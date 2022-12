WM 2022: Das sind die qualifizierten Teams in Katar

Seit dem 20. November 2022 wird in Katar die erste Fußball-WM im Winter ausgetragen. Wir zeigen, wer sich für die WM 2022 qualifizieren konnte.

Am 20. November 2022 fiel der Startschuss für eine außergewöhnliche Fußball-Weltmeisterschaft. Die WM in Katar ist die erste, die im Winter ausgetragen wird. Eine Austragung im Sommer ist wegen der hohen Temperaturen im Wüstenstaat kaum denkbar gewesen. Für die Fußballfans in Europa heißt das womöglich Glühwein statt Bier, wenn sie ihre Mannschaften anfeuern. Doch welche Teams sind aus Europa und der Welt überhaupt für die WM 2022 in Katar qualifiziert? Ein Überblick.

WM 2022 in Katar: Der Gastgeber

Katar: Als Gastgeber war die Nationalmannschaft von Katar automatisch für die WM-Endrunde qualifiziert. Die Kataris feiern in den heimischen Stadien ihre WM-Premiere und haben das Turnier am 20. November mit der Partie gegen Ecuador eröffnet. Jetzt kann die Mannschaft die Spiele von der Tribüne aus ansehen - nach der Gruppenphase war Schluss.

WM 2022: Alle qualifizierten Teams – die Favoriten

Frankreich: Der Weltmeister von 2018 will in Katar seinen Titel verteidigen. Die Franzosen gehören bei dem Turnier auf jeden Fall zu den absoluten Top-Favoriten - im Achtelfinale sind sie schon mal.

Der Weltmeister von 2018 will in seinen Titel verteidigen. Die Franzosen gehören bei dem Turnier auf jeden Fall zu den absoluten Top-Favoriten - im Achtelfinale sind sie schon mal. Brasilien: Wenn es nach den Buchmachern geht, dann ist Brasilien der größte Favorit auf den WM-Titel 2022. Die Selecao ist für ihren Zauberfußball bekannt und wird mit Superstar Neymar in den Wüstenstaat reisen. Brasilien steht bereits im Achtelfinale.

Wenn es nach den Buchmachern geht, dann ist der größte Favorit auf den WM-Titel 2022. Die Selecao ist für ihren Zauberfußball bekannt und wird mit Superstar in den Wüstenstaat reisen. steht bereits im Achtelfinale. Argentinien: Auch die großen Konkurrenten der Brasilianer haben eine der besten Nationalmannschaften der Welt. Die WM 2022 ist wohl die letzte Chance für Lionel Messi , einen WM-Titel zu holen. 2014 scheiterte er mit den Argentiniern in Brasilien an Deutschland . Argentinien steht im Achtelfinale.

Auch die großen Konkurrenten der Brasilianer haben eine der besten Nationalmannschaften der Welt. Die WM 2022 ist wohl die letzte Chance für , einen WM-Titel zu holen. 2014 scheiterte er mit den Argentiniern in an . steht im Achtelfinale. England: Bei der Europameisterschaft 2020 haben die Three Lions ihren ersten großen Titel seit 1954 denkbar knapp im EM-Finale verpasst. In Katar gehört England auch wieder zum Favoritenkreis und hat das Achtelfinale erreicht.

Bei der 2020 haben die Three Lions ihren ersten großen Titel seit 1954 denkbar knapp im EM-Finale verpasst. In gehört auch wieder zum Favoritenkreis und hat das Achtelfinale erreicht. Spanien: Die Spanier hatten in den letzten Jahren immer ein Wörtchen mitzureden, wenn es um die ganz großen Titel im internationalen Fußball geht. Zuletzt wurde Spanien 2010 in Südafrika Weltmeister. Es war der erste WM-Titel.

Die Spanier hatten in den letzten Jahren immer ein Wörtchen mitzureden, wenn es um die ganz großen Titel im internationalen Fußball geht. Zuletzt wurde 2010 in Weltmeister. Es war der erste WM-Titel. Deutschland: Na klar, die deutsche Nationalmannschaft darf bei den Favoriten der WM 2022 nicht fehlen. Deutschland gilt seit jeher als Turniermannschaft und ist immer in der Lage, um den Titel mitzuspielen. Zu den absoluten Top-Favoriten gehört das DFB-Team um Trainer Hansi Flick in Katar aber nicht - nach der Gruppenphase war Schluss.

Na klar, die deutsche Nationalmannschaft darf bei den Favoriten der WM 2022 nicht fehlen. gilt seit jeher als Turniermannschaft und ist immer in der Lage, um den Titel mitzuspielen. Zu den absoluten Top-Favoriten gehört das DFB-Team um Trainer in aber nicht - nach der war Schluss. Belgien: Seit vielen Jahren gehören die Belgier bei den großen Turnieren zu den Geheimfavoriten. Nach dem dritten Platz in Russland 2018 sind sie das nicht mehr, denn es ist längst bekannt, dass Belgien verdammt gute Fußballer in den eigenen Reihen hat. Für diese WM hat es aber nicht gereicht. Die Belgier sind nach der Gruppenphase ausgeschieden.

Seit vielen Jahren gehören die Belgier bei den großen Turnieren zu den Geheimfavoriten. Nach dem dritten Platz in 2018 sind sie das nicht mehr, denn es ist längst bekannt, dass verdammt gute Fußballer in den eigenen Reihen hat. Für diese WM hat es aber nicht gereicht. Die Belgier sind nach der ausgeschieden. Portugal: Wer an die portugiesische Nationalmannschaft denkt, der ist schnell bei Cristiano Ronaldo . Für den Altstar wird die WM in Katar wohl die letzte. Im Team hat Portugal auch sonst noch eine Menge Talente, die jetzt im Achtelfinale aufs Weiterkommen hoffen.

Wer an die portugiesische Nationalmannschaft denkt, der ist schnell bei . Für den Altstar wird die WM in wohl die letzte. Im Team hat auch sonst noch eine Menge Talente, die jetzt im Achtelfinale aufs Weiterkommen hoffen. Niederlande: "Ohne Holland fahren wir zur WM." Diesen altbekannten Fangesang wird es in diesem Jahr nicht geben. Die Niederlande haben sich qualifiziert und gehören auch zum erweiterten Favoritenkreis. Das Achtelfinale wurde erreicht.

Wir benötigen Ihre Einwilligung, um das Video von Glomex anzuzeigen Hier kann mit Ihrer Einwilligung ein externer Inhalt angezeigt werden, der den redaktionellen Text ergänzt. Indem Sie den Inhalt über „Akzeptieren und anzeigen“ aktivieren, kann die glomex GmbH Informationen auf Ihrem Gerät speichern oder abrufen und Ihre personenbezogenen Daten erheben und verarbeiten, auch in Staaten außerhalb der EU mit einem niedrigeren Datenschutz Niveau, worin Sie ausdrücklich einwilligen. Die Einwilligung gilt für Ihren aktuellen Seitenbesuch, kann aber bereits währenddessen von Ihnen über den Schieberegler wieder entzogen werden. Datenschutzerklärung Video: ProSieben

WM 2022: Alle Mannschaften – die Geheimfavoriten

Dänemark: Bei der EM 2020 stürmte Danish Dynamite bis ins Halbfinale, schied in diesem nur knapp gegen England aus. Die Dänen haben ein starkes Team mit einer guten Mischung aus Talent und Erfahrung. Nach der Gruppenphase war Schluss.

Bei der EM 2020 stürmte Danish Dynamite bis ins Halbfinale, schied in diesem nur knapp gegen aus. Die Dänen haben ein starkes Team mit einer guten Mischung aus Talent und Erfahrung. Nach der war Schluss. Schweiz: Die Nationalmannschaft der Eidgenossen besteht traditionell aus zahlreichen Bundesliga-Spielern. Das Team hat immer wieder gezeigt, dass es auch mit großen Nationen mithalten kann.

Die Nationalmannschaft der Eidgenossen besteht traditionell aus zahlreichen Bundesliga-Spielern. Das Team hat immer wieder gezeigt, dass es auch mit großen Nationen mithalten kann. Kroatien: Der Vize-Weltmeister hat es nur unter die Geheimfavoriten geschafft. Die Vorzeichen vor der WM in Katar sind andere als vor der WM 2018 in Russland . Viele Spieler haben die besten Jahre hinter sich oder seit dem Finaleinzug die Karriere beendet.

Der Vize-Weltmeister hat es nur unter die Geheimfavoriten geschafft. Die Vorzeichen vor der WM in sind andere als vor der WM 2018 in . Viele Spieler haben die besten Jahre hinter sich oder seit dem Finaleinzug die Karriere beendet. Uruguay: Das südamerikanische Land bringt eine riesige Tradition im Fußball mit. Die erste Weltmeisterschaft war in Uruguay , und Uruguay war 1930 auch der erste Weltmeister. In Katar bleibt die Rolle als Geheimfavorit.

Alle Teams der WM 2022 in Katar: Die Außenseiter

Mexiko: Die Mexikaner gehören zu den Dauergästen bei WM-Endrunden. Sie sind immer für die K.-o.-Phase gut und spielen mit viel Leidenschaft. Dieses Jahr hat es nicht über die Gruppenphase hinaus gereicht.

Die Mexikaner gehören zu den Dauergästen bei WM-Endrunden. Sie sind immer für die K.-o.-Phase gut und spielen mit viel Leidenschaft. Dieses Jahr hat es nicht über die hinaus gereicht. Polen: Bei den Polen dreht sich fast alles um Stürmerstar Robert Lewandowski . Der Torjäger wird bei der WM 2022 wohl sein letztes Turnier auf der ganz großen internationalen Bühne geben – und will dabei sicherlich noch einmal alles rausholen. Achtelfinale? Check.

Bei den Polen dreht sich fast alles um Stürmerstar . Der Torjäger wird bei der WM 2022 wohl sein letztes Turnier auf der ganz großen internationalen Bühne geben – und will dabei sicherlich noch einmal alles rausholen. Achtelfinale? Check. Serbien: Bei der serbischen Nationalmannschaft ist eher die Mannschaft der Star. Die Qualifikation ist für das Team schon ein Erfolg, doch verstecken müssen sich die Serben auch vor den großen Fußball-Nationen nicht.

Bei der serbischen Nationalmannschaft ist eher die Mannschaft der Star. Die Qualifikation ist für das Team schon ein Erfolg, doch verstecken müssen sich die Serben auch vor den großen Fußball-Nationen nicht. Ecuador: Ein Team, welches zu den Exoten bei der WM 2022 in Katar gehört. In der Heimat haben die Ecuadorianer eines der höchstgelegenen Stadien der Welt auf fast 3000 Metern Höhe. In Katar müssen die Spieler aber in einem der am tiefsten gelegenen Länder der Welt spielen. Die Reise ist vorbei, nach dem Ausscheiden in der Gruppenphase geht es zurück nach Hause.

Ein Team, welches zu den Exoten bei der WM 2022 in gehört. In der Heimat haben die Ecuadorianer eines der höchstgelegenen Stadien der Welt auf fast 3000 Metern Höhe. In müssen die Spieler aber in einem der am tiefsten gelegenen Länder der Welt spielen. Die Reise ist vorbei, nach dem Ausscheiden in der geht es zurück nach Hause. USA: Die USA gehören in anderen Sportarten zu den absoluten Top-Nationen. Die US-Boys werden aber auch im Fußball immer stärker, was sie in Katar unter Beweis stellen wollen - sie stehen im Achtelfinale.

Die gehören in anderen Sportarten zu den absoluten Top-Nationen. Die US-Boys werden aber auch im Fußball immer stärker, was sie in unter Beweis stellen wollen - sie stehen im Achtelfinale. Kamerun: Die Löwen aus Kamerun gehören zu den stärksten Nationalmannschaften aus Afrika . 1990 schafften sie es bei der WM in Italien ins Viertelfinale.

Die Löwen aus gehören zu den stärksten Nationalmannschaften aus . 1990 schafften sie es bei der WM in ins Viertelfinale. Wales: Starspieler Gareth Bale hat sich mit den Walisern ebenfalls für die WM in Katar qualifiziert. Da auch Bale zuletzt aber nicht mehr auf dem Gipfel seines Schaffens war, bleibt Wales nur eine Außenseiterrolle. Wales ist nach der Gruppenphase ausgeschieden.

Starspieler hat sich mit den Walisern ebenfalls für die WM in qualifiziert. Da auch zuletzt aber nicht mehr auf dem Gipfel seines Schaffens war, bleibt Wales nur eine Außenseiterrolle. Wales ist nach der ausgeschieden. Kanada: Die Kanadier begeisterten bei der WM-Qualifikation mit einem spektakulären Spielstil. Auf der Bühne der Weltmeisterschaften ist Kanada ein beinahe unbeschriebenes Blatt, mit Spielern wie Alphonso Davis vom FC Bayern hat das Team aber eine Menge Potenzial. Das Team ist nicht in die K.O.-Phase gekommen.

Die Kanadier begeisterten bei der mit einem spektakulären Spielstil. Auf der Bühne der Weltmeisterschaften ist ein beinahe unbeschriebenes Blatt, mit Spielern wie vom hat das Team aber eine Menge Potenzial. Das Team ist nicht in die K.O.-Phase gekommen. Ghana: Die Ghanaer waren zuletzt Dauergast bei Weltmeisterschaften. In Südafrika konnte die Nationalmannschaft 2010 das Viertelfinale erreichen. Eine Sensation.

Die Ghanaer waren zuletzt Dauergast bei Weltmeisterschaften. In konnte die Nationalmannschaft 2010 das Viertelfinale erreichen. Eine Sensation. Marokko: Die Marokkaner scheiterten bei der WM 2018 in der Gruppenphase . Sie gehören derzeit zu den Top-Nationen aus Afrika .

Die Marokkaner scheiterten bei der WM 2018 in der . Sie gehören derzeit zu den Top-Nationen aus . Japan: Die Japaner gehören zu einer Weltmeisterschaft traditionell dazu. Die Nationalmannschaft fällt mit technisch gutem Fußball auf und konnte immer wieder den ein oder anderen Favoriten ärgern.

Die Japaner gehören zu einer Weltmeisterschaft traditionell dazu. Die Nationalmannschaft fällt mit technisch gutem Fußball auf und konnte immer wieder den ein oder anderen Favoriten ärgern. Südkorea: Ähnlich verhält es sich mit dem südkoreanischen Fußball. 2018 konnte Südkorea Deutschland besiegen und aus dem Turnier werfen, schied aber auch in der Vorrunde aus.

Ähnlich verhält es sich mit dem südkoreanischen Fußball. 2018 konnte besiegen und aus dem Turnier werfen, schied aber auch in der Vorrunde aus. Tunesien: Die Tunesier konnten noch nie das Achtelfinale einer WM-Endrunde erreichen. In Katar nehmen sie den nächsten Anlauf - der Sprung reichte nicht bis in die K.O.-Runden.

Die Tunesier konnten noch nie das Achtelfinale einer WM-Endrunde erreichen. In nehmen sie den nächsten Anlauf - der Sprung reichte nicht bis in die K.O.-Runden. Australien: Für die Australier ist der größte Erfolg ein Achtelfinale bei der WM 2006 in Deutschland . Auch bei der WM 2022 gehört Australien zu den Außenseitern, steht allerdings im Achtelfinale.

Für die Australier ist der größte Erfolg ein Achtelfinale bei der WM 2006 in . Auch bei der WM 2022 gehört zu den Außenseitern, steht allerdings im Achtelfinale. Iran: Der Fußball in Iran ist im Aufschwung, die Nationalmannschaft konnte sich zum dritten Mal in Folge für eine Fußball-WM qualifizieren. Bei der WM 2022 gehören die Iraner aber zu den größten Außenseitern. Sie sind nach der Gruppenphase ausgeschieden.

Der Fußball in ist im Aufschwung, die Nationalmannschaft konnte sich zum dritten Mal in Folge für eine qualifizieren. Bei der WM 2022 gehören die Iraner aber zu den größten Außenseitern. Sie sind nach der ausgeschieden. Saudi-Arabien: Gleiches gilt für Saudi-Arabien . Die Qualifikation ist ein Erfolg, die WM-Endrunde in Katar ein Bonus, das Team nach der Gruppenphase ausgeschieden.

Gleiches gilt für . Die Qualifikation ist ein Erfolg, die WM-Endrunde in ein Bonus, das Team nach der ausgeschieden. Costa Rica: Ein Exot aus Mittelamerika hat sich auf den letzten Drücker für die WM 2022 qualifizieren können. Bei der WM 2014 hatte das Team sensationell im Viertelfinale gestanden, bei der WM in Katar gehört Costa Rica aber ebenfalls zu den größten Außenseitern. Sie haben den Sprung ins Achtelfinale verpasst.

Ein Exot aus hat sich auf den letzten Drücker für die WM 2022 qualifizieren können. Bei der hatte das Team sensationell im Viertelfinale gestanden, bei der WM in gehört aber ebenfalls zu den größten Außenseitern. Sie haben den Sprung ins Achtelfinale verpasst. Senegal: Afrikanische Länder konnten bei Fußball-Weltmeisterschaften selten für Furore sorgen. Den Senegalesen könnte das in Katar aber gelingen, was auch – und vor allem – an Bayern-Star Sadio Mané liegt. Da dieser wegen seiner Verletzung nicht spielen kann, gehört der Senegal aber zu den Außenseitern. Das Achtelfinale wurde erreicht.

Das könnte Sie zur WM 2022 in Katar auch interessieren:

Wir wollen wissen, was Sie denken: Die Augsburger Allgemeine arbeitet daher mit dem Meinungsforschungsinstitut Civey zusammen. Was es mit den repräsentativen Umfragen auf sich hat und warum Sie sich registrieren sollten, lesen Sie hier. Wir benötigen Ihre Einwilligung, um die Umfrage von Civey anzuzeigen Hier kann mit Ihrer Einwilligung ein externer Inhalt angezeigt werden, der den redaktionellen Text ergänzt. Indem Sie den Inhalt über „Akzeptieren und anzeigen“ aktivieren, kann die Civey GmbH Informationen auf Ihrem Gerät speichern oder abrufen und Ihre personenbezogenen Daten erheben und verarbeiten. Die Einwilligung kann jederzeit von Ihnen über den Schieberegler wieder entzogen werden. Datenschutzerklärung

Lesen Sie dazu auch