WM-Halbfinale 2022 heute live: Übertragung im Free-TV und Stream

Heute steht das zweite WM-Halbfinale der Fußball-WM 2022 an: Frankreich gegen Marokko. Alles zu Anpfiff, Live-Ticker und Übertragung im Free-TV und im Live-Stream.

Nachdem gestern bereits das erste Halbfinale der Fußball-Weltmeisterschaft 2022 in Katar ausgetragen wurde, geht es laut dem Spielplan zur Fußball-WM 2022 heute am 14. Dezember für Frankreich und Marokko um den Einzug ins Finale. Der amtierende Weltmeister gegen den kämpferischen Underdog. Wer wird am Sonntag, dem 18. Dezember, um den WM-Titel spielen und wer muss sich mit dem Spiel um Platz 3 zufriedengeben?

Frankreich – Marokko heute im WM-Halbfinale: Termin, Anpfiff, Austragungsort

Das WM-Halbfinale heute am 14. Dezember zwischen Frankreich und Marokko wird um 20 Uhr deutscher Zeit angepfiffen. Aufgrund der Zeitverschiebung wird es zum Zeitpunkt des Anstoßes in Katar 22 Uhr sein.

Das Spiel wird im al-Bayt-Stadium, das in der katarischen Küstenstadt al-Chaur im Norden des Landes steht, stattfinden. In das Stadion passen knapp 69.000 Menschen und es ist eines von acht Stadien in Katar, in denen WM-Spiele ausgetragen werden.

Frankreich – Marokko im WM-Halbfinale heute: Übertragung im Free-TV und im gratis Live-Stream

Wie läuft die Übertragung der WM 2022 im Free-TV und im Live-Stream? Die Partie Frankreich gegen Marokko im WM-Halbfinale 2022 wird vom ZDF gezeigt. Es gibt neben der Fernsehübertragung auch die Möglichkeit, das Spiel im kostenlosen ZDF-Livestream zu verfolgen. Zusätzlich bietet der Sender MagentaTV einen Live-Stream an, dieser ist allerdings kostenpflichtig. Ein Überblick der Fakten zum heutigen WM-Halbfinale zwischen Frankreich und Marokko:

Spiel: Frankreich – Marokko , WM-Halbfinale

– , WM-Halbfinale Datum: Mittwoch, 14. Dezember 2022

Mittwoch, 14. Dezember 2022 Stadion: al-Bayt-Stadium, al-Chaur

al-Bayt-Stadium, Uhrzeit: 20 Uhr

20 Uhr Übertragung im Free-TV: ZDF

Übertragung im Pay-TV: MagentaTV

MagentaTV Übertragung im kostenlosen Live-Stream: ZDF

WM-Halbfinale Frankreich – Marokko heute: Live-Ticker mir Spielstand und Ergebnis

Wenn man keine Möglichkeit hat, das Spiel im Fernsehen oder in einem der beiden Live-Streams zu verfolgen, muss man nicht verzweifeln. Es gibt den Live-Ticker, der immer top-aktuell über den Spielstand, gelbe und rote Karten und Spielerauswechslungen berichtet. Hier geht es zum Live-Ticker: