Gruppe F im Porträt: Ewiger Geheimfavorit trifft auf Vizeweltmeister

In der Gruppe F treffen zwei Halbfinalisten der WM 2018 aufeinander. Sie bekommen es mit zwei ambitionierten Außenseitern zu tun, die einiges vorhaben.

In der Gruppe F fehlt auf den ersten Blick eine ganz große Fußball-Nation. Doch auf den zweiten Blick kann man zwei Halbfinalisten der WM 2018 und zwei äußerst ambitionierte Außenseiter erkennen, welche die Gruppe womöglich sogar zu einer der schwersten und wohl auch ausgeglichensten macht.

Belgien: Seit vielen Jahren wird in Belgien von einer goldenen Generation des Fußballs gesprochen. Aus gutem Grund, wenn man sich den Kader der belgischen Nationalmannschaft ansah. Doch über die Rolle als ewiger Geheimfavorit kamen die Belgier bei großen Turnieren nie hinweg. Bei der WM 2018 sah es nach dem großen Durchbruch aus, doch letztlich scheiterten die Roten Teufel im Halbfinale am späteren Weltmeister Frankreich. Die goldene Generation Belgiens hat bewiesen, dass sie mit den ganz großen Fußball-Nationen mithalten kann. Zu den absoluten Top-Favoriten gehört Belgien aber auch in Katar nicht, weswegen dem Team bei der WM 2022 irgendwie wieder nur die Rolle des Geheimfavoriten bleibt, trotz dem 2. Platz in der FIFA-Weltrangliste. Klar ist, dass es so langsam aber sicher die letzte Chance der Belgier sein könnte, mit der goldenen Generation einen ganz großen Titel zu holen. Abwehrchef Jan Vertonghen ist 35 Jahre alt, Mittelfeldregisseur Kevin De Bruyne ist 31, genau wie Kapitän Eden Hazard. Torjäger Romelu Lukaku ist mit 29 Jahren im besten Fußballeralter, muss wegen einer Verletzung aber um die Teilnahme an der WM bangen. Der Weltklasse-Keeper Thibaut Courtois ist 30. Für Belgien könnte die WM 2022 unter dem Motto "jetzt oder nie" stehen. Der ewige Geheimfavorit will die goldene Generation tatsächlich vergolden.

Gruppe F im Porträt: Vizeweltmeister trifft auf ambitioniertes Team aus Kanada

Kroatien: In der Gruppe F befinden sich zwei Halbfinalisten der WM 2018. Die Kroaten konnten in Russland sogar das Finale erreichen, wurden nach der Pleite gegen Frankreich Vizeweltmeister. Ein außergewöhnlicher Erfolg, der in dem sportverrückten Land frenetisch gefeiert wurde. Vier Jahre später ist bei der kroatischen Nationalmannschaft vieles anders. Stützen wie Ivan Rakitic und Mario Mandzukic haben nach der so erfolgreichen Weltmeisterschaft ihren Rücktritt aus der Nationalmannschaft erklärt. Viele andere wichtige Akteure sind doch ganz schön in die Jahre gekommen. Kapitän Luka Modric will es mit seinen 37 Jahren noch einmal wissen, genau wie der 33 Jahre alte Abwehr-Routinier Dejan Lovren. Eine schlagkräftige Truppe hat Kroatien in Katar auf jeden Fall zu bieten, doch zum Favoritenkreis gehört die Mannschaft trotz dem Status als Vizeweltmeister nicht. Die Nationalmannschaft wird aber nicht umsonst "die Feurigen" genannt. Die Spieler lassen ihr Herz für die eigenen Farben auf dem Platz. Das macht Kroatien auch in der Gruppe F mit Belgien zum Favoriten auf einen der ersten beiden Ränge und die Qualifikation für die K.o.-Runde.

Kanada: Eishockey ist in Kanada sportlich gesehen die ganz klare Nummer eins. Doch vor der WM 2022 ist in dem nordamerikanischen Land nun auch ein echter Fußball-Hype entstanden. Die kanadische Nationalmannschaft spielte eine herausragende WM-Qualifikation und überzeuge mit spektakulärem Fußball. Bei der zweiten WM-Teilnahme nach 1986 dürften die kanadischen Chancen daher deutlich besser aussehen als damals. In Mexiko hatte es drei Niederlagen in der Gruppenphase gesetzt. Hoffnungsträger der Kanadier ist allen voran Alphonso Davies vom FC Bayern. Mit Cyle Larin und Jonathan David haben Les Rouges (die Roten) auch ein schlagkräftiges Sturmduo mit zwei weiteren Europa-Legionären zu bieten. Mit diesen Voraussetzungen erscheint ein Weiterkommen in der Gruppe F trotz zweier schwerer Gegner möglich - trotzdem sind die Kanadier ausgeschieden.

Marokko: Im Jahr 1986 konnte Marokko WM-Geschichte schreiben. Als erstes afrikanisches Land erreichten die Löwen die K.o.-Runde bei einer Weltmeisterschaft. Im Achtelfinale war damals gegen Deutschland Schluss, Lothar Matthäus traf erst kurz vor Schluss zum 1:0-Sieg. In der Folge konnte sich Marokko noch dreimal für eine WM-Endrunde qualifizieren, zuletzt 2018, schied aber immer in der Gruppenphase aus. Es wäre eine Überraschung, wenn diese Serie bei der WM 2022 reißen sollte, unmöglich ist es aber nicht. Der Kader von Marokko ist von Spielern gespickt, die Erfahrung in den europäischen Top-Ligen haben. Star des Teams ist Achraf Hakimi, der bei Paris Saint-Germain spielt und zu den besten Außenverteidigern der Welt zählt. In der Offensive könnte Hakim Ziyech vom FC Chelsea wirbeln, der seine Karriere in der Nationalmannschaft eigentlich schon für beendet erklärt hatte. Seitdem Ende August Walid Regragui den Posten als Coach übernommen hat, änderte sich die Situation.

Gruppe F: Spielplan bei der WM 2022 in Katar

Marokko - Kroatien : 23. November 2022, 11.00 Uhr

23. November 2022, 11.00 Uhr Belgien - Kanada : 23. November 2022, 20.00 Uhr

23. November 2022, 20.00 Uhr Belgien - Marokko : 27. November 2022, 14.00 Uhr

27. November 2022, 14.00 Uhr Kroatien - Kanada : 27. November 2022, 17.00 Uhr

27. November 2022, 17.00 Uhr Kroatien - Belgien : 1. Dezember 2022, 16.00 Uhr

Kanada - Marokko : 1. Dezember 2022, 16.00 Uhr



