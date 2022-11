Gruppe E im Porträt: Deutschlands Gegner wecken gute und schlechte Erinnerungen

Die Gruppe E bringt bei der Fußball-WM in Katar Favoriten mit Außenseitern zusammen. Ein Spaziergang dürfte die Vorrunde für Deutschland aber nicht werden.

Die Gruppe E hält für Deutschland ein Duell mit einem großen Turnierfavoriten bereit. Der Weg in die nächste Runde ist für das Team von Trainer Hansi Flick nicht einfach, aber machbar. Die Gruppengegner wecken bei Fans gute und schlechte Erinnerungen.

Spanien: In den letzten Jahren hat der spanische Fußball einiges von dem Glanz verloren, den er zuvor ausgestrahlt hatte. Rund um die WM 2010 in Südafrika galt Spanien als nahezu unbesiegbar. Zwei Jahre zuvor hatte die Furia Roja Deutschland im EM-Finale bezwungen. Nach dem WM-Titel 2010 wurde Spanien auch 2012 Europameister.

Pedri ist Spaniens neuer Hoffnungsträger. Foto: Cezaro De Luca, dpa (Archivbild)

Die Xavis, Iniestas, Casillas', Puyols und Villas der Fußball-Welt, die Spanien so stark machten, sind nun Geschichte. Der spanische Fußball steckt in einem großen Umbruch - und dieser läuft vielversprechend. Mit Pedri und Gavi hat Spanien zwei neue Wunderkinder im Mittelfeld, die, wie einst Xavi und Andrés Iniesta, beim FC Barcelona spielen. Der restliche Kader ist von einer Mischung aus Talent und Erfahrung geprägt. Eine echte Schwäche scheint die Furia Roja derzeit nicht zu haben, weswegen sie zu den absoluten Top-Favoriten auf den WM-Titel zählt. Dementsprechend sind die Spanier auch als Favorit auf den Gruppensieg in der Gruppe E einzustufen.

Wir benötigen Ihre Einwilligung, um das Video von Glomex anzuzeigen Hier kann mit Ihrer Einwilligung ein externer Inhalt angezeigt werden, der den redaktionellen Text ergänzt. Indem Sie den Inhalt über „Akzeptieren und anzeigen“ aktivieren, kann die glomex GmbH Informationen auf Ihrem Gerät speichern oder abrufen und Ihre personenbezogenen Daten erheben und verarbeiten, auch in Staaten außerhalb der EU mit einem niedrigeren Datenschutz Niveau, worin Sie ausdrücklich einwilligen. Die Einwilligung gilt für Ihren aktuellen Seitenbesuch, kann aber bereits währenddessen von Ihnen über den Schieberegler wieder entzogen werden. Datenschutzerklärung Video: SID

Dabei wird es wohl auf das direkte Duell mit Deutschland ankommen, welches in den letzten Jahren Erfolg für die Spanier versprach. In den letzten 20 Jahren konnte das DFB-Team nur eines von sieben Spielen gegen Spanien gewinnen. Die Spanier siegten unter anderem im EM-Finale 2008 (1:0) und im WM-Halbfinale 2010 (1:0). Das letzte direkte Duell fand im November 2020 statt. Spanien schlug Deutschland mit 6:0 in der Nations League. Eine Demütigung für das DFB-Team, welches das Ende der Ära Joachim Löw einleitete.

Gruppe E: Deutschland-Gruppe im Porträt – Erinnerungen an die WM 2006

Japan: Immer mehr japanische Fußballspieler haben in den letzten Jahren den weiten Weg nach Europa gefunden. Ihr Ziel war nicht selten Deutschland, so wie es bei Shinji Kagawa der Fall war. Der Japaner wechselte im Jahr 2010 zu Borussia Dortmund und sorgte dafür, dass der japanische Fußball deutlich an Respekt gewann. Er fungierte auch als Vorbild für zahlreiche andere Japaner, die in der Folge für ihren Traum vom Profi-Fußball nach Europa gingen. Kagawa beendete nach der WM 2018 seine Karriere in der japanischen Nationalmannschaft. Der 33-Jährige kickt noch beim kleinen belgischen Klub VV St. Truiden, seine großen Jahre sind Geschichte. Anders verhält es sich mit Spielern wie Ritsu Doan vom SC Freiburg oder Takefusa Kubo von Real Sociedad, die seine Rolle im japanischen Mittelfeld übernehmen wollen.

Als erste der 32 qualifizierten Mannschaften in Katar gab Japan am 1. November den Kader für die WM 2022 bekannt. Die meisten der 26 Akteure verdienen ihr Geld in Europa, acht in Deutschland. Nur sechs Spieler sind in der heimischen J1 League aktiv. Der japanische Fußball hat eine rasante Entwicklung durchgemacht, welche die "Samurai Blue" zu einem ernstzunehmenden Gegner macht. Seit 1998 haben sich die Japaner regelmäßig für die Weltmeisterschaft qualifiziert. Dreimal war in der Gruppenphase Schluss, dreimal ging es bis ins Achtelfinale. Passend zur Kultur: Bei der WM 2018 qualifizierte sich Japan als erste Mannschaft überhaupt durch die Fairplay-Wertung für die K.o.-Runde. Neben Fairness zeichnet sich die japanische Nationalmannschaft durch technischen guten Fußball aus. Schwächen finden sich in der Regel in der Defensive und auf der Position des Torwarts.

Lesen Sie dazu auch

Japan als Auftaktgegner ist machbar, auch wenn die Japaner für Deutschland ein weitgehend unbeschriebenes Blatt sind. In der Historie stehen nur zwei Einträge: Ein Freundschaftsspiel 2006 in Leverkusen, was im Vorfeld der Heim-WM 2:2 endete. Und ein Freundschaftsspiel 2004 in Yokohama, welches das DFB-Team mit 3:0 gewinnen konnte.

Costa Rica: Zum Abschluss der Gruppenphase trifft Deutschland auf Costa Rica. Es könnte sich um ein Schicksalsspiel handeln, sollte es gegen Japan und Spanien nicht zwei Siege geben. Wenn der Ernstfall gegen Spanien schiefgeht, kann Deutschland gegen Costa Rica die K.o.-Runde klarmachen und sich in Turnierform schießen. Eine spannende Konstellation.

Mit "Los Ticos" verbindet die deutsche Nationalmannschaft eine Geschichte, welche zu einem Kapitel des Sommermärchens wurde: Bei der WM 2006 gewann Deutschland ein spektakuläres Eröffnungsspiel in München mit 4:2 gegen Costa Rica. Es war das bisher einzige Aufeinandertreffen der beiden Nationen. Die Costa Ricaner haben ein Last-Minute-Ticket nach Katar buchen können. Sie setzten sich in der Relegation knapp gegen Neuseeland durch und nehmen somit zum sechsten Mal bei einer WM-Endrunde teil. Auch bei den Weltmeisterschaften 2018 und 2014 war Costa Rica dabei. In Brasilien konnte die Nation vor acht Jahren für Furore sorgen. Los Ticos stürmten bis ins Viertelfinale, in dem sie erst im Elfmeterschießen gegen die Niederlande scheiterten. Praktisch über Nacht wurden neue Helden und Stars geboren. Allen voran Torwart Keylor Navas, der nach der WM zu Real Madrid wechselte. Mittlerweile steht der 35-Jährige bei Paris Saint-Germain unter Vertrag und wird wohl seine letzte WM spielen. Er und der 37 Jahre alte Kapitän Bryan Ruiz sind die beiden letzten verbleibenden Helden der WM 2014. Außer Navas und Ruiz hat das Team keinen Star. Die meisten Nationalspieler kicken in den USA oder in Mexiko. Kaum einer in Europa. Costa Rica stellt daher einen der größten Außenseiter bei der WM 2022 in Katar dar, mit dem das DFB-Team eigentlich keine Schwierigkeiten haben sollte.

Gruppe E: Spielplan für DFB-Team bei der WM 2022 in Katar

Deutschland - Japan : 23. November 2022, 14.00 Uhr

23. November 2022, 14.00 Uhr Spanien - Costa Rica : 23. November 2022, 17.00 Uhr

23. November 2022, 17.00 Uhr Japan - Costa Rica : 27. November 2022, 11.00 Uhr

Spanien - Deutschland : 27. November 2022, 20.00 Uhr

Japan - Spanien : 1. Dezember 2022, 20.00 Uhr

1. Dezember 2022, 20.00 Uhr Costa Rica - Deutschland : 1. Dezember 2022, 20.00 Uhr

WM 2022: Alle Gruppen im Überblick

Gruppe A:

Gruppe B:

Gruppe C:

Gruppe D:

Gruppe E:

Spanien

Deutschland

Japan

Costa Rica

Gruppe F:

Gruppe G:

Gruppe H:

Die Fußballweltmeisterschaft in Katar steht in der Kritik, auch in der Redaktion haben wir ausführlich darüber diskutiert. Eine Einordnung, warum wir das Sportevent dennoch ausführlich journalistisch begleiten, lesen Sie in diesem Text.