Halbfinale Frankreich – Marokko bei der WM 2022: Übertragung im Free-TV und Live-Stream am 14. Dezember

Titelverteidiger Frankreich trifft heute im Halbfinale der WM auf Underdog Marokko. Alles zu Termin, Austragungsort, Live-Ticker und Übertragung im Free-TV und Live-Stream lesen Sie hier.

Ein Halbfinale, mit dem zu Beginn der Fußball-Weltmeisterschaft 2022 in Katar vor knapp drei Wochen wohl niemand gerechnet hätte: Am Mittwoch, dem 14. Dezember, treffen laut Spielplan zur Fußball-WM 2022 im zweiten Halbfinale der WM 2022 Frankreich und Marokko aufeinander. Während Frankreich als Titelverteidiger und Favorit in diese WM ging, ist Marokko die Überraschung des Turniers.

Mit spektakulären Siegen gegen Belgien in der Gruppenphase, Spanien im Achtel- und Portugal im Viertelfinale, kämpfte sich die Mannschaft aus Nordafrika bis ins Halbfinale, als erste afrikanische Nationalmannschaft überhaupt. Ins Viertelfinale hatten es vor Marokko erst vier andere Mannschaften aus Afrika geschafft. Mit dieser Undergod-Geschichte ist Marokko auf der ganzen Welt und besonders in Afrika zum Zuschauerliebling geworden.

Aber reichen Einstellung und die Unterstützung der Fans, um gegen die Fußballmacht Frankreich zu gewinnen? Die Weltmeister von 2018 sind in Topform, schlugen zuletzt Polen im Achtel- und England im Viertelfinale und werden angeführt von Superstar Kylian Mbappe, der auch gegen Marokko eine Gefahr darstellen wird. Eine Übersicht über alle Informationen zu Termin, Übertragung und Live-Ticker des Halbfinals zwischen Frankreich und Marokko bekommen Sie hier.

Halbfinale Frankreich – Marokko bei der WM 2022: Termin, Anstoßzeit und Standort

Das Halbfinale zwischen Frankreich und Marokko wird einen Tag nach dem anderen Halbfinale, zwischen Argentinien und Kroatien, also am Mittwoch, dem 14. Dezember, ausgetragen. Anpfiff ist um 20 Uhr deutscher Zeit, also um 22 Uhr Ortszeit in Katar. Die Partie wird im al-Bayt-Stadium in der katarischen Küstenstadt al-Chaur im Norden des Landes stattfinden. Das Stadion bietet Platz für etwa 69.000 Zuschauer und ist eines von acht Stadien in Katar, in denen WM-Spiele ausgetragen werden.

Frankreich – Marokko im Halbfinale der WM 2022: Übertragung im Free-TV und gratis im Live-Stream

Wenn Sie das Halbfinale der WM 2022 zwischen Frankreich und Marokko live verfolgen möchten, gibt es einige Optionen zur Auswahl. Das Spiel wird live im ZDF übertragen. Wer keinen Fernseher hat, kann auch den kostenlosen ZDF-Livestream verwenden. Zusätzlich gibt es noch das Angebot des kostenpflichtigen Anbieters MagentaTV, der das Spiel ebenfalls im Live-Stream überträgt. Hier die wichtigsten Informationen zu dem Spiel im Überblick:

Spiel: Frankreich – Marokko , WM-Halbfinale

– , WM-Halbfinale Datum: Mittwoch, 14. Dezember 2022

Mittwoch, 14. Dezember 2022 Stadion: al-Bayt-Stadium, al-Chaur

al-Bayt-Stadium, Uhrzeit: 20 Uhr

20 Uhr Übertragung im Free-TV: ZDF

Übertragung im Pay-TV: MagentaTV

Übertragung im kostenlosen Live-Stream: ZDF

Frankreich – Marokko im Halbfinale der WM 2022: Live-Ticker mit Spielstand und Ergebnis

Wer aus irgendeinem Grund nicht in der Lage sein wird, das Spiel live im Fernsehen oder Stream zu verfolgen, aber dennoch auf dem Laufenden bleiben will, was gerade passiert, der hat die Möglichkeit, den Live-Ticker zu verwenden. Hier wird ununterbrochen berichtet, was im Spiel passiert, wann ein Tor fällt, ein Spieler eine Karte bekommt oder ausgewechselt wird.

Halbfinale Frankreich – Marokko bei der WM 2022: Wer kommt weiter?

Titelverteidiger oder Underdog? Wer gewinnt das Halbfinale und zieht ins Finale ein? Ein Blick in die Historie zeichnet ein eindeutiges Bild: Frankreich ist der Favorit, von bisher fünf Begegnungen konnte Frankreich drei für sich entscheiden, ein Spiel ging unentschieden und im Jahr 1998 konnte Marokko im Elfmeterschießen gewinnen. Auch bei dieser WM gilt Frankreich als Favorit. Ist der Sieg also sicher?

Ganz so einfach ist es nicht, Marokko ist in Fahrt gekommen, die Fans stehen hinter dem nordafrikanischen Team und Stimmung kann bei einem WM-Halbfinale entscheidend sein. Auch die Tatsache, dass Frankreich früher Kolonialmacht in Marokko war, sollte bei der Motivation des Teams nicht vergessen werden. Man kann also davon ausgehen, dass es eine aufregende Partie werden wird.