhr im Stadium 974 in Doha. Wir geben die mitteleuropäischen Zeiten an, da Katar uns dank der Zeitverschiebung zwei Stunden voraus ist. Vor Ort ist es bereits 19 Uhr, wenn der Ball ins Rollen kommt.

Frankreich - Dänemark: Übertragung live im Free-TV und Stream

Die Übertragung der Fußball-WM 2022 im TV und Live-Stream übernehmen in diesem Jahr gleich drei Sender. Zum einen können Sie die Weltmeisterschaft im Pay-TV und kostenpflichtigen Stream bei MagentaTV verfolgen. Die Telekom zeigt alle 64 Spiele des Turniers. Die ARD und das ZDF übertragen immerhin 48 WM-Spiele im Free-TV - dazu gehören auch alle Spiele mit deutscher Beteiligung. Das Match zwischen Dänemark und Frankreich läuft im Free-TV und im kostenlosen Live-Stream bei der ARD.

Alle Infos zur Übertragung zusammengefasst:

Spiel: Frankreich - Dänemark , 2. Spieltag der WM 2022, Gruppe D

Frankreich - , 2. Spieltag der WM 2022, Gruppe D Datum: Samstag, 26. November 2022

Samstag, 26. November 2022 Stadion: Stadium 974, Doha

Stadium 974, Uhrzeit: 17 Uhr

17 Uhr Übertragung im Free-TV: ARD

Übertragung im Pay-TV: MagentaTV

Übertragung im kostenlosen Live-Stream: ARD

Live-Ticker zum Spiel Frankreich vs. Dänemark: Spielstand, Ergebnis und alle Highlights des Spiels

Wenn Sie das Spiel zwischen Frankreich und Dänemark nicht im TV oder Stream sehen können, dann nutzen Sie alternativ doch unseren Live-Ticker. So verpassen sie keine Tore, Auswechslungen und Karten. Außerdem liefert der Live-Ticker auch alle Highlights des Spiels als Kommentar.

Frankreich gegen Dänemark bei der WM 2022: Bilanz der beiden Nationalteams

Frankreich gehört unter den Teams bei der WM zu den Titel-Favoriten. Dänemark wurden schon vor Beginn des Turniers keine großen Chancen auf den Titel zugeschrieben, doch zu den Außenseitern zählen die Nordeuropäer auch nicht. Nach dem Unentschieden gegen Tunesien könnte für die Dänen aber sogar der Einzug in die K.o.-Runde schwierig werden. Die beiden Nationalteams sind sich schon 14 Mal bei Freundschaftsspielen und in größeren Turnieren begegnet. Die Statistik ist recht ausgeglichen: Frankreich hat sieben Siege auf dem Konto, zwei Mal trennten sich die Nationen im Unentschieden und fünf Mal konnte Dänemark gewinnen. (AZ)