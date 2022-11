WM 2022: Ghana im Check – Kader, WM-Historie und Chancen in Katar

Ghana gehört bei der WM 2022 nicht zu den Favoriten, ist aber in Gruppe H nicht chancenlos. Im WM-Check erfahren Sie alles zum Kader, zur WM-Historie, zum Trainer und zu den Chancen von Ghana bei der WM in Katar.

Obwohl viele Experten den afrikanischen Mannschaften eine wachsende Qualität nachsagen, konnten keine Nationalteams des Kontinents in den vergangenen Jahren nennenswerte Erfolge verbuchen. Nachdem es Ghana nicht gelungen war sich für die WM 2018 in Russland zu qualifizieren, ist der westafrikanische Staat in diesem Jahr zwar bei der Weltmeisterschaft dabei, gehört aber nicht zu den Favoriten auf den Titel. Die WM in Katar beginnt am 20. November. Für die Übertragung der Weltmeisterschaft 2022 sind in Deutschland wie immer die ARD und das ZDF zuständig.

Ghana: WM-Kader 2022 und Prognose

Ghana gehört zwar nicht zu den besten Teams bei der WM in Katar, hat aber dennoch Chancen es in das Achtelfinale das internationalen Turniers zu schaffen. Das Nationalteam aus Westafrika tritt nämlich in Gruppe H an, in der es neben Portugal auf Uruguay und Südkorea trifft. Das portugiesische Team um Superstar Cristiano Ronaldo wird voraussichtliche eine Nummer zu groß sein, aber die anderen beiden Nationalmannschaften sind für Ghana mit ein wenig Glück durchaus machbar. Leicht wird es für das afrikanische Team in der Gruppenphase aber keinesfalls. Sollte es der ghanaischen Mannschaft gelingen Gruppenzweiter zu werden, wäre dann jedoch voraussichtlich im Achtelfinale Schluss: Denn dort würde Ghana laut Spielplan der WM 2022 auf den Gruppenersten von Gruppe G treffen - und das wird mit an Sicherheit grenzender Wahrscheinlichkeit der Titel-Favorit Brasilien sein.

Der neue Trainer der ghanaischen Nationalmannschaft ist seit Frühjahr diesen Jahres Otto Addo. Zunächst sollte er nur der Interimstrainer sein, doch dann wurde er offiziell zum neuen Nationaltrainer berufen. Bisher hat Addo den finalen WM-Kader noch nicht bekannt gegeben. Wir stellen Ihnen die Spieler vor, die es wahrscheinlich in den Kader von Ghana schaffen werden.

Tor:

Im Gegensatz zu anderen Nationalteams ist die Frage nach der Nummer 1 im ghanaischen Tor nicht sicher geklärt. Chancen auf einen Platz in der Startelf haben Lawrence Ati Zigi, Richard Ofori aber auch Joe Wollacot.

Lawrence Ati Zigi (FC St. Gallen)

Joe Wollacot ( Charlton Athletic )

( ) Richard Ofori ( Orlando Pirates )

Abwehr:

In der Abwehr dürften zwei Spieler gesetzt sein: Sowohl Daniel Amartey als auch Alexander Djiku werden wohl als Innenverteidiger zur Startelf von Ghana gehören. Die rechte Seite wird voraussichtlich Andy Yiadom übernehmen, während links wohl Abdul-Rahman Baba aufläuft.

Daniel Amartey ( Leicester City )

Amartey ( ) Alexander Djiku ( RC Straßburg )

) Andy Yiadom ( FC Reading )

) Abdul-Rahman Baba ( FC Reading )

( ) Joseph Aidoo ( Celta Vigo )

( ) Abdul Mumin ( Rayo Vallecano )

( ) Gideon Mensah ( AJ Auxerre )

( ) Denis Odoi ( FC Brügge )

Mittelfeld:

Im defensiven Mittelfeld ist mit Thomas Partey der Star-Spieler des ghanaischen Teams gesetzt. Auch Iddrisu Baba wird auf der Sechser-Position wahrscheinlich einen Platz in der Startelf haben. Den rechten Flügel wird wohl Yaw Yeboah übernehmen, während links außen der Mannschaftskapitän Andre Ayew einen festen Platz haben dürfte. Allerdings würde links auch mit Kamaldeen Sulemana ein junges und vor allem schnelles Talent zur Verfügung stehen.

Thomas Partey ( FC Arsenal )

( ) Iddrisu Baba ( RCD Mallorca )

( ) Yaw Yeboah ( Columbus Crew )

) Andre Ayew ( Al-Sadd SC)

( SC) Kamaldeen Sulemana ( Stade Rennes )

( ) Edmund Addo (FC Sheriff)

(FC Sheriff) Mohammed Kudus ( Ajax Amsterdam )

) Daniel-Kofi Kyereh ( SC Freiburg )

( ) Issahaku Abdul Fatawu ( Sporting Lissabon )

( ) Samuel Owusu ( FC Cukaricki )

Angriff:

Im Sturm dürfte Trainer Addo wohl auf Felix Afena-Gyan setzen, wobei auch Jordan Ayew, der Bruder von Kapitän Andre Ayew, gute Chancen auf einen festen Platz im Kader hat. Benjamin Tetteh und Antoine Semenyo werden wohl auch mit nach Katar reisen, dort aber eher als Joker zum Einsatz kommen.

Felix Afena-Gyan (US Cremonese)

Jordan Ayew ( Crystal Palace )

( ) Benjamin Tetteh ( Hull City )

( ) Antoine Semenyo ( Birstol City )

WM 2022: Ghana-Trainer Addo war Co-Trainer bei Mönchengladbach und beim BVB

Otto Addo ist der Sohn eines ghanaischen Arztes, wurde aber in Deutschland geboren und hat hier auch die meiste Zeit seiner Spieler- und Trainer-Karriere verbracht. Addo spielte unter anderem für Hannover 96, Mainz 05, Borussia Dortmund und den Hamburger SV. Beim BVB und auch beim Hamburger SV war er später Co-Trainer, bevor er 2021 wiederum Co-Trainer der ghanaischen Nationalmannschaft wurde. Im Februar 2022 wurde Addo dann übergangsweise zum Chef-Trainer des Nationalteams, doch mittlerweile wurde er auch offiziell zum neuen Nationaltrainer von Ghana berufen.

Otto Addo. Foto: Tom Weller, dpa (Archivbild)

Ghana: Trikot zur WM 2022

Das Heimtrikot von Ghana ist fast komplett weiß, verfügt aber über über farbige Elemente an den Ärmeln, am Kragen sowie im Logo der ghanaischen Fußballverbands. An den Enden der Ärmel sind Streifen in Rot, Gelb und Grün, die der Flagge des afrikanischen Landes entsprechen. Der graue Stern, der auch auf der Flagge zu sehen ist, findet sich in der Mitte des Brustbereichs wieder.

Das Auswärtstrikot hat dagegen Rot als Grundfarbe. Unter dem gelben Sponsoren-Logo befindet sich in der Mitte des Trikots ein gelber Kasten, an dessen oberem Ende ein Streifen mit den Landesfarben und dem grauen Stern verläuft. Im Inneren des Vierecks ist "GHA" zu lesen, doch die Buchstaben sind wie der Rest des Trikots in rot gehalten und daher nur schwer zu erkennen. Beide WM-Trikots von Ghana können Sie sich auf der Webseite wmtrikots.info ansehen.

WM 2022: Gruppe von Ghana

In Gruppe H ist Portugal der klare Favorit für den Gruppensieg. Wer sich den 2. Platz in der Gruppe schnappt, ist dagegen offen. Der wahrscheinlichste Kandidat ist Uruguay, doch Südkorea und Ghana sind nicht chancenlos. In der Vorrunde könnte es in Gruppe H durchaus spannend werden.

Gruppe H:

Ghana

Portugal

Südkorea

Uruguay

Ghanaische Nationalmannschaft bei Weltmeisterschaften: WM-Historie von Ghana

Der größte Erfolg der ghanaischen Nationalmannschaft bei einer WM liegt noch nicht allzu lange zurück. Bei der Weltmeisterschaft 2010 in Südafrika schaffte es das Team bis ins Viertelfinale, wo es im Elfmeterschießen an Uruguay scheiterte. Hier finden Sie die WM-Historie von Ghana im Überblick:

Jahr Gastgeberland Ergebnis Trainer 1962 Chile nicht qualifiziert – 1966 England zurückgezogen – 1970 Mexiko nicht qualifiziert – 1974 Deutschland nicht qualifiziert – 1978 Argentinien nicht qualifiziert – 1982 Spanien zurückgezogen – 1986 Mexiko nicht qualifiziert – 1990 Italien nicht qualifiziert – 1994 USA nicht qualifiziert – 1998 Frankreich nicht qualifiziert – 2002 Südkorea / Japan nicht qualifiziert – 2006 Deutschland Achtelfinale Ratomir Dujković 2010 Südafrika Viertelfinale Milovan Rajevac 2014 Brasilien Vorrunde James Kwesi Appiah 2018 Russland nicht qualifiziert – 2022 Katar qualifiziert Otto Addo

WM 2022 in Katar: Eckdaten, Zahlen und interessante Fakten zum ghanaischen Nationalteam

Größte Erfolge: Afrikameister 1963, 1965, 1978, 1982

WM-Teilnahmen: 4 (inklusive Katar )

) Rekordspieler: Asamoah Gyan (109 Spiele)

(109 Spiele) Rekordtorschütze: Asamoah Gyan (51 Tore)

(51 Tore) Aktueller Trainer: Otto Addo

Starspieler: Thomas Partey ( FC Arsenal )

( ) Wertvollster Spieler: Thomas Partey (38 Millionen Euro)

(38 Millionen Euro) Gesamtwert des Kaders: rund 102 Millionen Euro

Spitzname: The Black Stars

FIFA-Weltrangliste: 61. Platz

Höchster Sieg: 13:0 gegen Kenia (1965)

(1965) Höchste Niederlage: 2:8 gegen Brasilien (1996)