WM 2022: Frankreich im Check – Kader, WM-Historie und Chancen in Katar

Frankreich will bei der WM 2022 einen Fluch brechen, der den Titelverteidiger bei einer Weltmeisterschaft betrifft. Kader, WM-Historie und die spannendsten Fakten rund um die französische Nationalmannschaft im Überblick.

Seit Jahrzehnten hält der Fluch nun an, der sich an die Fußball-Weltmeisterschaften geheftet hat. Genauer gesagt seit 60 Jahren konnte nun keine Nation ihren Titel verteidigen. In der Geschichte der Weltmeisterschaften gelang das überhaupt erst einmal: Brasilien konnte 1958 in Schweden und 1962 in der Tschechoslowakei den WM-Titel holen.

Ganz Frankreich hätte im Winter 2022 nichts dagegen, wenn der neue Weltmeister auch der alte Weltmeister wäre. Die französische Nationalmannschaft geht nämlich als Titelverteidiger und Turnierfavorit in die WM 2022.

Frankreich: WM-Kader 2022 und Prognose

Die Franzosen gehören in Katar zu den absoluten Top-Favoriten, wie ein Blick auf alle qualifizierten Teams bei der WM 2022 schnell deutlich macht. Die Buchmacher listen Frankreich mit den zweitbesten Chancen auf den Titel. Die Mannschaft, die bei der WM 2018 in Russland den Pokal holen konnte, ist zu großen Teilen zusammengeblieben. Daher konnte sich Trainer Didier Deschamps auf einen schlagkräftigen Kader zusammenbauen. Und so sieht er aus.

Tor:

Im Tor ist Hugo Lloris gesetzt. Der Routinier, der bei der WM 35 Jahre alt sein wird, war ein Garant für den WM-Titel 2018. Er wird in Katar wohl sein letztes ganz großes Turnier auf der internationalen Bühne absolvieren.

Hugo Lloris ( Tottenham Hotspur )

( ) Steve Mandanda ( Stade Rennes )

( ) Alphonse Areola ( West Ham United )

Abwehr:

Die Abwehrkette stellte in Russland auf dem Weg zum WM-Titel das Prunkstück der französischen Nationalmannschaft dar. Deschamps lässt in der Regel mit einer Viererkette spielen. Um diese gibt es einen großen Konkurrenzkampf. Nur Raphael Varane scheint vor der WM 2022 definitiv gesetzt zu sein. Deschamp hat einige Möglichkeiten für die Startelf.

Theo Hernández ( AC Mailand )

( ) Lucas Hernández ( FC Bayern München )

( ) Raphael Varane ( Manchester United )

( ) Presnel Kimpembe ( Paris Saint-Germain )

( ) William Saliba ( FC Arsenal )

( ) Dayot Upamecano ( FC Bayern München )

( ) Ibrahima Konaté ( FC Liverpool )

) Jules Koundé ( FC Barcelona )

( ) Benjamin Pavard ( FC Bayern München )

Mittelfeld:

N'Golo Kante und Paul Pogba stellen in der Zentrale zwei wichtige Säulen des französischen Spiels dar. Im offensiven Mittelfeld haben Antoine Griezmann und Thomas Lemar die besten Einsatzchancen. Auch hier hat Deschamps aber mehrere Optionen.

Aurelien Tchouameni ( Real Madrid )

( ) Adrien Rabiot ( Juventus Turin )

( ) Mattéo Guendouzi ( Olympique Marseille )

( ) Jordan Veretout ( Olympique Marseille )

( ) Eduardo Camavinga ( Real Madrid )

( ) Youssouf Fofana ( AS Monaco )

Angriff:

Die Superstars Kylian Mbappé und Karim Benzema sind in Katar beide Kandidaten auf die Torjägerkanone. Die Qualität im französischen Sturm ist aber auch über die beiden hinaus überragend. Mit Kingsley Coman und Christopher Nkunku reisen zwei weitere Bundesliga-Legionäre mit in den Wüstenstaat.

Kylian Mbappé ( Paris Saint-Germain )

( ) Karim Benzema ( Real Madrid )

( ) Ousmane Dembélé ( FC Barcelona )

( ) Kingsley Coman ( FC Bayern München )

( ) Christopher Nkunku ( RB Leipzig )

( ) Olivier Giroud ( AC Mailand )

( ) Marcus Thuram ( Borussia Mönchengladbach )

( ) Antoine Griezmann ( Atlético Madrid )

WM 2022: Frankreich-Trainer Deschamps als personifizierte Erfahrung

Seit 2012 steht Didier Deschamps an der Seitenlinie. Der Franzose ist der Vater des Erfolges der Équipe Tricolore. Er kann als personifizierte Erfahrung bezeichnet werden. Der 53-Jährige coachte zuvor Olympique Marseille, Juventus Turin und die AS Monaco. Als Spieler absolvierte Deschamps 103 Länderspiele für Frankreich. Als Trainer setzt er am liebsten auf die System 4-3-3 und 3-4-1-2. Gerade das 4-3-3 interpretiert er oftmals unterschiedlich. Mit ihm haben die Franzosen einen Trainerfuchs, der die Mannschaft perfekt einstellen kann.

Frankreich: Trikot zur WM 2022 in Katar

Auch in Katar laufen Les Bleus natürlich in Blau auf. Das blaue Trikot, die weiße Hose und die roten Stutzen sind Tradition – und diese wird auch beim neuen WM-Trikot gelebt.

Kylian Mbappé trägt das aktuelle Trikot der französischen Nationalmannschaft. Foto: presse Sports, dpa (Archivbild)

WM 2022: Frankreich-Gruppe im Überblick

Die Franzosen haben mit Dänemark einen Geheimfavoriten in die Gruppe gelost bekommen. Nachdem Dänemark keines der Spiele gewonnen hat, haben es Frankreich und Australien ins Achtelfinale der WM 2022 geschafft.

Gruppe D:

Frankreich

Dänemark

Australien

Tunesien

Französische Nationalmannschaft bei Weltmeisterschaften: WM-Historie von Frankreich

Der französische Fußball blickt auf eine lange Tradition zurück. Bereits bei der erste WM-Endrunde im Jahr 1930 waren die Franzosen in Uruguay mit von der Partie.

Jahr Gastgeberland Ergebnis Trainer 1930 Uruguay Vorrunde Raoul Caudron 1934 Italien Achtelfinale Sid Kimpton 1938 Frankreich Viertelfinale Maurice Cottenet 1950 Brasilien nicht qualifiziert --- 1954 Schweiz Vorrunde Pierre Pibarot 1958 Schweden Spiel um Platz 3 Albert Batteux 1962 Chile nicht qualifiziert --- 1966 England Vorrunde Henri Guérin 1970 Mexiko nicht qualifiziert --- 1974 Deutschland nicht qualifiziert --- 1978 Argentinien Vorrunde Michel Hidalgo 1982 Spanien Spiel um Platz 3 Michel Hidalgo 1986 Mexiko Spiel um Platz 3 Henri Michel 1990 Italien nicht qualifiziert --- 1994 USA nicht qualifiziert --- 1998 Frankreich Weltmeister Aimé Jacquet 2002 Südkorea / Japan Vorrunde Roger Lemerre 2006 Deutschland Finale Raymond Domenech 2010 Südafrika Vorrunde Raymond Domenech 2014 Brasilien Viertelfinale Didier Deschamps 2018 Russland Weltmeister Didier Deschamps 2022 Katar qualifiziert Didier Deschamps

WM 2022 in Katar: Spannende Zahlen, Daten und Fakten rund um Frankreich

Größter Erfolg: Weltmeister 1998, 2018

WM-Teilnahmen: 16 (inklusive Katar )

) Aktueller Trainer: Didier Deschamps (seit 2012)

(seit 2012) Rekordspieler: Lilian Thuram (142 Länderspiele)

(142 Länderspiele) Rekordtorschütze: Thierry Henry (51 Tore)

(51 Tore) Starspieler: Kylian Mbappé ( Paris Saint-Germain )

( ) Wertvollster Spieler: Kylian Mbappé (160 Millionen Euro)

(160 Millionen Euro) Gesamtwert des Kaders: Rund 890 Millionen Euro

Weltrangliste: 4. Platz

Höchster Sieg: 10:0 gegen Aserbaidschan (1995)

(1995) Höchste Niederlage: 1:17 gegen Dänemark (1908)

(1908) Spitzname: Équipe Tricolore , Les Bleus

WM 2022: Alle Gruppen im Überblick

Gruppe D:

