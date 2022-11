Gruppe C im Porträt: Der Unvollendete strebt nach einem denkwürdigen Abschied

Lionel Messi wird in Katar wohl seine letzte Weltmeisterschaft bestreiten. Bei der WM 2022 strebt er mit Argentinien nach einem denkwürdigen Abschied, genau wie Robert Lewandowski mit Polen.

Die Gruppe C ist bei der WM 2022 bunt gemischt. Sie bringt Außenseiterträume und Sehnsüchte nach dem großen Triumph zum Abtritt von der ganz großen Fußball-Bühne zusammen.

Argentinien: Wenn man über den argentinischen Fußball spricht, dann war man über Jahrzehnte hinweg ganz schnell bei Diego Maradona. Seit einigen Jahren fällt das Scheinwerferlicht aber auf Lionel Messi, wenn die Argentinier auf der großen Fußball-Bühne auftreten. Trotz seiner 1,69 Meter ist Messi einer der Größten, die der Fußball je hatte, daran gibt es keinen Zweifel. Im Vergleich mit Maradona fehlt ihm aber eines: ein Weltmeistertitel. Messi ist nun 35 Jahre alt und wird in Katar wohl seine letzte Chance haben, doch noch als Weltmeister abzutreten. Es wäre fast unglaublich, wenn Argentinien in der Ära Lionel Messi keinen WM-Titel holt. Ein Land, das Fußball mehr als Religion lebt, denn als Sport, wartet nach dem Erfolg bei der Copa América 2021 sehnsüchtig auf den ersten WM-Titel seit 1968, als Maradona La Albiceleste (Die Himmelblauen und Weißen) zum Titel geführt hatte. Verständlich groß war der Schrecken, als Anfang November bekannt wurde, dass Messi wegen einer entzündeten Achillessehne bei seinem Klub Paris Saint-Germain pausieren muss. Nun gibt es also eine Achillessehne der Nation, die ihren Superstar topfit sehen will. Die gute Nachricht für Argentinien ist, dass die argentinische Nationalmannschaft weit mehr als nur Messi ist. Gerade im Angriff wird Argentinien mit Stars wie Lautaro Martinez und Paulo Dybala gefürchtet. Die Defensive ist solide. Argentinien gehört beim wohl letzten großen Auftritt Messis zu den absoluten Top-Favoriten auf den Titel. In der Gruppe C sollte das Starensemble keine Probleme haben.

Gruppe C im Porträt: Lewandowski teilt Schicksal mit Messi

Polen: Robert Lewandowski teilt das Schicksal mit Messi. Auch der Superstar der Polen wird in Katar wohl seine letzte Weltmeisterschaft absolvieren. Der 34-Jährige kann dabei von einem ganz großen Knall zum Abschied nur träumen. Die polnische Nationalmannschaft ist seit Jahren komplett von ihrem Torjäger abhängig und verfügt ohne ihn kaum über internationale Klasse. Die Qualifikation für die WM 2022 ist bereits ein Erfolg, der 2010 und 2014 nicht gelang. Bei den letzten drei WM-Teilnahmen der Polen war immer in der Vorrunde Schluss. In der Gruppe C könnte nun aber etwas drin sein, für Lewandowski und Co.. Für einen Einzug in die K.o.-Runde muss wohl ein Sieg gegen Mexiko im ersten Spiel her. Ein Schicksalsspiel für die polnische Nationalmannschaft und auch Lewandowski. Mit einer Niederlage würde er sich in den beiden verbleibenden Partien wohl auf WM-Abschiedstour begeben – ohne beim größten Turnier des Fußballs die K.o.-Runde erreicht zu haben.

Mexiko: Die Mexikaner sind ein Dauerbrenner bei Weltmeisterschaften. Seit 1990 haben sie keine WM-Endrunde mehr verpasst. Noch beeindruckender: Mexiko erreichte seitdem immer das Achtelfinale, in dem in den letzten sieben WM-Teilnahmen immer Schluss war. Die Nationalmannschaft des mittelamerikanischen Landes ist für ihre Leidenschaft und ihren spektakulären Fußball bekannt. Mit diesen Merkmalen konnte Mexiko bei der WM 2018 auch Deutschland den Zahn ziehen und eine Niederlage zufügen, welche letztlich zum Aus des DFB-Teams beitrug. Einen ganz großen Star sucht man bei El Tri (Die Dreifarbigen) vergeblich. Das Team ist der Star, eine abgedroschene Floskel. Doch sie trifft auf die Mexikaner zu, wie auf kaum eine andere Mannschaft bei der WM 2022. Im Duell um Rang zwei, hinter den favorisierten Argentiniern, mit Polen dürfte Mexiko leichte Vorteile haben.

WM 2022: Gruppe C hat einen krassen Außenseiter

Saudi-Arabien: Wenn eine Mannschaft zwischen der Bundesliga und der 2. Bundesliga hin und herpendelt, dann spricht man gerne von einer Fahrstuhlmannschaft. Saudi-Arabien hat eine ähnliche Beziehung mit der WM. Für die asiatische WM-Qualifikation sind die Grünen Falken fast schon zu stark, qualifizierten sich für fünf der letzten sieben WM-Turniere. Für die WM-Endrunde sind sie dann aber zu schwach. Das zeigte sich beispielsweise beim Eröffnungsspiel zur WM 2018, als Saudi-Arabien Gastgeber Russland mit 0:5 unterlegen war. 2002 hatte es ein 0:8 gegen Deutschland gesetzt. Dem namenlosen Team der Saudis könnten auch in Katar ähnliche Szenarien drohen. In einer schweren Gruppe stellt Saudi-Arabien den krassen Außenseiter dar. Träumen ist aber bekanntlich erlaubt.

Gruppe C: Spielplan bei der WM 2022 in Katar

Argentinien - Saudi-Arabien : 22. November 2022, 11.00 Uhr

22. November 2022, 11.00 Uhr Mexiko - Polen: 22. November 2022, 17.00 Uhr

22. November 2022, 17.00 Uhr Polen - Saudi-Arabien : 26. November 2022, 14.00 Uhr

26. November 2022, 14.00 Uhr Argentinien - Mexiko : 26. November 2022, 20.00 Uhr

26. November 2022, 20.00 Uhr Polen - Argentinien : 30. November 2022, 20.00 Uhr

30. November 2022, 20.00 Uhr Saudi-Arabien - Mexiko : 30. November 2022, 20.00 Uhr